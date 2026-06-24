Farinha de trigo Regina celebra 70 anos com inovação e relação afetiva com consumidor

Para uma marca manter o sucesso por tanto tempo no mercado é preciso atuar aliando tradição com inovação, além de uma relação de proximidade com os consumidores. Foi assim que a Farinha de Trigo construiu uma história de sete décadas no Espírito Santo e segue presente no dia a dia das famílias capixabas.
Mais do que fazer parte da economia do ES, a empresa também se relaciona diretamente com a história do Estado, já que foi responsável por inaugurar o primeiro e único moinho de trigo do Espírito Santo em 1956.
Foi assim que nasceu a primeira farinha de trigo, a Regina, presente até hoje na cozinha das famílias, em padarias, confeitarias, cozinhas profissionais e estabelecimentos de food service, acompanhando mudanças de hábitos e novas formas de consumir, como conta Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos.
Ela também reforça que ao longo desse período, a Regina faz parte das histórias e lembranças dos consumidores, nas receitas ensinadas de geração em geração, no pão quentinho que sai do forno todos os dias, nos bolos de aniversário feitos em casa, nos almoços de domingo e nas vitrines das padarias.
“A Regina faz parte da memória afetiva de muitas famílias. É uma marca que cresceu junto com o consumidor, sem perder a essência que a tornou sinônimo de confiança e qualidade”, afirma Eduarda Buaiz.
Essa trajetória também é marcada pela ampliação do portfólio e pelo desenvolvimento de novos produtos. Hoje, a linha de farinhas inclui a Farinha de Trigo Tradicional, presente no dia a dia das famílias; a Farinha de Trigo Gourmet, voltada para massas artesanais, mais estruturadas e resultados diferenciados; a Farinha de Trigo Integral, alinhada a um consumo mais consciente; e a Farinha de Trigo para Pizza com massa madre, que entrega sabor e crocância de nível profissional, seja em casa, seja na pizzaria.
Para atender à demanda de quem produz em escala maior, a marca oferece ainda a linha profissional de 5 kg e 25 kg, com inúmeros produtos, entre eles farinhas específicas para Pizza e para Pastel, desenvolvidas para garantir performance, padronização e praticidade a padarias, confeitarias e estabelecimentos de food service.
Nesses 70 anos de evolução, há um trabalho contínuo de pesquisa, tecnologia e inovação. A Buaiz Alimentos acompanha de perto o comportamento do consumidor, os novos hábitos de alimentação e as demandas dos profissionais de panificação e food service.
Segundo o CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, é esse olhar atento que se traduz no desenvolvimento de novos produtos, no aperfeiçoamento das linhas já existentes e na modernização do parque industrial, com investimentos em automação, eficiência e processos mais sustentáveis.
Dentro da empresa, programas internos estimulam a inovação e valorizam ideias dos colaboradores, reforçando uma cultura que busca antecipar tendências sem perder a essência da marca. “O resultado é um produto em constante movimento, que se adapta às novas demandas, como a busca por praticidade, variedade e qualidade, sem abrir mão do que nos tornou referência, ou seja, da confiança construída ao longo de gerações”, pontua.
Promoção celebra 70 anos com R$ 100 mil em prêmios
Como forma de agradecer a preferência e envolver ainda mais o público nas comemorações, a Buaiz Alimentos lançou a promoção “Farinha de Trigo Regina 70 Anos – 70 Mil é Massa Demais”. A campanha é válida para Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados onde a marca está presente, e vai distribuir R$ 100 mil em vales-compras digitais.
Serão 40 prêmios ao todo, sendo 36 vales-compras de R$ 700,00, 3 vales-compras de R$ 7 mil e 1 vale-compra de R$ 70 mil.
Participam da promoção as Farinhas de Trigo Regina de 1 kg (Tradicional, Gourmet, Pizza com massa madre e Integral) e a linha profissional de 5 kg (Tradicional, Pizza e Pastel).
Para concorrer, basta comprar qualquer produto participante, cadastrar o cupom fiscal no site oficial e acompanhar os sorteios, que acontecem de junho a setembro, com base nos resultados da Loteria Federal.
Ao longo do período, serão sorteados semanalmente vales-compras de R$ 700,00 e, a cada mês, um prêmio de R$ 7.000,00, até chegar ao grande prêmio final de R$ 70.000,00 em setembro. A mecânica foi desenhada para garantir transparência e segurança, permitindo que consumidores, clientes, parceiros comerciais e colaboradores maiores de 18 anos e com CPF válido possam participar, conforme regulamento disponível no site promocaotrigoregina70anos.com.br