Carros de luxo de dono da Itapemirim são leiloados com preço de liquidação

Três carros de luxo do empresário Sidnei Piva de Jesus, dono da Viação Itapemirim , foram leiloados por um preço abaixo do praticado no mercado para pagar uma dívida judicial com valor inicial de R$ 1,2 milhão.

Um Porsche Panamera (2019/2020) avaliado em R$ 682 mil foi arrematado por R$ 418,3 mil. O outro veículo é um Audi Q7 (2019) cotado em R$ 434,98 mil, comprado por R$ 340,6 mil. Uma Mercedes-Benz C180 (2019) também estava na lista. O carro avaliado em R$ 180 mil foi leiloado por R$ 140,2 mil.

De acordo com informações publicadas em O Globo, o evento foi realizado pela D1 Lance Leilões no dia 10 de agosto. O pregão arrematou R$ 899,1 mil. Os valores deverão ser usados para o abatimento da dívida do empresário.

Ele chegou a ser afastado da presidência do grupo de transporte rodoviário, mas conseguiu voltar ao cargo em março deste ano, depois da Justiça ter revogado a decisão. Ao longo dos últimos meses a empresa tem tentado driblar pedidos de falência do grupo, vindo não só de credores, mas também do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Sidnei Piva, presidente do grupo Itapemirim, lançou a companhia aéria ITA Crédito: Werther Santana/Agência Estado

CONHEÇA OS CARROS

As imagens dos veículos leiloados não foram divulgadas. No entanto, reunimos fotos dos modelos dos veículos arrematados.

CONHEÇA OS MODELOS DOS VEÍCULOS LEILOADOS:

Modelo de Porsche Panamera, um dos carros do empresário que foram arrematados no leilão Crédito: Porsche/Divulgação

Porsche Panamera





O veículo tem uma opção híbrida. Em sua versão normal comporta motor V6 biturbo de 2.9 litros com 330 cv de potência e toque máximo de 45,9 kgfm. Na versão Turbo S, o modelo pode chegar a 630 cv. O automóvel tem um sistema de reconhecimento de voz, alerta de permanência em faixa e leitura de placas de trânsito como itens de série.





O carro ainda conta com piloto automático adaptativo, câmera de visão noturna, assistência de mudança de faixa, faróis em matriz de LED, sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist) com uma abrangência de 360 graus e head-up display.

Imagem ilustrativa do modelo leiloado Crédito: Divulgação

Audi Q7





O veículo tem um propulsor V6 de 3.0 litros de capacidade, com 333 cv de potência, cerca de 45 kgfm de torque e tração integral Quattro no lado mecânico. Tem direção elétrica, suspensão multibraços, assistente de estacionamento, sensor para abrir porta-malas com chute - quando as mãos estão ocupadas-, o carro também possui head-up display e monitoramento de impactos.

Imagem meramente ilustrativa do Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Mercedes-Benz C180





Apresenta um motor turbo 1.6 litro com 156 cv de potência e torque de 25,5 kgfm. O modelo tem transmissão automática 7G-Tronic de sete marchas, faróis integralmente em LED e rodas de liga leve aro 17.



MOTIVOS DA PENHORA

processo que determina a penhora dos carros decorre de uma ação movida pela empresa Mottarone Serviços, que vendeu em 2018 à Itapemirim a empresa Trans Sistemas de Transportes, por R$ 5,5 milhões.

No entanto, a companhia foi à Justiça alegando não ter recebido de Piva parte dos valores referentes ao acordo. "Sidnei, ao que tudo indica, tem se utilizado de atos que culminam com a transferência patrimonial pessoal e da própria Trans à sua outra empresa", dizem os advogados da Mottarone no processo.

"O mais absurdo de tudo é que enquanto os Exequentes sofrem com o inadimplemento dos Executados e lutam pela busca de bens suficientes para satisfazerem as execuções propostas, os Executados continuam vivendo com luxuosidade e excelente condição de vida", afirma o documento. Segundo os autos do processo, Piva reconhece a dívida, mas culpa a pandemia pela dificuldade em pagar os valores.

A ação, aberta em 2020, mostra que a empresa já tentou penhora de contas bancárias de Piva, mas não obteve sucesso. "Nenhum valor foi localizado nas contas bancárias dos Executados, mas, com certeza, esses valores aparecem para pagar a locação do luxuoso apartamento em que vivem em São Paulo", segundo a ação.