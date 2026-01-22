Radar do DER 'aumenta' velocidade de carros em viaduto de Vila Velha
Um radar do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), localizado no viaduto da Rodovia Darly Santos com a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, está sinalizando velocidades acima das registradas nos painéis veiculares. O equipamento fica localizado no sentido Estrada de Capuaba, no bairro Nossa Senhora da Penha.
Uma agente da Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada para verificar a situação e publicou um vídeo nas redes sociais contando sobre o flagrante. Assista:
O DER-ES informou que os técnicos foram acionados para ir ao local fazer os ajustes necessários. Segundo o Departamento, a falha é no painel de LED, mas o equipamento que mede a velocidade dos veículos, cujo sensor se encontra no asfalto, continua funcionando normalmente. Os motoristas que passaram pelo aparelho na velocidade permitida não serão multados.