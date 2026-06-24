Farinha de trigo Regina celebra 70 anos com inovação e relação afetiva com consumidor

Essa trajetória também é marcada pela ampliação do portfólio e pelo desenvolvimento de novos produtos. Hoje, a linha de farinhas inclui a Farinha de Trigo Tradicional, presente no dia a dia das famílias; a Farinha de Trigo Gourmet, voltada para massas artesanais, mais estruturadas e resultados diferenciados; a Farinha de Trigo Integral, alinhada a um consumo mais consciente; e a Farinha de Trigo para Pizza com massa madre, que entrega sabor e crocância de nível profissional, seja em casa, seja na pizzaria.