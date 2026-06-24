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6 dicas para armazenar corretamente o leite materno

A conservação adequada ajuda a manter vitaminas, proteínas, gorduras e anticorpos importantes para o crescimento saudável do bebê

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 16:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 jun 2026 às 16:15
Saber armazenar o leite materno é fundamental para preservar suas propriedades (Imagem: Nor Gal | Shutterstock)
Saber armazenar o leite materno é fundamental para preservar suas propriedades Crédito: Imagem: Nor Gal | Shutterstock
O leite materno é rico em nutrientes e anticorpos, sendo considerado o alimento mais completo para o desenvolvimento do bebê. No entanto, para preservar suas propriedades, é fundamental seguir algumas orientações no momento do armazenamento, especialmente para as mamães que precisam retornar ao trabalho ou desejam criar uma rotina mais flexível.
“O armazenamento é parte do processo de apoio que muitas mães buscam no puerpério. Garantir que está sendo realizado de maneira que preserve suas propriedades nutricionais e imunológicas, é garantir que o bebê receba todos os benefícios, mesmo quando a amamentação direta não é possível”, Janaina Paes de Souza, enfermeira e coordenadora do curso de Enfermagem da Uniderp.
Saber como extrair, congelar e descongelar o leite materno de forma segura é essencial para garantir que o bebê continue recebendo todos os benefícios desse alimento. “A conservação adequada ajuda a manter vitaminas, proteínas, gorduras e anticorpos importantes para o crescimento saudável e a proteção contra doenças, além de evitar contaminações por bactérias e outros microrganismos”, esclarece.
Para ajudar nessa etapa, algumas dicas práticas fazem toda a diferença no dia a dia. Confira!

1. Higiene em primeiro lugar

Lave bem as mãos antes de extrair o leite e esterilize os recipientes.

2. Armazenamento correto

Mantenha o leite na geladeira por até 12 horas ou no freezer por até 15 dias, sempre bem vedado e protegido de variações de temperatura.

3. Porções pequenas

Congele o leite materno em quantidades menores para evitar desperdício.
Os frascos devem ter etiqueta de identificação para controle seguro (Imagem: Anukul | Shutterstock)
Os frascos devem ter etiqueta de identificação para controle seguro Crédito: Imagem: Anukul | Shutterstock

4. Identificação

Coloque data e horário da extração em cada frasco para controle seguro.

5. Descongelamento adequado

Prefira a geladeira ou o banho-maria morno para descongelar o leite; evite o micro-ondas. O ideal é transferir o alimento do freezer para a geladeira algumas horas antes do uso.

6. Nada de recongelar

Uma vez descongelado, o leite deve ser consumido em até 24 horas — se mantido na geladeira.
Antes de oferecer ao bebê , é normal que o leite apresente separação de fases. “Basta agitar suavemente o recipiente para misturar novamente. Além disso, é importante testar a temperatura para garantir que esteja adequada”, salienta a enfermeira.
Por Camila Souza Crepaldi

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