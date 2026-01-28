Acidente

Mulher morre atropelada por caminhão na BR 101 em Iconha

Vítima tinha 52 anos e foi atingida no Km 382 da rodovia, na noite da última terça-feira (27)

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:34

Vítima de 52 anos não resistiu aos ferimentos Crédito: Redes Sociais

Uma mulher de 52 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após ser atropelada por um caminhão no Km 382 da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe de socorro da Ecovias Capixaba esteve no local e tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão, de 33 anos, passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ele não precisou de socorro médico. As causas do acidente não foram informadas.

O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta