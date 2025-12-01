Home
>
Tá No Lucro
>
IPVA 2026: confira calendário de pagamentos e como ter desconto

IPVA 2026: confira calendário de pagamentos e como ter desconto

Recolhido anualmente, condutores poderão pagar o imposto em cota única ou em até seis parcelas, a partir de abril

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:27

Pagamento do tributo deve ser feito de forma anual; donos de veículos precisam ficar atentos às datas de vencimento

Para ganhar descontos e até evitar multas, os motoristas do Espírito Santo devem ficar atentos ao prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O tributo é cobrado anualmente e recolhido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Em 2026, o prazo para pagamento da primeira parcela em 2026 será entre os dias 1 e 8 de abril. Confira o calendário completo com as datas de vencimento.

Recomendado para você

Recolhido anualmente, condutores poderão pagar o imposto em cota única ou em até seis parcelas, a partir de abril

IPVA 2026: confira calendário de pagamentos e como ter desconto

O evento será realizado, nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10 às 17 horas, em Jardim da Penha, com produtos como cerâmica, velas, cosméticos, acessórios, crochê, ente outros

Opções de presente de Natal em feira de mulheres empreendedoras em Vitória

Shoppings e comércio de rua vão esticar a data promocional desta sexta-feira (28) para o sábado (29) e domingo (30), com diversos produtos em oferta

Lojas do ES estendem Black Friday no fim de semana com descontos de até 80%

Made with Flourish

Os condutores que realizarem o pagamento em cota única terão 15% de desconto em cima do valor do tributo. Quem preferir pode pagar o imposto integral de forma parcelada, em até 6 vezes, com mensalidades de abril a setembro de 2026.

No Espírito Santo, a Sefaz estabelece o IPVA com uma alíquota de 2% sobre o valor de carros de passeio, esporte e de corrida, caminhonete de uso misto ou utilitário, aeronaves e embarcações e de 1% para micro-ônibus, ônibus, caminhões, motocicletas e ciclomotores. Além disso, veículos de 2010 e anos anteriores, ou seja, com mais de 15 anos de fabricação, estarão isentos do imposto.

Quem não paga IPVA não consegue realizar a renovação do licenciamento do veículo, que também deve ser pago anualmente. Esse cenário pode resultar em apreensão do veículo, multa, além da penalidade de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por cometer infração gravíssima. Nos casos mais graves, se a dívida não for quitada, o carro, moto ou caminhão apreendido poderá até ser leiloado.

De acordo com a Sefaz, o não pagamento das parcelas do IPVA dentro da data de vencimento gera multa diária de 0,33%, com até 60 dias de atraso. Após este período, a multa passa a ser de 20% sobre o o valor do imposto.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

carros trânsito Imposto IPVA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais