Radar do DER 'aumenta' velocidade de carros em viaduto de Vila Velha

Um radar do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), localizado no viaduto da Rodovia Darly Santos com a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, está sinalizando velocidades acima das registradas nos painéis veiculares. O equipamento fica localizado no sentido Estrada de Capuaba, no bairro Nossa Senhora da Penha.

Uma agente da Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada para verificar a situação e publicou um vídeo nas redes sociais contando sobre o flagrante. Assista: