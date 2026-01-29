Home
Motociclistas são flagrados fazendo manobra 'Superman' na Rodovia do Sol

Em um vídeo, é possível ver os dois homens deitados e esticados sobre o banco das motos praticamente lado a lado; em um determinado momento, um deles retira uma das mãos do guidão

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:05

Dois motociclistas foram flagrados realizando uma manobra conhecida como "Superman" ou "Super-Homem" enquanto trafegavam pela Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória. Eles aparecem deitados sobre o banco das motos em ple meio aos demais veículos. (Veja acima)

A cena foi registrada por um passageiro de um carro que seguia logo atrás. Nas imagens, é possível ver os dois homens deitados sobre os bancos dos veículos ao mesmo tempo, e em alta velocidade. Em um determinado momento, um deles chega a retirar uma das mãos do guidão. Durante toda a gravação, a rodovia está movimentada, com a presença de outros veículos, incluindo caminhões.

O vídeo foi feito pelo fotógrafo Davi Monteiro, no trecho de bairro Ponta da Fruta, na última terça-feira (27). Ao g1 ES, ele detalhou o que viu. "A ação deles durou mais do que o tempo do vídeo. Ainda demorei para começar a filmar, até conseguir pegar o telefone. Se você reparar, inclusive, na hora que eles passam próximo ao radar, eles cobrem as placas com os dois pés", disse.

Davi contou que essa não foi a primeira vez que presenciou esse tipo de infração na Rodovia do Sol. "Eu vou muito para Vila Velha e Vitória, e não foi a primeira vez que vi isso. Acontece muito sempre do Contorno de Guarapari para frente. É um lugar onde você vê muitas infrações, alta velocidade, inclusive essa daí. Dessa vez, eu estava no carona e consegui filmar".

"Tudo pelo like"

O consultor em segurança viária, capitão Anthony Moraes Costa, alertou que esse tipo de conduta coloca em risco não apenas a vida dos motociclistas, mas também a de outros usuários da via. Segundo ele, a visibilidade proporcionada pelas redes sociais tem incentivado esse tipo de prática.

"Normalmente, as pessoas fazem isso com a intenção de publicar nas redes sociais. São indivíduos com muitos seguidores, e uma atividade que vai sendo retroalimentada por essa glamourização. Mas isso leva a riscos não só para eles como para outros. A gente precisa lembrar que os motociclistas já ficam numa condição mais exposta e representam 53% do número de mortes no trânsito", apontou.

Infração gravíssima

De acordo com o especialista, a manobra "Super-homem" se enquadra no que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) descreve como conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo, ou equilibrando-se apenas em uma roda. A infração é considerada gravíssima, com penalidade de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir por um período de dois a oito meses, além da possibilidade de retenção do veículo em caso de abordagem.

Anthony também destacou que, nessas situações, o tempo de resposta do condutor a imprevistos no trânsito fica seriamente comprometido. "Uma freada de um veículo, alguém que tenta atravessar a via, em qualquer caso desse tipo esse motociclista simplesmente não consegue controlar o mato. Uma via movimentada, ainda mais como a Rodovia do Sol, não é absolutamente o lugar para fazer esse tipo de malabarismo", alertou Anthony.

Embora exista a imagem, os motociclistas só vão ser penalizados se ocorrido o flagrante por um agente da autoridade de trânsito.

*Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1 ES

