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Motorista é flagrado transportando "torre" de caixas em Cachoeiro

Cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo bairro Teixeira Leite, no município, na tarde de quinta-feira (27)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 18:57

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

27 fev 2025 às 18:57
Uma cena inusitada (e perigosa) chamou a atenção de quem passava pelo bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27). Um motorista foi flagrado transportando uma "torre" com dezenas de caixas de madeira, utilizadas para o armazenamento e transporte de frutas e legumes, na carroceria de uma caminhonete. 
De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária do Espírito Santo, a situação apresenta uma série de irregularidades de trânsito, como transporte de carga com dimensões superiores aos limites permitidos legalmente, sendo considerada uma infração grave. As dimensões máximas autorizadas pelo Contran são de 2,6m de largura e 4,40m de altura.
Além disso, a "torre" também pode resultar em excedente de peso, uma infração média, e excesso da capacidade máxima de tração, considerada infração média a gravíssima, dependendo da sobrecarga. Quando não há prejuízo causado por essas irregularidades, o veículo só pode seguir viagem após descarregar o peso ou altura excedentes.
As penalidades aplicadas para essas infrações de trânsito variam entre multa, que pode ter acréscimos a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, até a retenção do veículo para regularização.

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