Atenção, motoristas!

IPVA 2026: confira calendário de pagamentos e como ter desconto

Recolhido anualmente, condutores poderão pagar o imposto em cota única ou em até seis parcelas, a partir de abril

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:27

Para ganhar descontos e até evitar multas, os motoristas do Espírito Santo devem ficar atentos ao prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O tributo é cobrado anualmente e recolhido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Em 2026, o prazo para pagamento da primeira parcela em 2026 será entre os dias 1 e 8 de abril. Confira o calendário completo com as datas de vencimento.

Os condutores que realizarem o pagamento em cota única terão 15% de desconto em cima do valor do tributo. Quem preferir pode pagar o imposto integral de forma parcelada, em até 6 vezes, com mensalidades de abril a setembro de 2026.

No Espírito Santo, a Sefaz estabelece o IPVA com uma alíquota de 2% sobre o valor de carros de passeio, esporte e de corrida, caminhonete de uso misto ou utilitário, aeronaves e embarcações e de 1% para micro-ônibus, ônibus, caminhões, motocicletas e ciclomotores. Além disso, veículos de 2010 e anos anteriores, ou seja, com mais de 15 anos de fabricação, estarão isentos do imposto.

Quem não paga IPVA não consegue realizar a renovação do licenciamento do veículo, que também deve ser pago anualmente. Esse cenário pode resultar em apreensão do veículo, multa, além da penalidade de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por cometer infração gravíssima. Nos casos mais graves, se a dívida não for quitada, o carro, moto ou caminhão apreendido poderá até ser leiloado.

De acordo com a Sefaz, o não pagamento das parcelas do IPVA dentro da data de vencimento gera multa diária de 0,33%, com até 60 dias de atraso. Após este período, a multa passa a ser de 20% sobre o o valor do imposto.

