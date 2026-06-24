Itens de festa junina têm variação de mais de 100% em Vitória, aponta Procon

Em relação à pesquisa realizada pelo Procon Vitória no ano passado, o consumidor sente um peso maior em alguns ingredientes para as sobremesas. O destaque negativo vai para a garrafa de leite de coco, que sofreu um aumento de 51,43%, passando de R$ 4,88 (o menor preço registrado no ano passado) para R$ 7,39 na pesquisa atual. O coco ralado também apresentou alta de 32,71%.





Em contrapartida, o amendoim cru com casca caiu de R$ 9,28 para R$ 6,48, dando uma folga no orçamento. Outros ingredientes que tiveram redução foram o cravo-da-índia, a tapioca granulada e o amendoim torrado sem pele.





Se for considerado o custo financeiro para fechar o carrinho de compras, o pacote de arroz tipo 1 (5kg) é o ingrediente de maior valor médio da lista (R$ 18,76). Logo atrás dele, estão o tradicional pote de paçoca rolha (R$ 17,26 em média) e a salsicha (R$ 14,47 por quilo).