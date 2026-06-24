Famosos recuam de apoio a Rodrigo Branco após repercussão de condenação por racismo

As manifestações de apoio ao empresário e diretor de TV Rodrigo Branco começaram a desaparecer das redes sociais após a repercussão de sua condenação por danos morais à médica anestesista e ex-BBB Thelma Assis. Entre os famosos que apagaram interações em uma publicação do empresário estão Astrid Fontenelle e, segundo relatos de internautas, Xuxa Meneghel.





Rodrigo foi condenado pela Justiça a pagar R$ 40 mil, além de juros e correção monetária, em razão de declarações consideradas racistas feitas em 2020, durante a participação de Thelma no Big Brother Brasil.





Na ocasião, ele afirmou, em uma transmissão ao vivo com a influenciadora e DJ Ju de Paulla, que torcer pela médica seria uma forma de “racismo”. Durante a conversa, também citou a jornalista Maju Coutinho ao defender a ideia de que mulheres negras receberiam privilégios por conta da cor da pele.





Após a decisão judicial, Rodrigo publicou um vídeo em suas redes sociais informando que cumprirá integralmente a condenação. No pronunciamento, ele pediu desculpas pelas falas e afirmou que o episódio fez parte de um processo de reflexão, aprendizado e amadurecimento pessoal.





Inicialmente, a publicação recebeu comentários positivos de amigos e personalidades conhecidas, que elogiaram sua postura ao reconhecer o erro. No entanto, à medida que o assunto ganhou repercussão, algumas dessas mensagens foram apagadas.





Foi o caso de Astrid Fontenelle. A apresentadora retirou o comentário em que elogiava a postura de Rodrigo e o incentivava a se engajar na luta antirracista. Posteriormente, ela publicou um vídeo explicando sua mudança de posicionamento.





Segundo Astrid, a reflexão aconteceu após uma conversa com seu filho, Gabriel Fontenelle de Brito, de 18 anos. A apresentadora afirmou ter compreendido que o caso não deveria ser tratado apenas como um erro passível de perdão, mas como um crime racial.





“A discussão do momento, que me envolve, é sobre um crime racial que, depois de seis anos, muito tempo, a Thelminha ganhou”, declarou.





Astrid também reconheceu que sua primeira reação foi equivocada e disse ter aprendido mais sobre o conceito de “pacto da branquitude”, expressão difundida pela psicóloga e pesquisadora Cida Bento para explicar mecanismos que levam pessoas brancas a minimizar ou relativizar violências raciais praticadas por outras pessoas brancas.





“Eu falei: ‘errou, mas cometeu um crime’. E isso precisa ser martelado. E eu o chamei para a luta antirracista. Errei de novo. Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho e a dimensão que é o pacto da branquitude”, afirmou.





Já Xuxa Meneghel também teria removido seu comentário de apoio ao empresário e deixado de segui-lo no Instagram, de acordo com relatos de usuários nas redes sociais.