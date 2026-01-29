Avenida Carlos Lindenberg ganha indicadores de velocidade em Vila Velha

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:10
A Prefeitura de Vila Velha instalou três indicadores de velocidade na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos, no bairro Nossa Senhora da Penha. De acordo com a administração municipal, o objetivo é suavizar a velocidade dos veículos e evitar os conflitos nas saídas do viaduto. O dispositivo tem caráter educativo e não possui a função de multar os condutores.
Segundo a prefeitura, os equipamentos são dotados de um display informativo de velocidade em tempo real que alertam o motorista sobre a velocidade praticada, a fim de incentivar a autorregulação do condutor e o respeito aos limites de velocidade. A instalação foi feita na via a fim de prevenir acidentes.
Além da Avenida Carlos Lindenberg, os indicadores de velocidade foram instalados em mais 16 pontos de Vila Velha. O município analisa que os locais que receberam os equipamentos foram priorizados por serem áreas com grande circulação de veículos e pedestres, além de serem onde o excesso de velocidade é uma preocupação constante.
Confira os outros pontos de instalação:
Além da indicação da velocidade em tempo real, os dispositivos fornecem dados como a contagem de veículos que trafegam na via e a taxa de respeito ao limite de velocidade. Esses números ajudam a administração municipal a promover ações educativas para conscientização dos condutores.
A prefeitura informou também que os equipamentos são reconhecidos por sua eficácia na mudança de comportamento a longo prazo, pois transformam um trecho em uma zona de atenção permanente, em que o motorista é seu próprio fiscal, além de estar em conformidade com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).
Criado em 2018 pela Lei nº 13.614, o Pnatrans estabelece diretrizes para que Estados e municípios adotem ações voltadas à diminuição de acidentes, mortes e feridos no trânsito, em alinhamento com metas internacionais de segurança viária da ONU.
