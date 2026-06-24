7 filmes e séries para continuar no clima do Mundial de 2026

Estamos na jornada rumo ao hexa. Hoje nossa seleção entra em campo contra a Escócia (19h) para o último jogo da fase de grupos. A Copa do Mundo de 2026 está entregando cada vez mais jogos emocionantes desde seu início no dia 11 deste mês, e continuamos com a esperança da nossa seleção brasileira erguer a taça pela sexta vez.
E para quem quer continuar no clima esportivo e entender mais sobre a história do campeonato mundial, o HZ separou uma lista de filmes e séries no tema das copas.
5X Brasil - Globoplay
No clima da busca pelo hexa, é bom começar a maratona de copa relembrando os cinco títulos do Brasil. Essa é a proposta de “5X Brasil”, série documental que conta a história da seleção brasileira a partir de suas conquistas, desde a ascensão de Pelé no futebol até a última conquista da taça em 2002.
Os sete episódios tem cerca de 30 minutos cada, e passam pelas histórias das estrelas com a participação de figuras marcantes que contribuíram para as conquistas, como o jogador Ronaldo Fenômeno e os técnicos Parreira (de 1994 e 2006) e João Saldanha (esse nome vai voltar nessa lista)
Brasil 70: A Saga do Tri - Netflix
Antes da gente almejar a sexta estrela, em 1970 a seleção ia ao México para buscar o seu tricampeonato. Com um time de peso como Pelé e Rivellino, mesmo com bastidores caóticos durante a ditadura militar envolvendo o então treinador João Saldanha, o time foi a campo naquela que se tornou uma das copas mais marcantes do nosso país.
A série de cinco episódios é uma produção nacional e que conta no elenco Lucas Agrícola como Pelé, Bruno Mazzeo como o treinador Zagallo, além do destaque do ator Rodrigo Santoro como João Saldanha, treinador comunista que foi afastado do time por desafiar o regime militar.
Tetra: Acreditar de Novo - Netflix
Saindo da terceira estrela para a quarta, “Tetra: Acreditar de Novo” é uma série documental que conta a história da conquista da taça nos Estados Unidos. A história retrata a jornada da seleção de Romário, Dunga, Bebeto e Taffarel, que chegava ao campeonato de 1994 com o Brasil a 24 anos sem conquistar uma copa.
Além dos relatos da seleção campeã, a produção ainda apresenta matérias de bastidores que não estavam expostos antes ao público, como gravações caseiras dos jogadores. Proporcionando uma experiência marcante a quem não viu o título na época, e uma visão diferente a quem acompanhou em 1994.
México 1986 - Netflix
Voltando ao México, vamos ao ano de 1986, quando o mundial iria ser realizado na Colômbia, mas que por problemas internos, teve que abrir mão da organização do torneio e retornar ao país que sediou em 1970. O filme é uma comédia dramática estrelada pelo ator Diego Luna (conhecido pelos fãs de Andor, série de Star Wars).
Na trama, o ator interpreta Martín de la Torre, um personagem fictício que amalgama figuras políticas e esportivas da época que usaram a possibilidade de trazer o torneio de volta ao país como forma de ascender na política mexicana. Na trama, ele usa de sua malandragem para convencer a FIFA que seria uma boa ideia trazer de volta o mundial ao México.
Gol Contra - Netflix
Saindo do foco da seleção brasileira, voltamos à copa de 1994, mas dessa vez por um motivo trágico: o assassinato de Andrés Escobar. O zagueiro jogava pela seleção colombiana, e durante as eliminatórias para o mundial, a seleção se tornou um destaque por golear outros países na América do Sul. Porém, o que antes era uma sensação se tornou uma tragédia.
Durante um jogo contra os Estados Unidos, o jogador colombiano fez um gol contra para o time da casa, o que resultou na vitória do país. Eventualmente a Colômbia não passou da fase de grupos, e na volta para casa, Andrés foi assassinado em Medellin. A série conta com seis episódios, e passa pela história do jogador e como o futebol no país sul-americano estava ligado ao narcotráfico.
A Greve da Seleção da França - Netflix
Pulando para as copas atuais, um dos torneios mais marcantes desses últimos anos foi o de 2010 na África do Sul. A primeira copa disputada na África ficou marcada pela vuvuzela, jabulani e o primeiro título espanhol. Mas algo curioso nesse torneio aconteceu na fase de grupos, a greve da seleção francesa, e essa é a trama do documentário.
Depois de chegar à final na copa de 2006, a França chegava como uma das favoritas, porém, uma surpresa da primeira fase do mundial foi sua eliminação ainda na fase de grupos. Comandados pelo treinador Raymond Domenech, os jogadores não gostavam do técnico temperamental, e após vazar na imprensa uma briga com um jogador, o time francês se recusou a treinar.
Capitães - Netflix
Por fim, a produção original da FIFA acompanha os momentos anteriores à copa do mundo: as eliminatórias, torneio que define os países que vão disputar a taça. E a série documental acompanha esse período por meio dos capitães de diferentes seleções durante a disputa pelo mundial de 2022 no Qatar.
A série é contada em oito episódios e aborda as viagens, as incertezas, as pressões que uma seleção passa, além do maior desafio do ciclo da Copa de 2022, a chegada da Covid-19. Entre os capitães que são destaque dentro da minissérie, estão Thiago Silva, capitão da seleção entre 2014 a 2022, e Luka Modric, atual capitão da seleção croaca.