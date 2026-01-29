Home
Avenida Carlos Lindenberg ganha indicadores de velocidade em Vila Velha

Avenida Carlos Lindenberg ganha indicadores de velocidade em Vila Velha

Ação tem como objetivo prevenir acidentes e aumentar a segurança viária, segundo a prefeitura

Breno Alexandre

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:10

Indicadores educativos de velocidade são instalados na avenida Carlos Lindenberg
Indicadores educativos de velocidade são instalados na Avenida Carlos Lindenberg, uma para cada faixa Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha instalou três indicadores de velocidade na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos, no bairro Nossa Senhora da Penha. De acordo com a administração municipal, o objetivo é suavizar a velocidade dos veículos e evitar os conflitos nas saídas do viaduto. O dispositivo tem caráter educativo e não possui a função de multar os condutores.

Ação tem como objetivo prevenir acidentes e aumentar a segurança viária, segundo a prefeitura

Avenida Carlos Lindenberg ganha indicadores de velocidade em Vila Velha

Segundo a prefeitura, os equipamentos são dotados de um display informativo de velocidade em tempo real que alertam o motorista sobre a velocidade praticada, a fim de incentivar a autorregulação do condutor e o respeito aos limites de velocidade. A instalação foi feita na via a fim de prevenir acidentes.

Além da Avenida Carlos Lindenberg, os indicadores de velocidade foram instalados em mais 16 pontos de Vila Velha. O município analisa que os locais que receberam os equipamentos foram priorizados por serem áreas com grande circulação de veículos e pedestres, além de serem onde o excesso de velocidade é uma preocupação constante.

Confira os outros pontos de instalação:

  • Av. Desembargador Augusto Botelho / Rua Castelo Branco, Praia da Costa
  • Av. Gil Veloso/ Rua Jofredo novais, Praia da Costa
  • Av. Castelo Branco / Rua Pastor Jonas Marques, Praia da Costa
  • Av Antônio Gil Veloso / Rua Diogenes Malacarne, Praia da Costa
  • Rua José Pena Medina / Rua Romero Botelho, Praia da Costa
  • Av. Jair Andrade / Rua Antônio Regis dos Santos, Itapuã
  • Rua Luiz Manoel Velos / Maria de Oliveira Mares Guia, Itaparica
  • Av. Estudante Jose Julio de Souza, Itaparica
  • Av. Saturnino Rangel Mauro / Rua Ibitirama, Itaparica
  • Av. Estudante Jose Julio de Souza / Rua Itaipava, Itaparica
  • Rua Ana Meroto Stefanon / Quinta Avenida, Cobilândia
  • Rua Quinze Novembro / Cabo Ailson Simões, Centro
  • Rua Rui Braga Ribeiro / Rua Guarajás, Soteco
  • Av. Vitória Régia, Santa Inês
  • Av Jucelino Kubscheck, Divino Espírito Santo
  • Av São Gabriel da Palha, Vale Encantado
Sensor educativo de velocidade instalado em Vila Velha
Sensor educativo de velocidade instalado em Vila Velha Crédito: Alberto Borém

Além da indicação da velocidade em tempo real, os dispositivos fornecem dados como a contagem de veículos que trafegam na via e a taxa de respeito ao limite de velocidade. Esses números ajudam a administração municipal a promover ações educativas para conscientização dos condutores.

Mudança de comportamento

A prefeitura informou também que os equipamentos são reconhecidos por sua eficácia na mudança de comportamento a longo prazo, pois transformam um trecho em uma zona de atenção permanente, em que o motorista é seu próprio fiscal, além de estar em conformidade com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Criado em 2018 pela Lei nº 13.614, o Pnatrans estabelece diretrizes para que Estados e municípios adotem ações voltadas à diminuição de acidentes, mortes e feridos no trânsito, em alinhamento com metas internacionais de segurança viária da ONU.

