Atenção, motoristas!

Licenciamento 2026: Detran divulga calendário de pagamentos no ES

Os prazos terminarão em setembro, sendo definidos conforme o último número da placa do veículo; confira as datas

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:57

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico no smartphone Crédito: Reprodução | Detran-ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran | ES) divulgou as datas de vencimento do Licenciamento Anual de 2026, para os proprietários de veículos registrados no Estado. Os prazos terminarão em setembro, sendo definidos conforme o último número da placa do automóvel.

O órgão destacou que todos os veículos registrados no Espírito Santo devem estar com o licenciamento de 2025 quitado para circular em vias públicas, sendo obrigatória a renovação anual do documento, com o recolhimento de impostos, taxas e multas devidas pelo proprietário. Caso não esteja regularizado, o dono do veículo pode ser autuado em operações de fiscalização de trânsito.

O Detran ainda alertou que o motorista deve se atentar aos golpes, com o boleto emitido somente no site do órgão: www.detran.es.gov.br. Ainda é orientado que o proprietário não pesquise sobre o documento em sites de busca e não retire a cobrança em páginas que não sejam oficiais do Detran. Além disso, o boleto não é enviado para o endereço da pessoa, nem cobrado por e-mail, WhatsApp ou mensagem de texto pelo celular.

Como emitir o boleto

Para emitir o boleto do licenciamento, o proprietário do veículo deverá seguir o passo a passo:

Acessar o site do Detran | ES;

Entrar no banner: "Serviços 100% Digitais de Veículos";

Clicar no serviço de: "Emissão de Boleto Licenciamento";

Fazer o login na conta do Acesso Cidadão;

Clicar na placa do veículo e em "Emitir DUA".

Para realizar o pagamento, não é necessário emitir o boleto, pois o DUA possui um QR code para o pagamento por meio do Pix e/ou código de barras. O boleto inclui todos os débitos pendentes, como: IPVA, muitas e taxas de serviços. O órgão ainda informou que, caso haja alguma pendência administrativa, o veículo pode não ser obter o licenciamento. Algumas dessas pendências podem ser: chamada de recall pendente, restrição judicial e o Certificado de Segurança Veicular (CSV) — para os carros que possuem GNV, devendo ser feito anualmente.

Após a realização do pagamento, o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV) Eletrônico estará disponível no site do Detran, no aplicativo CNH do Brasil e no portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

