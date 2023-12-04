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Caso Kayky Brito

Motorista que atropelou  ator rebate críticas sobre ideia de se candidatar

Diones da Silva pediu para que as pessoas esquecessem o acidente envolvendo o ator, que aconteceu no mês de setembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 06:35

Um dia depois de anunciar que pretende se candidatar a vereador do Rio de Janeiro, Diones da Silva, motorista que atropelou o ator Kayky Brito, rebateu as críticas neste domingo (3). Ele reclamou que não entende o motivo das pessoas se incomodaram com últimos episódios da sua vida.
"Gente... Se eu compro um carro, estou errado. Se faço publicidade, estou errado também. Se eu decido virar influencer ou político, recebo críticas. Não entendo", começou Diones no seu relato. "Acho que no fundo, essas pessoas que me criticam deveriam aproveitar mais as oportunidades que a vida oferece e não se preocupar com os outros.
Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar
Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar Crédito: Reprodução/Instagram
Diones pediu para que as pessoas esquecessem o acidente envolvendo Kayky Brito, que aconteceu no mês de setembro. "Passou. A vida já andou para todos nós que fomos envolvidos e toda hora vem um falar desse assunto", concluiu Diones em seu story do Instagram.
A novidade sobre a entrada na vida política foi contada aos seus seguidores em uma rede social. "Estou conversando em off com algumas pessoas sérias e mais para frente dou detalhes. Mas eu pretendo sim vir candidato a vereador aqui no Rio na próxima eleição", explicou.
Diones comprovou que não teve culpa no acidente e, desde então, viu sua vida mudar. Em outubro, uma vaquinha virtual feita por internautas arrecadou dinheiro suficiente para que ele comprasse um carro novo --mais especificamente, um Nissan Kicks, 2024, preto, que custa cerca de R$ 120 mil. O motorista virou influenciador digital e tem feito "publis" na rede, onde se aproxima dos 200 mil seguidores.

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