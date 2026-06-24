Governo do ES lança aplicativo que mostra jornada de saúde

Agora, todos os capixabas que utilizam o Sistema Único de
Saúde (SUS) podem visualizar de forma completa sua jornada de saúde. Isso
porque o governo do Espírito Santo lançou o aplicativo Minha Saúde ES,
plataforma digital gratuita que mostra atendimentos, exames, vacinas,
medicamentos e agendamentos do cidadão em um único local.
Disponível
para Android e iOS, o acesso ao aplicativo é feito com a conta gov br. Assim, o
usuário do SUS pode acompanhar a qualquer hora e em qualquer lugar demandas
como atendimentos realizados, acompanhamento de exames, verificação de vacinas
registradas, visualização de pedidos de medicamentos nas Farmácias Cidadãs e
acompanhamento de consultas agendadas.
Desenvolvido
pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o aplicativo integra dados pessoais
de atendimentos em postos de saúde e hospitais que atendem pelo SUS. Moderno, o
Minha Saúde ES é de fácil navegação e muito intuitivo.
Funções
O Minha Saúde ES reúne em um único ambiente
digital as principais informações e serviços utilizados pelos cidadãos na rede
pública estadual de saúde.
Nele, dentro
de “Atendimentos”, o usuário pode acessar o histórico completo de atendimentos
realizados no SUS, consultando informações de forma rápida e prática.
A ferramenta também oferta os comprovantes
de agendamento de consultas e exames da rede estadual, documento necessário
para a realização dos procedimentos, além de permitir o acompanhamento das
informações de forma rápida e segura. Ele pode ser baixado no aparelho, caso
necessário.
A área
também disponibiliza resultados de exames e laudos diretamente no celular, no
botão “Resultado de Exames”.
Complementando
esses serviços, o aplicativo envia notificações com avisos sobre agendamento de
consultas e exames e lembretes para não esquecer as datas.
O
histórico vacinal também fica disponível na plataforma em “Vacinas”, permitindo
ao cidadão o acompanhamento.
Em Farmácia Cidadã, as pessoas vão acompanhar os processos de pedidos de medicamentos sem sair de casa. Também vão poder visualizar todos os medicamentos e fórmulas nutricionais já retirados.
O Minha
Saúde ES reúne também informações de saúde, como sobre doação de sangue,
cadastro de doador de medula óssea e até intoxicações, como fontes seguras.
Quem
desejar fazer elogios, reclamações e denúncias sobre o atendimento no SUS já
conta com um canal direto, no botão “Ouvidoria”.
Assista acima ao episódio da websérie especial do governo do Estado sobre os investimentos realizados no Espírito Santo e o aplicativo Minha Saúde ES.
Minha Saúde ES
O Minha Saúde ES está disponível gratuitamente para download nas plataformas:
• Google Play Store (Android)
• Apple App Store (iOS)