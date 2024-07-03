De antioxidantes a prevenção de doenças: os benefícios da carambola

Repleta de nutrientes, a carambola é uma fonte rica em vitamina C Crédito: Shutterstock

A carambola, também conhecida como fruta-estrela devido ao seu formato característico, tem ganhado destaque nas mesas brasileiras não apenas pelo sabor exótico e refrescante, mas também por seus inúmeros benefícios à saúde.

água e fibras, que ajudam no bom funcionamento do intestino, atuando até na prevenção da prisão de ventre. Repleta de nutrientes, a carambola é uma fonte rica em vitamina C , ácido gálico, epicatequina, antioxidantes e flavonoides. Além disso, é repleta de, que ajudam no, atuando até na

“É um excelente prebiótico. Ou seja, suas fibras alimentam as boas bactérias do intestino, melhorando sua colonização. Com isso, além de auxiliar no trânsito intestinal, ela estará melhorando também a imunidade, combatendo até gripe e resfriado”, detalha a nutricionista Flávia Palombini.

Apesar de todos os benefícios, uma questão frequente é se o consumo dessa fruta pode contribuir para o ganho de peso. Segundo Flávia, isso não passa de um mito.

Flávia Palombini fala sobre os benefícios da carambola Crédito: Divulgação Flávia Palombini

"A fruta tem 35 calorias, o que favorece ela ser consumida nas dietas de emagrecimento, virando inclusive uma boa aliada para o sucesso dos objetivos nutricionais" Flávia Palombini - Nutricionista

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