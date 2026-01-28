Mulher morre atropelada por caminhão na BR 101 em Iconha

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:34
Uma mulher de 52 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após ser atropelada por um caminhão no Km 382 da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe de socorro da Ecovias Capixaba esteve no local e tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.
Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão, de 33 anos, passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ele não precisou de socorro médico. As causas do acidente não foram informadas.
O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o