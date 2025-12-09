Em busca do presente de Natal? Confira ideias criativas e que cabem no bolso

Confira algumas dicas de presentes para presentear no natal. Crédito: Canva.

O Natal é a época de celebrar, reunir a família e, claro, trocar presentes. A tradição de presentear é um gesto de carinho e reconhecimento, mas a tarefa de encontrar o presente ideal para cada pessoa é uma verdadeira missão.

Para facilitar a sua vida e garantir que o Papai Noel acerte em cheio, preparamos um guia de presentes dividido por faixas etárias. Afinal, o que encanta uma criança é bem diferente do que surpreende um adolescente ou um adulto. E o melhor: itens que cabem no bolso.

Crianças (0 a 12 anos)

Para os pequenos, o presente de natal deve estimular a imaginação, o aprendizado e a diversão. Uma ótima pedida são os brinquedos educativos e kits de ciência, como jogos de montar ou quebra-cabeças complexos, que ensinam de forma lúdica.

Os livros interativos e histórias com texturas e sons são essenciais para estimular a leitura. Não podemos esquecer dos itens de personagens mais populares ou que a criança seja fã, como roupas e brinquedos temáticos. E para incentivar a atividade física, aposte em presentes como bicicletas e patinetes.

Adolescentes (13 a 18 anos)

A fase da adolescência é marcada pela busca por identidade e pela conexão com o mundo digital. Os presentes podem refletir essas paixões.

Invista em acessórios de tecnologia, como fones de ouvido bluetooth ou caixas de som portáteis. Há também os que se preocupam com a aparência, moda e estilo com roupas de marcas que estejam em alta e tênis da moda são sempre bem-vindos.

Os Itens de game, como jogos de videogame e acessórios gamer, são um acerto garantido no natal, pois costumam ficar mais baratos na data, e os adolescentes amam.

Jovens adultos (19 a 30 anos)

Nesta fase, os presentes ideais combinam utilidade para a vida adulta com a valorização de hobbies e o uso no dia a dia. Os presentes mais comuns e que sempre agradam são eletrônicos e acessórios (como smartwatches), produtos de moda e calçados (tênis da moda, roupas casuais de marcas populares ou bolsas/mochilas estilosas).

Um presente interessante são produtos de beleza e perfumaria (perfumes importados ou kits de skincare de marcas conhecidas) e itens de decoração (luminárias modernas ou quadros). O foco é presentear a pessoa com algo que ela usará com frequência e que se encaixem no estilo de vida dela.

Adultos (30+ anos)

Para os adultos, o foco está em presentes que tragam conforto, sofisticação e facilitem o dia a dia. A tecnologia para casa é um acerto, com smart speakers ou aspiradores robô.

Para os amantes de culinária, air fryers de alta capacidade são presentes de investimento. Partindo para produtos relacionados a moda e acessórios clássicos, joias discretas, relógios de pulso ou carteiras de couro demonstram sofisticação.

Lembre-se que o valor do presente está na intenção. Um presente simples, mas que demonstra que você conhece a necessidade da pessoa, vale muito mais do que um item caro e impessoal. Use este guia como um ponto de partida e adicione sempre o seu toque pessoal!

A Gazeta integra o Saiba mais