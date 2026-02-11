BBB26: veja dicas para evitar 'maquiagem derretida' como a de Maxiane

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:40
A maquiagem da influenciadora Maxiane Rodrigues, no BBB 26, chamou a atenção nas redes sociais após a eliminação de Sarah Andrade. Parte da maquiagem se desfez com o choro da participantes após o resultado do paredão.
Conforme o choro aumentava, a maquiagem da sister começou a ceder, criando manchas e "derretendo" visivelmente sob as luzes da sala. A internet não perdoou a performance dos produtos utilizados. “Alguém sabe dizer a marca da maquiagem que a Max usa? Quero evitar”, publicou um internauta na rede social X. Outra usuária da plataforma também questionou a qualidade do produto. “Sigo indignada com a maquiagem da Maxiane derretendo com meia dúzia de lágrimas. Descubram a marca para ninguém comprar, por favor”, escreveu.
Na mesma rede social, maquiadores explicaram que o problema não estava no produto utilizado, mas na preparação da pele. O maquiador Maycon Peterson, do Instituto Embelleze Santana (SP), diz que o segredo para a maquiagem durar e não derreter está na preparação da pele bem-feita. Ele explica que quando vemos uma base 'derretendo', pode não ser só culpa do produto ou da aplicação. "Muitas vezes, o que faltou foi um cuidado básico antes da maquiagem. Limpar e tonificar a pele são passos importantes para remover resíduos e equilibrar o pH. E, principalmente, manter a pele hidratada faz toda a diferença", diz.
Uma pele hidratada se comporta melhor com a maquiagem: a base adere com mais uniformidade, não craquela com facilidade e também não 'escorre' tão rápido ao longo do dia. "Quando a pele está equilibrada, ela segura melhor os produtos e resiste mais ao calor, ao suor e até ao choro".
Hidratar é indispensável, mas com o produto certo para cada tipo de pele. Pele oleosa precisa de hidratantes leves, oil-free ou em gel, que hidratam sem pesar. "Já a pele seca pede fórmulas mais nutritivas e cremosas. Quando você usa o hidratante adequado, a pele fica equilibrada, produz menos oleosidade ao longo do dia e a base assenta melhor. Pular essa etapa ou usar um produto inadequado pode comprometer totalmente a durabilidade da maquiagem", ressalta o maquiador.
O profissional diz que é importante escolher produtos de longa duração e, de preferência, à prova d’água. "Aplicar a base em camadas finas também é um segredo: quanto mais produto acumulado, maior a chance de derreter. Selar bem com pó em áreas específicas — zona T, abaixo dos olhos e ao redor do nariz — ajuda bastante. E, por fim, o spray fixador faz diferença real, ele ajuda a 'fundir' as camadas e aumenta a resistência da maquiagem".
