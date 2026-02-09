Radar da beleza: os lançamentos imperdíveis de fevereiro de 2026

02

Novas Coras do Bastão 3 em 1, da Ollie

A marca lança duas novas cores do seu Bastão 3 em 1. As tonalidades Cereja e Café chegam para complementar a linha e traduzir os tons que dominam o universo da maquiagem. O Cereja traz um vermelho na medida certa e o Café aposta em um tom marrom quente. Com FPS 95 e FPUVA 40, o produto pode ser usado como blush, batom e sombra, entregando cor, tratamento e proteção solar. A fórmula cremosa, fácil de espalhar e com acabamento natural permite construir camadas sem marcar, sendo indicada para todos os tipos de pele. A composição combina Vitamina E, com ação antioxidante, e Ácido Hialurônico, que promove hidratação, além de ser resistente à água e ao suor. As novas cores contam com alta pigmentação, garantindo performance com pouca quantidade de produto que reforça sua proposta prática para o dia a dia.

