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Investimentos levam desenvolvimento aos 78 municípios do ES

Obras em todas as regiões do Estado buscam fortalecer áreas como infraestrutura, mobilidade, segurança, saúde, educação e qualidade de vida

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 15:14

Governo do Estado do Espírito Santo

Governo do Estado do Espírito Santo

Publicado em 

24 jun 2026 às 15:14
De estradas a Unidades Habitacionais, Governo do Estado promove ações de desenvolvimento para os municípios
De estradas a Unidades Habitacionais, Governo do Estado promove ações de desenvolvimento para os municípios Divulgação

O Espírito Santo vive um momento de transformação que pode ser percebido em todas as regiões do Estado. Dos investimentos em mobilidade e infraestrutura às ações nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, cultura e agricultura, o desenvolvimento chega aos municípios e impacta diretamente a vida das pessoas.

Na Região Metropolitana, obras como a ampliação da Terceira Ponte, a Ciclovia da Vida e o Aquaviário ajudam a melhorar a mobilidade urbana. No interior, investimentos em rodovias, barragens e infraestrutura fortalecem a produção rural, conectam regiões e ampliam oportunidades.

Na saúde, o Complexo de Saúde do Norte, em São Mateus, vai aumentar a capacidade de atendimento da população. Na educação, a ampliação da Escola Profissional Paulo Freire, em Anchieta, representa mais oportunidades para a formação de jovens e trabalhadores. Na segurança, iniciativas como os Totens de Segurança, em Linhares, e a reforma da Delegacia Regional de Aracruz fortalecem a proteção da população.

Ao mesmo tempo, obras como a revitalização da Orla de Piúma, a construção da Praça do Café, em Boa Esperança, o Cais das Artes, em Vitória, e novas unidades habitacionais em São Gabriel da Palha ajudam a transformar espaços, valorizar as cidades e melhorar a qualidade de vida dos capixabas.

Assista baixo ao episódio da websérie especial do governo do Estado sobre os investimentos realizados no Espírito Santo. 

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