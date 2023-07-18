ITA deixou mais de 100 clientes no prejuízo, em dezembro de 2021, ao parar de operar Crédito: Grupo Itapemirim/Divulgação

Um ano e meio após a paralisação das atividades da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), a companhia aérea do Grupo Itapemirim teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo. A empresa, que deixou mais de 100 mil clientes no prejuízo em dezembro de 2021, mal chegou a operar por seis meses antes da suspensão dos voos.

Durante o curto período de atuação, acumulou críticas por causa de cancelamentos de voos — antes mesmo da primeira decolagem —, atrasos de salários e do não pagamento das dívidas com os credores do processo de recuperação judicial da Viação Itapemirim

Em meio à confusão, o próprio Grupo Itapemirim, cujo principal negócio era no ramo de transportes rodoviários, teve a falência decretada , em setembro de 2022. As dívidas tributárias da empresa somavam, à época, R$ 2,8 bilhões. Os responsáveis pelo negócio tentaram recorrer da decisão, sem sucesso.

Your browser does not support the audio element. Itapemirim coleciona suspeitas de fraudes, calotes e falências; entenda

As controvérsias envolvendo as atividades da Itapemirim nos últimos anos são diversas, e até o dono do negócio, Sidnei Piva de Jesus, é investigado pelo Ministério Público por suspeita de desvio de recursos da Itapemirim para lançar a empresa aérea.

O Grupo Itapemirim foi procurado, via e-mail, mas não houve retorno até a conclusão desta reportagem. Há vários meses, não há qualquer site oficial da companhia.

Confira a seguir as principais polêmicas:

EMPRESA QUEBRADA

Considerada, então, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país, a Viação Itapemirim entrou em recuperação judicial em março de 2016, junto com outras empresas que pertenciam à família de Camilo Cola

Pouco depois, o grupo foi vendido para Camila Valdívia e Sidnei Piva de Jesus, empresários de São Paulo. Cerca de nove meses após o negócio, a família Cola afirmou ter sofrido um “golpe” , alegando que os empresários que compraram a empresa não honraram com o acordo. A família tenta, desde então, anular o negócio.

COMPANHIA AÉREA

No início de 2020, a gestão do Grupo Itapemirim falou pela primeira vez sobre criar uma companhia aérea , que, segundo declarações do dono, Sidnei Piva, teria conseguido um aporte de R$ 2 bilhões de um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos para financiar o projeto, com foco na aviação regional.

Mesmo com a pandemia, que reduziu a demanda por voos e elevou o preço dos combustíveis, a criação da ITA foi mantida.

Sidnei Piva, dono do grupo Itapemirim, segurando miniatura de avião da ITA Crédito: Werther Santana/Agência Estado

ROTAS ALTERADAS E VOOS CANCELADOS

A ideia era que houvesse um voo inaugural para Vitória, mas a ITA nunca chegou ao Espírito Santo , direcionando seu foco a terminais com maior fluxo de passageiros.

Ainda assim, na semana anterior a sua estreia, no final de junho de 2021, a ITA já era alvo de diversas reclamações dos consumidores. Passagens para voos, que já haviam sido vendidas, foram canceladas sem explicações ou remarcadas sem aviso.

Em comunicado, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) explicou que havia um histórico da empresa de tentar vender mais passagens do que o número de assentos disponíveis nos aviões.

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS ATRASADOS

Além dos passageiros, a ITA também enfrentou descontentamento por parte de seus funcionários durante o breve período em que esteve em atividade. Eles tinham seus salários e benefícios, como vale-refeição e transporte, em atraso com frequência.

O plano de saúde foi subitamente suspenso, e até mecânicos estariam trabalhando sem equipamentos de proteção adequados, segundo o sindicato da categoria. Havia ainda queixas a respeito das verbas rescisórias que não estavam sendo pagas a quem era demitido.

EMPRESA NA EUROPA

Em meio à crise, o dono da empresa, Sidnei Piva de Jesus, expandiu a área de seus negócios e abriu uma empresa offshore no Reino Unido, a SS Space Capital Group UK LTDA. A informação foi divulgada pelo site Congresso em Foco e confirmada por A Gazeta.

O relatório do site aponta que a companhia, com sede em Londres, na Inglaterra, tinha como proposta atuar como uma holding de serviços financeiros e fundos de investimentos. A firma de Piva tinha um capital de 785 milhões de libras, aproximadamente R$ 6 bilhões.

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

Em 17 de dezembro de 2021, o Grupo Itapemirim anunciou a suspendeu das operações da companhia aérea ITA, seis meses após o primeiro voo. Segundo comunicado da empresa à imprensa, a medida era temporária e foi tomada devido à necessidade de "ajustes operacionais".

Entretanto, a empresa passava por crise antes mesmo de sua criação, e os voos nunca foram retomados.

DONO RETIROU R$ 1 MILHÃO DO CAIXA ANTES DE SUSPENDER VOOS

De acordo com informações divulgadas na coluna Capital, do jornal O Globo, no mesmo dia em que a suspensão das operações da ITA foi anunciada, deixando no prejuízo milhares de passageiros que tinham passagens compradas para voar na alta temporada, Piva retirou quase R$ 1 milhão do caixa do grupo Itapemirim para a companhia aérea. A Polícia Federal passou a investigar o caso.

Empresa que tentou adquirir a ITA tinha sede em espaço coworking em Brasília Crédito: Google Maps/Reprodução

TENTATIVA DE VENDA DA AÉREA