Totens de segurança pública chegam ao interior do Espírito Santo

Além disso, os equipamentos estão ligados a uma central na Sesp, o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), que atende aos acionamentos pelo Totem e ligam o cidadão ao atendimento de emergência. Com isso, é possível mobilizar os recursos das forças de segurança, Corpo de Bombeiros, SAMU, Guardas Municipais e outros.