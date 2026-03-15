Mudanças no trânsito em Vila Velha altera trajeto de ônibus
Publicado em 15/03/2026 às 15h54
Devido às obras do Binário da Rodovia do Sol, os ônibus que fazem o trajeto sentido Vila Velha para Guarapari pela Rodovia do Sol passarão a circular pela Avenida Saturnino Rangel Mauro a partir desta segunda-feira (16). Com isso, quem utilizava os pontos da Saturnino no sentido Vila Velha deverá embarcar nos pontos da Rodovia do Sol.
A prefeitura divulgou que os pontos de ônibus da Rodovia do Sol permanecem os mesmos, enquanto os da Avenida Saturnino Rangel Mauro serão transferidos para a calçada oposta da via.