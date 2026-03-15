Queda de barreira deixa rodovia estadual em meia pista em Muniz Freire
Uma barreira interditou parte da ES 379 em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (14). A interdição aconteceu após a queda de uma barreira registrada durante as fortes chuvas que atingiram o município, próximo ao acesso à localidade de Jacutinga.
De acordo com a Defesa Civil de Muniz Freire, o deslizamento de terra chegou a interditar completamente a via durante a noite. O trecho afetado fica na estrada que liga a sede do município ao distrito de Vieira Machado.
Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras atuaram durante a noite para liberar parte da pista. Ainda segundo a Defesa Civil, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) deve enviar uma equipe ao local ainda neste domingo para realizar uma visita técnica e avaliar as condições de segurança da rodovia. A Defesa Civil orienta ainda que, em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone (28) 99882-9566.