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Governo do ES lança aplicativo que mostra jornada de saúde

Aplicativo Minha Saúde ES centraliza atendimentos, exames, vacinas, medicamentos e agendamentos do cidadão

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 15:12

Governo do Estado do Espírito Santo

Governo do Estado do Espírito Santo

Publicado em 

24 jun 2026 às 15:12

Agora, todos os capixabas que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) podem visualizar de forma completa sua jornada de saúde. Isso porque o governo do Espírito Santo lançou o aplicativo Minha Saúde ES, plataforma digital gratuita que mostra atendimentos, exames, vacinas, medicamentos e agendamentos do cidadão em um único local. 

Disponível para Android e iOS, o acesso ao aplicativo é feito com a conta gov br. Assim, o usuário do SUS pode acompanhar a qualquer hora e em qualquer lugar demandas como atendimentos realizados, acompanhamento de exames, verificação de vacinas registradas, visualização de pedidos de medicamentos nas Farmácias Cidadãs e acompanhamento de consultas agendadas.

Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o aplicativo integra dados pessoais de atendimentos em postos de saúde e hospitais que atendem pelo SUS. Moderno, o Minha Saúde ES é de fácil navegação e muito intuitivo. 

Funções

O Minha Saúde ES reúne em um único ambiente digital as principais informações e serviços utilizados pelos cidadãos na rede pública estadual de saúde.

Nele, dentro de “Atendimentos”, o usuário pode acessar o histórico completo de atendimentos realizados no SUS, consultando informações de forma rápida e prática. 

A ferramenta também oferta os comprovantes de agendamento de consultas e exames da rede estadual, documento necessário para a realização dos procedimentos, além de permitir o acompanhamento das informações de forma rápida e segura. Ele pode ser baixado no aparelho, caso necessário.

A área também disponibiliza resultados de exames e laudos diretamente no celular, no botão “Resultado de Exames”. 

Complementando esses serviços, o aplicativo envia notificações com avisos sobre agendamento de consultas e exames e lembretes para não esquecer as datas. 

O histórico vacinal também fica disponível na plataforma em “Vacinas”, permitindo ao cidadão o acompanhamento. 

Em Farmácia Cidadã, as pessoas vão acompanhar os processos de pedidos de medicamentos sem sair de casa. Também vão poder visualizar todos os medicamentos e fórmulas nutricionais já retirados.  

O Minha Saúde ES reúne também informações de saúde, como sobre doação de sangue, cadastro de doador de medula óssea e até intoxicações, como fontes seguras. 

Quem desejar fazer elogios, reclamações e denúncias sobre o atendimento no SUS já conta com um canal direto, no botão “Ouvidoria”. 

Assista acima ao episódio da websérie especial do governo do Estado sobre os investimentos realizados no Espírito Santo e o aplicativo Minha Saúde ES. 

Minha Saúde ES

Governo do ES lança aplicativo que centraliza jornada de saúde
Divulgação

O Minha Saúde ES está disponível gratuitamente para download nas plataformas:

•      Google Play Store (Android)

•      Apple App Store (iOS)

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