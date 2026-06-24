Governo do ES lança aplicativo que mostra jornada de saúde

Disponível para Android e iOS, o acesso ao aplicativo é feito com a conta gov br. Assim, o usuário do SUS pode acompanhar a qualquer hora e em qualquer lugar demandas como atendimentos realizados, acompanhamento de exames, verificação de vacinas registradas, visualização de pedidos de medicamentos nas Farmácias Cidadãs e acompanhamento de consultas agendadas.