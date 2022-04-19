Justiça questiona venda da ITA e pede Itapemirim para comprovar pagamento

A venda do braço aéreo do Grupo Itapemirim, a ITA, para uma empresa de pequeno porte está sendo questionada na Justiça, segundo o jornal O Globo. A administradora judicial do grupo, que está em processo de recuperação na Vara de Falências de São Paulo, questionou a operação. Com isso, o juiz João Rodrigues Filho, responsável pela ação, determinou que a companhia entregue os documentos sobre a transação.

A Gazeta. A ITA foi vendida, segundo o presidente da empresa, Adalberto Bogsan, para a Baufaker Consulting, de Brasília, que tem sede em coworking , serviço de compartilhamento de escritórios, conforme revelou

A Itapemirim terá que comprovar o pagamento de R$ 30 milhões ao grupo pela aquisição da aérea, de acordo com decisão do magistrado.

ENTENDA A TRANSAÇÃO DA ITA PARA EMPRESA COM SEDE EM COWORKING

O endereço, quando buscado no Google Maps, é um prédio simples da quadra QNF 9, que agrega uma série de negócios, muitos deles inativos. É dentro da sala número 111 que a empresa, que tem como sócia-administradora Areta Honda Baufaker, estaria localizada.

ITA operou por apenas seis meses Crédito: Ilton Barbosa/Divulgação

A reportagem tentou contato com a empresa, via e-mail, ligação telefônica e mensagens, mas não teve retorno. A Baufaker não tem site próprio ou página nas redes sociais. Tampouco foi possível localizar a sócia do empreendimento.

Grupo Itapemirim também foi acionado, via e-mail e telefone, mas não se manifestou sobre a venda da companhia aérea.

A venda da ITA à Baufaker foi anunciada no dia 12 em comunicado assinado pelo presidente da aérea, Adalberto Bogsan. Em texto enviado aos colaboradores da companhia, o executivo afirma que, "após concretizar o negócio, o novo acionista concentra esforços na capitalização da empresa, na reorganização e manutenção do grupo de colaboradores e executivos.”