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Nutrientes

De antioxidantes a prevenção de doenças: os benefícios da carambola

A fruta é repleta de água e fibras, que ajudam no bom funcionamento do intestino, atuando até na prevenção da prisão de ventre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2024 às 18:25

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 18:25

Carambola
Repleta de nutrientes, a carambola é uma fonte rica em vitamina C Crédito: Shutterstock
A carambola, também conhecida como fruta-estrela devido ao seu formato característico, tem ganhado destaque nas mesas brasileiras não apenas pelo sabor exótico e refrescante, mas também por seus inúmeros benefícios à saúde.
Repleta de nutrientes, a carambola é uma fonte rica em vitamina C, ácido gálico, epicatequina, antioxidantes e flavonoides. Além disso, é repleta de água e fibras, que ajudam no bom funcionamento do intestino, atuando até na prevenção da prisão de ventre.
“É um excelente prebiótico. Ou seja, suas fibras alimentam as boas bactérias do intestino, melhorando sua colonização. Com isso, além de auxiliar no trânsito intestinal, ela estará melhorando também a imunidade, combatendo até gripe e resfriado”, detalha a nutricionista Flávia Palombini.
Apesar de todos os benefícios, uma questão frequente é se o consumo dessa fruta pode contribuir para o ganho de peso. Segundo Flávia, isso não passa de um mito. 
Flávia Palombini
Flávia Palombini fala sobre os benefícios da carambola Crédito: Divulgação Flávia Palombini
"A fruta tem 35 calorias, o que favorece ela ser consumida nas dietas de emagrecimento, virando inclusive uma boa aliada para o sucesso dos objetivos nutricionais"
Flávia Palombini - Nutricionista

Veja mais vantagens de inserir a carambola na alimentação

  1. Vitamina C e antioxidantes: por causa dessas propriedades, a carambola é considerada anti-idade, ou seja, aliada contra o envelhecimento precoce. Os antioxidantes trabalham no nosso corpo diminuindo a velocidade de morte celular e o ritmo de envelhecimento e também prevenindo formação de tumores.

  2. É lowcarb: por ser praticamente formada de água e fibras, essa fruta é considerada lowcarb, podendo ser incluída na dieta. As fibras melhoram a saciedade e também ajudarão a dar um toque doce e artístico a qualquer salada.

  3. Ajuda a evitar o LDL: por ser rica em fibras, a fruta faz uma boa varredura no sangue, baixando os níveis do colesterol ruim, prevenindo a formação de placas nas artérias.

  4. Prevenção de doenças: a carambola é uma excelente aliada na prevenção de doenças importantes, como diabetes, controlando o açúcar no sangue. Afinal, como a sua constituição é de baixo carboidrato, a fruta diminui a insulina e, por consequência, o efeito rebote da fome.

  5. Fácil acesso: como essa fruta é de origem tropical, ela pode ser facilmente cultivada em casa ou também encontrada em feiras e mercadinhos.

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