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Acima do dobro

Itens de festa junina têm variação de mais de 100% em Vitória, aponta Procon

Pesquisa realizada pelo órgão revela diferença de preços entre os produtos nos supermercados da Capital e aumento em comparação ao ano passado

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 17:00

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

24 jun 2026 às 17:00

Quem planeja reunir a família e os amigos para os tradicionais arraiás que ocorrem em junho e julho precisa ficar de olho na variação de preços dos itens que compõem as festas juninas e julinas. Pesquisas recentes do Procon Vitória revelam aumento nos preços em comparação ao ano passado e também diferença de mais de 100% no valor dos produtos de um supermercado para outro.


O quilo da maçã Gala lidera o ranking de diferença de preços. A fruta pode custar entre R$ 6,99 e R$ 14,99, apresentando uma variação de 114,45% entre os supermercados pesquisados pelo órgão.

Mesa com doces e bolos de festa junina
 Divulgação

A análise para o levantamento foi feita com base em 30 ingredientes típicos de festa junina em nove estabelecimentos diferentes entre os dias 8 e 11 de junho. De acordo com a pesquisa, o sachê de molho de tomate tradicional é o segundo item com maior variação: pode ser encontrado por R$ 1,99 a R$ 3,99, diferença de cerca de 100%.


A tradicional lata de leite condensado não fica muito atrás e varia 87,84%, com preços que vão de R$ 7,98 a R$ 14,99.

O que subiu e o que caiu em 2026

Em relação à pesquisa realizada pelo Procon Vitória no ano passado, o consumidor sente um peso maior em alguns ingredientes para as sobremesas. O destaque negativo vai para a garrafa de leite de coco, que sofreu um aumento de 51,43%, passando de R$ 4,88 (o menor preço registrado no ano passado) para R$ 7,39 na pesquisa atual. O coco ralado também apresentou alta de 32,71%.


Em contrapartida, o amendoim cru com casca caiu de R$ 9,28 para R$ 6,48, dando uma folga no orçamento. Outros ingredientes que tiveram redução foram o cravo-da-índia, a tapioca granulada e o amendoim torrado sem pele.


Se for considerado o custo financeiro para fechar o carrinho de compras, o pacote de arroz tipo 1 (5kg) é o ingrediente de maior valor médio da lista (R$ 18,76). Logo atrás dele, estão o tradicional pote de paçoca rolha (R$ 17,26 em média) e a salsicha (R$ 14,47 por quilo).

Estratégia para economizar

O gerente do Procon Vitória, Breno Morais, acredita que os resultados são uma comprovação da importância da pesquisa prévia antes das compras. “Uma variação superior a 100% no preço de um mesmo produto é bastante relevante. Isso significa que, com planejamento e comparação, o consumidor pode economizar de forma significativa, especialmente em itens que costumam ser comprados em maior quantidade nesta época do ano”, explica.


A recomendação do Procon Municipal de Vitória é que o consumidor planeje o arraiá fazendo listas prévias e evite compras por impulso, fracionando os itens em diferentes locais e sempre avaliando a relação entre a qualidade, o peso, o preço e a validade dos produtos.

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