Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Sem acordo, sindicato diz que comércio pode fechar neste domingo no ES

A Fecomércio, entidade que representa os patrões, afirma que não  trabalha com essa expectativa de fechamento e que as negociações estão sendo encaminhadas

Vitória
Publicado em 31/10/2025 às 11h40
Supermercados não conseguem preencher as vagas disponíveis
Supermercados podem fechar aos domingos no ES por falta de acordo. Crédito: Freepik

O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) afirmou que o comércio corre o risco de fechar em todo o Estado neste domingo (2/11), incluindo supermercados, shopping centers e comércio de rua.

Segundo a entidade, os trabalhadores e a Federação do Comércio (Fecomércio-ES) ainda não chegaram a um acordo sobre a Convenção Coletiva que rege o trabalho de cerca de 180 mil empregados, e cuja validade se encerra nesta sexta-feira (31).

“Esse instrumento tem vigência anual e sua validade se encerra nesta sexta-feira, dia 31, data-base da categoria, tornando sem efeito a autorização, por meio do Sindicato, do trabalho no comércio capixaba nos feriados nacionais, estaduais e municipais”, diz nota do Sindicomerciários.

O impasse nas negociações, de acordo com o Sindicato dos Comerciários, decorre da não concessão, pelas empresas, do tíquete-alimentação, “uma reivindicação histórica dos comerciários capixabas e firmemente defendida pelo Sindicato”, destaca a entidade dos trabalhadores.

“Na última rodada entre o Sindicomerciários e a Federação do Comércio, realizada na quarta-feira (29), o setor patronal não apresentou qualquer proposta capaz de fazer avançar o processo. Não foi agendada nova data para a retomada das negociações”, complementa a nota.

O Sindicomerciários diz que a direção da entidade encontra-se reunida para avaliar os próximos passos, que poderão ser decididos em assembleia extraordinária. “A categoria comerciária acompanha os desdobramentos das discussões e não descarta cruzar os braços em todo o Estado para garantir o benefício”, diz o sindicato dos trabalhadores.

O QUE DIZ A FECOMÉRCIO

Indagado pela coluna se o comércio corre o risco de fechar neste domingo, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do ES (Fecomércio-ES), Idalberto Moro, explicou que houve várias reuniões e que as negociações estão sendo encaminhadas com o Sindicato dos Comerciários.

“A Fecomércio não trabalha com essa expectativa de fechamento do comércio neste domingo no Espírito Santo”, afirmou Moro.

