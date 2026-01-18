500 quilos em dois pés de uva: no ES, em se plantando, tudo dá

O casal Cezar Huber e Maria da Penha colhe as uvas da variedade Isabel. Crédito: Júlio Huber

Estudiosos garantem que Pero Vaz de Caminha nunca chegou a dizer a famosa frase “nesta terra, em se plantando, tudo dá”, atribuída a ele. Pior para o escrivão da frota de Cabral, que estaria certíssimo. Dúvidas? Vejam o exemplo de uma pequena propriedade rural em Santa Maria de Marechal, distrito de Marechal Floriano.



Na bucólica localidade na Região Serrana capixaba, onde moram muitos descendentes de alemães, principalmente, dois pés de uva viraram atração em um sítio, com uma produção que este ano deve ultrapassar 500 quilos, segundo o casal Cezar Huber e Maria da Penha.

"Já teve ano que colhemos mais de 450 quilos, mas nesta temporada a colheita vai ser recorde. Deve ultrapassar 500 quilos, os dois pés juntos", disse Cezar. Ele comentou que os dois pés de uvas, da variedade Isabel, foram plantados há cerca de 18 anos.

Diante da tamanha produção, o casal resolveu abrir a propriedade para visitas, que já começaram a chegar e comprar as frutas direto dos pés, que ficam debaixo de uma estufa de secagem dos grãos de café. "Todos os anos recebemos visitas de diversos municípios, até de outros Estados, que admiram os dois pés de uva", contou Maria da Penha.

Além das uvas, o casal também está vendendo café colhido na propriedade, fubá e canjica do milho plantado por eles e flores diversas.

O quilo da uva está sendo vendido por R$ 25, o café a R$ 70 e o fubá e canjica a R$ 10,00. "As uvas são totalmente orgânicas, pois não usamos nenhum produto químico", ressalta Cezar Huber.

Para chegar à propriedade, basta entrar no Posto do Café (BR 262), em direção a Santa Maria, e dois quilômetros depois entrar à esquerda, na Rodovia José Huber. Siga mais um quilômetro e entre ao avistar uma placa de venda de uvas.

Também é possível entrar no Trevo de Paraju e seguir três quilômetros pela Rodovia José Huber, e também entrar ao avistar a placa.

Os telefones de contato são: (27) 99965-4587 e (27) 99607-0739.

