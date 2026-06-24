Investimentos levam desenvolvimento aos 78 municípios do ES

Na saúde, o Complexo de Saúde do Norte, em São Mateus, vai aumentar a capacidade de atendimento da população. Na educação, a ampliação da Escola Profissional Paulo Freire, em Anchieta, representa mais oportunidades para a formação de jovens e trabalhadores. Na segurança, iniciativas como os Totens de Segurança, em Linhares, e a reforma da Delegacia Regional de Aracruz fortalecem a proteção da população.