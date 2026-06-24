Totens de segurança pública chegam ao interior do Espírito Santo

Parte da realidade dos capixabas da Grande Vitória desde 2025, os totens de segurança também vão reforçar o combate à criminalidade no interior do Espírito Santo. Nesta etapa de implementação, 20 novas unidades serão instaladas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares.
A iniciativa integra as ações do programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Espírito Santo, e busca reforçar a estratégia de uso de inteligência, videomonitoramento e tecnologia para proteção da população.
Segundo o Governo Estadual, a definição das cidades contempladas levou em consideração critérios técnicos, com destaque para a densidade populacional, análise criminal e fluxo urbano. Os 20 pontos prioritários de instalação foram definidos com base em três critérios objetivos:
Volume de criminalidade patrimonial em espaço público;
Concentração territorial das ocorrências em bairros específicos;
Sobreposição parcial ou integral com áreas de violência letal.
Como funciona?
Os totens de segurança contam com câmeras de monitoramento, tecnologia de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e um botão de acionamento que conecta o cidadão diretamente ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
Além disso, os equipamentos estão ligados a uma central na Sesp, o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), que atende aos acionamentos pelo Totem e ligam o cidadão ao atendimento de emergência. Com isso, é possível mobilizar os recursos das forças de segurança, Corpo de Bombeiros, SAMU, Guardas Municipais e outros.
As unidades também realizam orientações preventivas no entorno dos equipamentos, bem como o monitoramento por câmeras, com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas.
Na Grande Vitória, que tem 40 unidades em funcionamento, os totens já auxiliaram na prisão de foragidos da Justiça por meio do sistema de reconhecimento facial, além de registrarem 2.460 acionamentos e 951 ocorrências atendidas até o momento.
Onde ficarão os novos totens
Linhares
Mercado Municipal: Rua Capitão José Maria, 1198 – Centro
Linha Verde: Avenida Marginal, 2 – Lagoa do Meio
Centro Comercial de Gaivotas: Avenida José Armani, 1403 – Residencial Gaivotas
Centro Comercial de Bebedouro: Avenida Benevenuto Zorzanelli, 664 – Bebedouro
São Mateus
Guriri: Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende
Praça Mesquita Neto: Avenida José Tozze – Centro
Mercado Municipal Wilson Gomes: Avenida Jones dos Santos Neves – Centro/Sernamby
Bom Sucesso: Avenida Dom José Dalvit, esquina com Avenida Fernando Jogaib – Bom Sucesso
Aracruz
Praça Central: Rua Padre Luiz Parenzi, esquina com Rua Quintino Loureiro – Centro
Barra do Sahy: ES-010, esquina com Rua João Dionísio – Barra do Sahy
Rodoviária: Rua José C. da Rocha, próximo à esquina com Rua Manoel Rocha Coutinho – Vila Rica
Segato/Centro (FIAT/Renner): Avenida Florestal, esquina com Rua Leda Rocha Lopes – Segato
Colatina
Centro: Rua Expedicionário Abílio dos Santos, esquina com Rua Independência – Centro
São Silvano: Avenida Silvio Avidos, esquina com Rua Antônio Engrácio – São Silvano
Colatina Velha – Área Verde: Avenida Senador Moacyr Dalla – Área Verde, Colatina Velha
Terminal Rodoviário Municipal: Terminal Rodoviário Municipal de Colatina – Esplanada
Cachoeiro de Itapemirim
Centro: Rua 25 de Março, em frente à Câmara Municipal – Centro
Guandu: Rua Bernardo Horta, esquina com Rua Delvo Arlindo Perim – Guandu
Recanto: Praça Dr. Luís Tinoco da Fonseca, próximo à Móveis Simonetti – Recanto
Alto Novo Parque: Rua José Rosa Machado, esquina com Rua Benedito Viana – Alto Novo Parque
Para mais informações sobre os totens de segurança, acesse: https://sesp.es.gov.br/. Assista também ao episódio da websérie especial do governo do Estado sobre os investimentos realizados no Espírito Santo.