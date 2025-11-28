Home
O que é Hyrox? Conheça modalidade que combina corrida com exercícios funcionais

Modalidade criada na Alemanha aposta em treinos padronizados e atrai desde iniciantes até atletas de alta performance

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:32

Hyrox funciona como um circuito funcional intercalado com corrida
Hyrox funciona como um circuito funcional intercalado com corrida Crédito: Divulgação/ Full Race Voice

Uma nova modalidade de atividade física tem chamado atenção de quem busca novos desafios: o Hyrox, chamado de "novo crossfit". A prática mistura corrida e exercícios funcionais em um circuito contínuo, sendo uma proposta acessível e desafiadora. 

Criado em 2017, na Alemanha, o formato chegou ao Brasil nos últimos anos e vem crescendo entre atletas e amadores. A dinâmica é simples: são oito quilômetros de corrida no total, intercalados em oito estações funcionais, que vão de empurrar e puxar trenós carregados até burprees, remo, avanços, arremesso de bola e transporte de cargas. Cada ciclo tem 1km de corrida e um exercício. 

Lucas Pereira, instrutor da Vitória Strong, diz que o Hyrox também pode ser chamado de corrida fitness, sendo dividido em blocos de corrida e exercícios funcionais de baixa complexidade. "Ele iniciou como uma competição e agora é uma metodologia nos boxes".

As aulas costumam incluir treinos de corrida, força e potência, preparando os alunos para executar cada estação com eficiência

Lucas Pereira

Instrutor

Hyrox X Crossfit

Apesar de frequentemente comparados, Hyrox e Crossfit seguem lógicas distintas. Enquanto o Crossfit trabalha com o WOD (parte do treino que é diferente a cada dia, mantendo o treinamento constantemente variado para desafiar o condicionamento físico de diferentes maneiras), o Hyrox se baseia em um formato fixo, facilitando a mensuração de evolução e desempenho.

Segundo Luiz Camuzzi, instrutor do Crown Vila Velha, "são sempre os mesmos oito quilômetros de corrida, combinado com os mesmos exercícios. A premissa do hyrox é ser mais fácil de praticar e comparar a evolução dos exercícios".

Na prática, a competição de Hyrox é mais voltada para resistência e desempenho contínuo, enquanto o CrossFit exige maior versatilidade técnica. Apesar disso, há semelhanças: ambos os tipos de treino combinam força e resistência.

O Sled Pull, que seria puxar trenó, é uma das atividades a serem desenvolvidas
O Sled Pull, que seria puxar trenó, é uma das atividades a serem desenvolvidas Crédito: Divulgação/ Full Race Voice

Segundo Rafael Maciel, do Crossfit Voice, as contraindicações são semelhantes às de outros treinos intensos. "O Hyrox é para todos os níveis, mas pessoas com condições de saúde específicas, como questões cardíacas ou respiratórias, devem começar com orientação e ritmo moderado. Com acompanhamento, a maioria pode participar tranquilamente", contou.

