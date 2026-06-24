Investimentos levam desenvolvimento aos 78 municípios do ES

O Espírito Santo vive um momento de transformação que pode ser percebido em todas as regiões do Estado. Dos investimentos em mobilidade e infraestrutura às ações nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, cultura e agricultura, o desenvolvimento chega aos municípios e impacta diretamente a vida das pessoas.
Na Região Metropolitana, obras como a ampliação da Terceira Ponte, a Ciclovia da Vida e o Aquaviário ajudam a melhorar a mobilidade urbana. No interior, investimentos em rodovias, barragens e infraestrutura fortalecem a produção rural, conectam regiões e ampliam oportunidades.
Na saúde, o Complexo de Saúde do Norte, em São Mateus, vai aumentar a capacidade de atendimento da população. Na educação, a ampliação da Escola Profissional Paulo Freire, em Anchieta, representa mais oportunidades para a formação de jovens e trabalhadores. Na segurança, iniciativas como os Totens de Segurança, em Linhares, e a reforma da Delegacia Regional de Aracruz fortalecem a proteção da população.
Ao mesmo tempo, obras como a revitalização da Orla de Piúma, a construção da Praça do Café, em Boa Esperança, o Cais das Artes, em Vitória, e novas unidades habitacionais em São Gabriel da Palha ajudam a transformar espaços, valorizar as cidades e melhorar a qualidade de vida dos capixabas.
Assista baixo ao episódio da websérie especial do governo do Estado sobre os investimentos realizados no Espírito Santo.