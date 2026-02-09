Radar da beleza: os lançamentos imperdíveis de fevereiro de 2026

O mês de fevereiro de 2026 chega com um fôlego renovado para o mercado de beleza no Brasil. Os lançamentos deste mês priorizam alta performance sob calor extremo e fórmulas que tratam a pele e o cabelo de dentro para fora.
Uma das principais novidades é a Máscara Solar da Hidratei, um tratamento pós-sol desenvolvido para ressignificar a forma como o consumidor brasileiro vive o verão com o cabelo. A proposta não é apenas reparar danos acumulados, mas incentivar um cuidado contínuo, que acompanhe o ritmo da estação e a rotina real de quem vive entre praia, piscina, esporte e atividades ao ar livre.
Já no clima de carnaval, Cetaphil se une a Sabrina Sato para o lançamento de uma Loção Facial. Uma parceria de longa data que resultou em um produto que possui pequenas partículas de ácido hialurônico que penetram nas camadas mais profundas da pele. É ultraleve, perfeito para o clima brasileiro, e já virou queridinho para preparar a pele antes da maquiagem de Carnaval.
Outra novidade são as novas coras do Bastão 3 em 1, da Ollie. O Cereja traz um vermelho na medida certa e o Café aposta em um tom marrom quente. Tem ainda os novos perfumes, itens de skincare, sabonete em espuma para as mãos e bebida funcional. Confira os 25 principais lançamentos do mês!
Máscara Solar, da Hidratei
É um tratamento pós-sol que combina óleo de buriti, ativo reconhecido por sua alta concentração de antioxidantes naturais e carotenoides, com um complexo de proteínas hidrolisadas de seda, arroz e trigo, que atuam na reconstrução da fibra capilar. Juntos, esses ativos ajudam a restaurar a integridade dos fios, aumentar a resistência e a elasticidade, além de preservar o equilíbrio hídrico do cabelo após a exposição solar. Outro diferencial está na tecnologia de condicionamento e proteção da fórmula, que forma um filme leve sobre os fios, auxiliando na redução de danos, melhora da penteabilidade e selagem das cutículas, sem comprometer o movimento natural do cabelo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Novas Coras do Bastão 3 em 1, da Ollie
A marca lança duas novas cores do seu Bastão 3 em 1. As tonalidades Cereja e Café chegam para complementar a linha e traduzir os tons que dominam o universo da maquiagem. O Cereja traz um vermelho na medida certa e o Café aposta em um tom marrom quente. Com FPS 95 e FPUVA 40, o produto pode ser usado como blush, batom e sombra, entregando cor, tratamento e proteção solar. A fórmula cremosa, fácil de espalhar e com acabamento natural permite construir camadas sem marcar, sendo indicada para todos os tipos de pele. A composição combina Vitamina E, com ação antioxidante, e Ácido Hialurônico, que promove hidratação, além de ser resistente à água e ao suor. As novas cores contam com alta pigmentação, garantindo performance com pouca quantidade de produto que reforça sua proposta prática para o dia a dia.
Bahr, da Al Khaleej
O perfume é uma explosão cítrica de bergamota, maçã e abacaxi abre a fragrância, enquanto notas de jasmim marroquino, rosa, bétula seca e patchouli compõem o coração da fragrância. A base rica de musgo de carvalho, musk, âmbar e baunilha negra selam essa criação única. (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)
Bálsamo Labial com Cor At Play, da Mary Kay
Com fórmula enriquecida com vitamina E e ingredientes emolientes, o produto hidrata sem pesar e entrega conforto imediato. A textura leve permite a construção de camadas, indo de um efeito mais natural a um visual mais intenso, acompanhando diferentes estilos e momentos, perfeito para para quem busca praticidade sem abrir mão de beleza. Disponível nas tonalidades Mauve Love, Coral Love, Red Crush e Magenta Crush, e em dois aromas refrescantes: morango e melancia o lançamento pode ser usado sozinho ou combinado a outros itens de maquiagem. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Kit Eu Amo Cronograma, da Oh My! Cosméticos
Com ativos especiais e fórmulas ultraconcentradas, as máscaras prometem cuidar de cada necessidade do seu cabelo. A máscara Hidratação tem como ativos mel vegetal e physalis, que vão hidratar profundamente os fios, dando maciez, sedosidade e brilho. Já a Nutrição tem como ativos manteiga de oliva e óleos de castanhas, que, juntos, combatem o ressecamento, controlam o frizz e repõem óleos. A máscara Reconstrução tem como ativos proteína de cereais e creatina, o combo perfeito que reconstrói, recupera a massa dos fios e dá muita força. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Sabonete em Espuma Sinergia Peach Nectar, de Kiss New York
A marca lança a linha Sinergia, que é uma coleção de sabonetes líquidos em espuma que transforma um gesto cotidiano em um verdadeiro ritual sensorial. São cinco versões que chegam com fórmulas suaves enriquecidas com vitamina E, pantenol e aloe vera, proporcionando uma limpeza eficaz e delicada, deixando as mãos hidratadas, macias e perfumadas. O Peach Nectar possui notas de pêssego, flores brancas e baunilha que criam uma fragrância doce e ensolarada, como um passeio tranquilo por um jardim em flor. (COMPRE NO MERCADO LOIVRE)
Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico, de Cetaphil
Sabrina Sato anuncia o seu primeiro dermocosmético em parceria com a marca. O produto que foi desenvolvido com a artista e especialmente feito para a pele dos brasileiros, chega para inovar a rotina de cuidados pessoais, garantindo rápida absorção, textura ultraleve e hidratação intensa. Sua formulação reúne a tecnologia exclusiva Hyacare 50, que possui pequenas partículas de ácido hialurônico que penetram nas camadas mais profundas da pele. O resultado é uma loção ultraleve, que contribui para uma aparência rejuvenescida e aumento da viscoelasticidade, sem pesar ou deixar resíduos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Jungle Low-Carb Maracujá, da Plant Power
A bebida funcional foi criada para hidratação diária e agora se apresenta como um smart drink, enriquecido com vitamina C e magnésio, sem conservantes, corantes ou adoçantes artificiais. Feito com suco de frutas, água de coco e tapioca orgânica, a bebida oferece benefícios que vão além da hidratação básica. A composição contribui para a reposição de eletrólitos essenciais como sódio, potássio e magnésio, elementos fundamentais para recuperação muscular, fornecimento de energia e manutenção do equilíbrio corporal após a prática de atividades físicas. O produto se apresenta como uma opção de baixa caloria, adoçado naturalmente com estévia e livre de aditivos artificiais.
Linha Romeu e Julieta, de L’Occitane au Brésil
A fragrância é um dos destaques da linha e traz uma interpretação gourmand da sobremesa. As notas de topo combinam goiaba limão itália e pera, entregando um início frutado e suculento. No corpo, rosa, íris e muguet se misturam às notas lactônicas, evocando a cremosidade característica do Romeu e Julieta. No fundo, o creme de Imagens confeiteiro, o musk e as notas açucaradas conferem conforto e profundidade à fragrância, que segue o caminho olfativo frutal gourmand. O lançamento conta com três produtos que oferecem diferentes formas de perfumação e cuidado corporal: o Hidratante Desodorante Corporal, o Spray Perfumado e a Calda de Banho Sabonete Líquido. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
DazzleLips Crayon, da Mac
A marca leva o brilho da linha Dazzle para além dos olhos com um novo lápis labial que entrega brilho multidimensional e acabamento radiante. O lápis labial mega metálico entrega um toque confortável, balmy e cheio de cor prismática. Essa fórmula multifuncional pode ser usada sozinha para um brilho de alta cobertura, por cima do seu batom favorito para transformar o acabamento ou até nas maçãs do rosto como iluminador de alta definição. São 12 tons disponíveis.
Creme Hidratante Corporal Instance Frutas Vermelhas, de Eudora
O creme hidratante possui textura cremosa e perfumação intensa, com uma fragrância frutal alegre e surpreendente. Agora com Hydracolageno, Colágeno vegetal, que junto com a fórmula exclusiva da marca, proporciona sensação de firmeza, vitalidade e hidratação profunda por até 48 horas. Idealizada para quem ama uma rotina de autocuidado diária e gosta de produtos de qualidade, a linha alia cuidados diários a fragrâncias inesquecíveis. A combinação do dulçor das frutas vermelhas com a cremosidade de notas de baunilha traz uma fragrância frutal alegre. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Sensibio AR+ Micelar Gel, de Bioderma
É uma água micelar dermatológica em inovadora textura gel refrescante. Limpa suavemente, acalma e refresca a pele com duas tecnologias exclusivas da marca. Ideal para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. Indicada para face e olhos com maior rendimento graças à textura em gel. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Eau de Parfum Mango À Gogo, da Lenvie
O Eau de Parfum se inspira em atmosferas solares, tropicais e acolhedoras, remetendo a férias, natureza exuberante e à memória olfativa de frutas suculentas e bebidas refrescantes. Classificado como Woody Fruit (Amadeirado Frutado), o perfume revela uma abertura luminosa e fresca, com notas de bergamota, folhas verdes, laranja italiana, eucaliptol, gálbano, pêssego, cravo e cassis. No corpo, flores clássicas como jasmim, lírio-de-florença, flor de laranjeira e gerânio conferem elegância e equilíbrio. A base, envolvente e sofisticada, combina almíscar, cedro, âmbar, caramelo, musgo e ambronova, garantindo profundidade e fixação.
PDRN DNA Concentrate Sérum, da Ada Tina
O sérum chega com PDRN 100% vegano. O produto combate o 'derretimento facial', atuando como firmador e antimanchas, clareando 44% mais que o DNA de Salmão. Com tecnologia extraída do embrião do arroz, a novidade reancora a pele flácida, aumenta em 214% a Laminina e oferece uma alternativa aos tratamentos com esperma de peixe. O produto estimula em 155,8% a produção de Colágeno Tipo XVII, devolvendo densidade e espessura à pele fina. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Perfume Royalmadeira Shadid, da Jequiti
É a fragrância que faz a estreia da marca na perfumaria árabe e celebra a coragem e a determinação do homem moderno. Com o sândalo como protagonista, revela uma composição intensa e sofisticada que une o clássico ao novo e traduz o desejo masculino por exclusividade e potência. Combina design premium, inspirado na cultura árabe, com uma construção olfativa que revela notas de bergamota, especiarias e maçã no topo, rosa e gerânio no corpo, e uma base envolvente de baunilha, sândalo, patchouli e âmbar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Linha Collagen Lifter, de Elseve
A linha traduz o poder dos peptídeos de colágeno em tecnologia de volumização leve, com eficácia comprovada desde o primeiro uso. A novidade representa um novo marco na ciência aplicada ao volume dos fios. A marca avança mais uma vez ao trazer o colágeno para este universo, um ativo consagrado no skincare, para responder a um dos principais desafios apontados pela ciência capilar: a perda de massa e de volume dos cabelos, especialmente em fios finos e afinados. A linha é composta por cinco produtos — Shampoo Encorpador, Condicionador Redensifica Fios, Tratamento Efeito Teia, Creme para Pentear Volume sem Frizz e Leave-in Injeção de massa.
Linha Breezy Flow, da Beyoung
A marca lança sua nova Linha Corporal. Compostas por três perfis olfativos distintos, as fragrâncias mesclam frescor moderno e indulgência, em criações desenvolvidas para despertar diferentes lados de uma mesma mulher. Fresco e moderno, Breezy Flow é uma fragrância criada para o dia a dia que traduz elegância, aconchego e uma personalidade leve e alegre. No topo, combina Laranja, Bergamota e Limão, entregando a energia cítrica das frutas. No corpo, Jasmim, Gálbano, Chá Verde e Notas Herbais trazem um frescor floral sofisticado. No fundo o Âmbar, Almíscar e Musgo de Carvalho, conferem um toque amadeirado terroso. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Tannic Acid Máscara AcidificanteTannic Acid Acidificante, de Lola From Rio
A nova linha traz o Ácido Tânico, ativo natural de alta performance que combina ação antioxidante, proteção contra agressões externas e reposição de lipídios essenciais. A máscara deixa o cabelo nutrido, alinhado e protegido, ajudando a manter a saúde e a força dos fios por muito mais tempo. Rico em Ácido Tânico, ativo natural que interage com a fibra capilar, promove selagem, proteção e fortalecimento dos fios. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lapiseira Labial Honey, da Contém1g
Com textura em gel, a nova lapiseira desliza com facilidade, é à prova d’água, entrega alta pigmentação já no primeiro traço e seca em até 40 segundos, garantindo precisão, conforto e longa duração. Versátil, a novidade pode ser usada para contornar, preencher ou esfumar os lábios, permitindo criar degradês hipnotizantes e diferentes efeitos — do look natural ao mais marcante.
Bálsamo Hidratante Facial, da Casa da Alma
É formulado sem substâncias comedogênicas (ou seja: não obstrui os poros nem interfere no equilíbrio natural da pele) e pode ser utilizado inclusive por peles secas com tendência acneica. Entre os ativos de destaque estão os hidrolatos de rosa e patchouli, que acalmam e suavizam a pele; o Physalis angulata, com ação anti-inflamatória, redutora de vermelhidão e coceira, atuando de forma semelhante ao corticoide, porém sem efeitos colaterais; a guaçatonga, que estimula a regeneração dos tecidos epiteliais; além do angico branco, alteia e fava d’anta, que auxiliam na hidratação profunda, no reequilíbrio cutâneo e na melhora da microcirculação.
Perfume Pomelo, de Adolfo Dominguez Man
A nova edição limitada Eau de Toilette Pomelo é a escolha perfeita para quem acredita que o melhor plano é não fazer planos, para quem simplesmente se deixa levar. Um equilíbrio ideal entre a vitalidade cítrica e a serenidade dos toques amadeirados. Vibrante e inesperada. O perfume traz nas notas de topo: Pomelo, Lemongrass, Verbena. As notas de coração são: Elemi, Gengibre, Acorde marinho. E as notas de fundo são: Cedro, Ambrox, Fava Tonka.
Bastão Vitamina C Pura 10%, de Sallve
O novo produto traz tecnologia de dupla camada, que combina a potência da vitamina C pura concentrada e preservada na camada interna, enquanto a camada externa reúne ativos calmantes, reduzindo irritações comuns ao uso de vitamina C e proporcionando conforto até mesmo para peles sensíveis. Com textura leve, acabamento aveludado e aplicação prática, o bastão entrega luminosidade instantânea sem deixar a pele oleosa, além de suavizar linhas finas, melhorar a firmeza, uniformizar o tom e proteger do estresse oxidativo causado por fatores externos como poluição e luz visível. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Kissing Juicy Tint, da Too Faced
A novidade para os lábios chega ao Brasil em oito tonalidades e aromas, trazendo uma combinação única de cor vibrante, hidratação intensa e acabamento brilhante. Com textura cremosa em gel-bálsamo e formulação leve, o produto entrega conforto imediato, um toque perfumado delicioso e longa duração, perfeito para quem busca um visual fresh, radiante e com o efeito “juicy lips”. Ele proporciona cor, tratamento e luminosidade em um único gesto, mantendo os lábios macios e com aparência naturalmente saudável.
Club Black Eau de Parfum, da marca Mercedes-Benz
Refinada, sensual e profundamente cativante, a fragrância é uma releitura do icônico Club Black Eau de Toilette. Mantendo sua assinatura original, a nova versão amplifica a potência e o magnetismo, revelando um perfume mais quente, marcante e altamente viciante. Refinado e instigante, o perfume se abre com notas vibrantes de bergamota e o toque resinoso do elemi. No coração, a elegância do jasmim encontra a cremosidade da baunilha e a sensualidade dos almíscares, revelando uma assinatura envolvente e atrativa. Ao fundo, a fragrância ganha profundidade com âmbar e mirra, entregando um rastro quente, intenso e absolutamente memorável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Hidratante Corporal, da Source Of
A marca lança hidratante corporal travel size. O produto combina tecnologia probiótica com ativos de alta concentração para hidratação profunda, firmeza, elasticidade e toque sedoso, estendendo os benefícios do tratamento corporal a todos os momentos da rotina de skincare. O produto utiliza ativos como NV DMAE (10%), que proporciona efeito firmador e melhora a elasticidade da pele, e Symbiocaps, probióticos nanoencapsulados que ajudam a restaurar a barreira cutânea, promover hidratação contínua, proteger contra agressões externas e oferecer ação anti-aging. A combinação com óleo de semente de uva e manteiga de karité proporciona nutrição leve e toque acetinado, sem pesar na pele.
