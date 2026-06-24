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Totens de segurança pública chegam ao interior do Espírito Santo

Programa do Governo do Espírito Santo vai instalar 20 novas unidades em cinco municípios do interior; equipamentos fazem videomonitoramento e permitem acionar serviços de segurança e saúde

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 14:09

Governo do Estado do Espírito Santo

Governo do Estado do Espírito Santo

Publicado em 

24 jun 2026 às 14:09

Parte da realidade dos capixabas da Grande Vitória desde 2025, os totens de segurança também vão reforçar o combate à criminalidade no interior do Espírito Santo. Nesta etapa de implementação, 20 novas unidades serão instaladas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares.

A iniciativa integra as ações do programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Espírito Santo, e busca reforçar a estratégia de uso de inteligência, videomonitoramento e tecnologia para proteção da população.

Segundo o Governo Estadual, a definição das cidades contempladas levou em consideração critérios técnicos, com destaque para a densidade populacional, análise criminal e fluxo urbano. Os 20 pontos prioritários de instalação foram definidos com base em três critérios objetivos:

  • Volume de criminalidade patrimonial em espaço público; 

  • Concentração territorial das ocorrências em bairros específicos; 

  • Sobreposição parcial ou integral com áreas de violência letal. 

Como funciona?

Os totens de segurança contam com câmeras de monitoramento, tecnologia de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e um botão de acionamento que conecta o cidadão diretamente ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). 

Além disso, os equipamentos estão ligados a uma central na Sesp, o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), que atende aos acionamentos pelo Totem e ligam o cidadão ao atendimento de emergência. Com isso, é possível mobilizar os recursos das forças de segurança, Corpo de Bombeiros, SAMU, Guardas Municipais e outros.

As unidades também realizam orientações preventivas no entorno dos equipamentos, bem como o monitoramento por câmeras, com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas.

Na Grande Vitória, que tem 40 unidades em funcionamento, os totens já auxiliaram na prisão de foragidos da Justiça por meio do sistema de reconhecimento facial, além de registrarem 2.460 acionamentos e 951 ocorrências atendidas até o momento.

Totens de segurança pública chegam ao interior do Espírito Santo
Totens de segurança pública chegam ao interior do Espírito Santo Divulgação

Onde ficarão os novos totens

Linhares


  • Mercado Municipal: Rua Capitão José Maria, 1198 – Centro 

  • Linha Verde: Avenida Marginal, 2 – Lagoa do Meio 

  • Centro Comercial de Gaivotas: Avenida José Armani, 1403 – Residencial Gaivotas 

  • Centro Comercial de Bebedouro: Avenida Benevenuto Zorzanelli, 664 – Bebedouro 


São Mateus


  • Guriri: Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende 

  • Praça Mesquita Neto: Avenida José Tozze – Centro 

  • Mercado Municipal Wilson Gomes: Avenida Jones dos Santos Neves – Centro/Sernamby

  • Bom Sucesso: Avenida Dom José Dalvit, esquina com Avenida Fernando Jogaib – Bom Sucesso 


Aracruz


  • Praça Central: Rua Padre Luiz Parenzi, esquina com Rua Quintino Loureiro – Centro 

  • Barra do Sahy: ES-010, esquina com Rua João Dionísio – Barra do Sahy 

  • Rodoviária: Rua José C. da Rocha, próximo à esquina com Rua Manoel Rocha Coutinho – Vila Rica 

  • Segato/Centro (FIAT/Renner): Avenida Florestal, esquina com Rua Leda Rocha Lopes – Segato 


Colatina


  • Centro: Rua Expedicionário Abílio dos Santos, esquina com Rua Independência – Centro 

  • São Silvano: Avenida Silvio Avidos, esquina com Rua Antônio Engrácio – São Silvano

  • Colatina Velha – Área Verde: Avenida Senador Moacyr Dalla – Área Verde, Colatina Velha 

  • Terminal Rodoviário Municipal: Terminal Rodoviário Municipal de Colatina – Esplanada 


Cachoeiro de Itapemirim


  • Centro: Rua 25 de Março, em frente à Câmara Municipal – Centro 

  • Guandu: Rua Bernardo Horta, esquina com Rua Delvo Arlindo Perim – Guandu 

  • Recanto: Praça Dr. Luís Tinoco da Fonseca, próximo à Móveis Simonetti – Recanto 

  • Alto Novo Parque: Rua José Rosa Machado, esquina com Rua Benedito Viana – Alto Novo Parque


Para mais informações sobre os totens de segurança, acesse: https://sesp.es.gov.br/Assista também ao episódio da websérie especial do governo do Estado sobre os investimentos realizados no Espírito Santo. 


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