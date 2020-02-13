Avião no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Viação Itapemirim quer criar companhia aérea com aporte de R$ 2 bi

Viação Itapemirim, empresa fundada no Espírito Santo e que está em recuperação judicial, tem planos de criar uma companhia aérea. O presidente do grupo, Sidnei Piva, disse ter fechado um acordo para receber um aporte de R$ 2,1 bilhões de um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos que permitirá a criação da aérea.

As informações do jornal Folha de S. Paulo, que viajou a Dubai a convite do governo paulista que organizou uma missão para atrair investidores para negócios diversos, entre esses o de logística. À reportagem, Piva afirmou que a nova empresa já deve receber a primeira aeronave comercial de passageiros para operação em 2021.

O empresário explicou que já foram encomendadas 35 aeronaves da Bombardier: 15 com capacidade para 80 passageiros e o restante para 100 passageiros. A ideia é que a companhia seja de baixo-custo (low-cost) e opere voos regionais. Uma das possibilidades estudadas é a de oferecer um serviço integrado de ônibus e avião para transporte de carga e passageiros.

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Piva, no entanto, não informou se ele fechou negócio com o Adia (Abu Dhabi Investment Authorit) ou o Mubadala, que são os fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos.

Avião da Passaredo Linhas Aéreas, hoje Voepass Crédito: REPRODUÇÃO/EPTV

Se o negócio sair do papel, essa seria a terceira tentativa do Grupo Itapemirim de ter uma companhia aérea. Na gestão de Camilo Cola, na década de 1990, a empresa fundada em Cachoeiro de Itapemirim chegou a criar a Itapemirim Cargo, que operou em várias cidades do país até perder o registro em 2000.

Em março de 2017, o grupo Itapemirim - já em recuperação judicial e sob o comando dos empresários Sidnei Piva e Camila Valdívia - comprou a empresa de aviação regional Passaredo (hoje Voepass). A ideia na época também era integrar rotas de avião e de ônibus. A aquisição, no entanto, acabou cancelada em setembro do mesmo ano por falta de cumprimento de cláusulas do contrato por parte da Itapemirim.

Sonho do grupo, a criação da uma companhia aérea, porém, não é fácil. Além da necessidade de investimentos vultuosos - o que é ainda mais difícil para uma empresa em dificuldades financeiras como a Itapemirim -, é preciso superar uma série de procedimentos legais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para conseguir a concessão.

É preciso, por exemplo, que a empresa tenha " todas as condições técnicas e operacionais definidas pela Anac e atenda as demais leis e normas infralegais aplicáveis", informa o site da agência.

Ônibus na garagem da Viação Itapemirim, grupo que está em recuperação judicial desde março de 2016 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

Procurada, a Anac informou que ainda não recebeu nenhum pedido para constituição de empresa aérea por parte do Grupo Itapemirim.

CONFUSÃO JUDICIAL