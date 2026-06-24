7 filmes e séries para continuar no clima do Mundial de 2026

Estamos na jornada rumo ao hexa. Hoje nossa seleção entra em campo contra a Escócia (19h) para o último jogo da fase de grupos. A Copa do Mundo de 2026 está entregando cada vez mais jogos emocionantes desde seu início no dia 11 deste mês, e continuamos com a esperança da nossa seleção brasileira erguer a taça pela sexta vez.





E para quem quer continuar no clima esportivo e entender mais sobre a história do campeonato mundial, o HZ separou uma lista de filmes e séries no tema das copas.