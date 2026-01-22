Cachoeiro interdita passagem de veículos pesados em trecho de rodovia

Tráfego para caminhões está proibido do Trevo da Coca-Cola até o antigo Bolo de Noiva, em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/ Filipe Vargas

O tráfego de caminhões pesados na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, entre o trevo da Coca-Cola e o antigo Bolo de Noiva, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi interditado temporariamente nesta quinta-feira (22) pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg). O objetivo é reduzir o fluxo no trecho que está em obras e com inúmeros buracos. A situação se agravou com as chuvas dos últimos dias.

Duas viaturas da Polícia Militar e duas viaturas da Guarda Civil Municipal estão no local para orientar os condutores. Segundo o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, a restrição é necessária para preservar a via neste momento crítico. “A circulação intensa de caminhões pesados, somada às obras e às chuvas, está causando danos significativos ao pavimento. A interdição é uma medida temporária para reduzir esses impactos e garantir que a via continue trafegável até que seja possível a recuperação adequada da pavimentação”, explicou.