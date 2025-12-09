Clube A Gazeta
Em busca do presente de Natal? Confira ideias criativas e que cabem no bolso

A magia de presentear no natal é única, por isso, confira algumas opções para presentear na data

Vitória
Publicado em 09/12/2025 às 18h39
Confira algumas dicas de presentes para presentear no natal. Crédito: Canva.

Natal é a época de celebrar, reunir a família e, claro, trocar presentes. A tradição de presentear é um gesto de carinho e reconhecimento, mas a tarefa de encontrar o presente ideal para cada pessoa é uma verdadeira missão.

Para facilitar a sua vida e garantir que o Papai Noel acerte em cheio, preparamos um guia de presentes dividido por faixas etárias. Afinal, o que encanta uma criança é bem diferente do que surpreende um adolescente ou um adulto. E o melhor: itens que cabem no bolso.

Crianças (0 a 12 anos)

Para os pequenos, o presente de natal deve estimular a imaginação, o aprendizado e a diversão. Uma ótima pedida são os brinquedos educativos e kits de ciência, como jogos de montar ou quebra-cabeças complexos, que ensinam de forma lúdica.

Os livros interativos e histórias com texturas e sons são essenciais para estimular a leitura. Não podemos esquecer dos itens de personagens mais populares ou que a criança seja fã, como roupas e brinquedos temáticos. E para incentivar a atividade física, aposte em presentes como bicicletas e patinetes.

Marvel - Robô Venom vs. Miles Morales

Marvel - Robô Venom vs. Miles Morales

Minecraft - A Patrulha do Deserto de Illager

Minecraft - A Patrulha do Deserto de Illager

Twister Hasbro Game

Twister Hasbro Game

Fisher-Price - Procurar e encontrar: Animais Divertidos

Fisher-Price - Procurar e encontrar: Animais Divertidos

Livro Dedoche - Abração: Abração de Gato

Livro Dedoche - Abração: Abração de Gato

Pais & Filhos Quebra - 60 Peças

Pais & Filhos Quebra - 60 Peças

Cara a Cara - Estrela

Cara a Cara - Estrela

Bicicleta Infantil Aro 20 Mistigirl Btwin

Bicicleta Infantil Aro 20 Mistigirl Btwin

Bicicleta Infantil Aro 20 Racing Boy Btwin

Bicicleta Infantil Aro 20 Racing Boy Btwin

Bicicleta Infantil de Equilibrio Balance Runride 500 Btwin

Bicicleta Infantil de Equilibrio Balance Runride 500 Btwin

Adolescentes (13 a 18 anos)

A fase da adolescência é marcada pela busca por identidade e pela conexão com o mundo digital. Os presentes podem refletir essas paixões.

Invista em acessórios de tecnologia, como fones de ouvido bluetooth ou caixas de som portáteis. Há também os que se preocupam com a aparência, moda e estilo com roupas de marcas que estejam em alta e tênis da moda são sempre bem-vindos.

Os Itens de game, como jogos de videogame e acessórios gamer, são um acerto garantido no natal, pois costumam ficar mais baratos na data, e os adolescentes amam.

vestido midi feminino ombro único franzido vermelho

vestido midi feminino ombro único franzido vermelho

calça baggy jeans azul masculina

calça baggy jeans azul masculina

camiseta oversized masculina com gola playstation

camiseta oversized masculina com gola playstation

Tênis Nike Court Vision Low Masculino

Tênis Nike Court Vision Low Masculino

Tênis Nike Court Vision Low Next Nature

Tênis Nike Court Vision Low Next Nature

Tênis Nike Gamma Force - Feminino

Tênis Nike Gamma Force - Feminino

Tênis Puma Carina L BDP - Feminino

Tênis Puma Carina L BDP - Feminino

JBL Caixa de Som Boombox 3

JBL Caixa de Som Boombox 3

JBL Caixa de Som Bluetooth Go Essential

JBL Caixa de Som Bluetooth Go Essential

Fone de Ouvido Sem Fio JBL

Fone de Ouvido Sem Fio JBL

PHILIPS Fone de Ouvido Sem Fio

PHILIPS Fone de Ouvido Sem Fio

Mouse Gamer Logitech

Mouse Gamer Logitech

Havit Headphone Fone de Ouvido

Havit Headphone Fone de Ouvido

PlayStation®5 Slim Digital (Pacote ASTRO BOT e Gran Turismo 7)

PlayStation®5 Slim Digital (Pacote ASTRO BOT e Gran Turismo 7)

Jovens adultos (19 a 30 anos)

Nesta fase, os presentes ideais combinam utilidade para a vida adulta com a valorização de hobbies e o uso no dia a dia. Os presentes mais comuns e que sempre agradam são eletrônicos e acessórios (como smartwatches), produtos de moda e calçados (tênis da moda, roupas casuais de marcas populares ou bolsas/mochilas estilosas).

Um presente interessante são produtos de beleza e perfumaria (perfumes importados ou kits de skincare de marcas conhecidas) e itens de decoração (luminárias modernas ou quadros). O foco é presentear a pessoa com algo que ela usará com frequência e que se encaixem no estilo de vida dela.

bolsa feminina transversal preta

bolsa feminina transversal preta

bolsa shopper com alça estruturada preta

bolsa shopper com alça estruturada preta

camiseta de algodão mayfair studios off white

camiseta de algodão mayfair studios off white

Xiaomi Smart Band 9 Active

Xiaomi Smart Band 9 Active

RELÓGIO REDMI WATCH 5 ACTIVE

RELÓGIO REDMI WATCH 5 ACTIVE

Tênis Lacoste Europa LCR BRZ Masculino

Tênis Lacoste Europa LCR BRZ Masculino

Tênis Puma Carina BDP - Feminino

Tênis Puma Carina BDP - Feminino

Kit Hada Labo Skincare Simples e Ideal

Kit Hada Labo Skincare Simples e Ideal

Mantecorp Skincare Epidrat Intensivo

Mantecorp Skincare Epidrat Intensivo

LUMINÁRIA DE MESA TAMBOR

LUMINÁRIA DE MESA TAMBOR

LUMINÁRIA DE MESA LED COM PORTA-CANETAS LE OFFICE

LUMINÁRIA DE MESA LED COM PORTA-CANETAS LE OFFICE

QUADRO 42 CM X 42 CM SIGNS OF LIFE III

QUADRO 42 CM X 42 CM SIGNS OF LIFE III

QUADRO 69 CM X 84 CM X-RAY FLOWERS II

QUADRO 69 CM X 84 CM X-RAY FLOWERS II

Adultos (30+ anos)

Para os adultos, o foco está em presentes que tragam conforto, sofisticação e facilitem o dia a dia. A tecnologia para casa é um acerto, com smart speakers ou aspiradores robô.

Para os amantes de culinária, air fryers de alta capacidade são presentes de investimento. Partindo para produtos relacionados a moda e acessórios clássicos, joias discretas, relógios de pulso ou carteiras de couro demonstram sofisticação.

Echo Dot Smart Speaker

Echo Dot Smart Speaker

Echo Pop Smart Speaker

Echo Pop Smart Speaker

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer

Britania FRITADEIRA AIR FRY

Britania FRITADEIRA AIR FRY

Robô Aspirador de Pó Electrolux

Robô Aspirador de Pó Electrolux

WAP Aspirador de Pó Robô

WAP Aspirador de Pó Robô

Brinco Life Ocean Prata Cravejado

Brinco Life Ocean Prata Cravejado

Relógio Tommy Hilfiger Masculino

Relógio Tommy Hilfiger Masculino

Relógio Tommy Hilfiger Feminino

Relógio Tommy Hilfiger Feminino

Carteira Victorinox Swiss Army Moritz Masculina

Carteira Victorinox Swiss Army Moritz Masculina

Lembre-se que o valor do presente está na intenção. Um presente simples, mas que demonstra que você conhece a necessidade da pessoa, vale muito mais do que um item caro e impessoal. Use este guia como um ponto de partida e adicione sempre o seu toque pessoal!

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

A Gazeta integra o

