A surpresa que veio da Amazônia e chegou ao Zoo Park no ES

Dois macacos-barrigudos resgatados foram levados para o Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano, após serem vítimas de maus-tratos no Estado do Amazonas. Eles chegaram a Vitória na terça-feira (13), em um voo da Latam.



Os dois primatas, que viviam em cativeiro de forma ilegal, serão submetidos a um programa de conservação no zoológico localizado na Região Serrana do Espírito Santo.



O transporte foi realizado gratuitamente pelo Avião Solidário, programa da Latam que apoia iniciativas humanitárias, ambientais e de desenvolvimento regional em todo o Brasil.

A operação aérea conectou Manaus a Vitória, com rápida escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), reduzindo de forma significativa o tempo de viagem e o estresse dos animais. Caso o deslocamento fosse feito exclusivamente por via terrestre, o trajeto ultrapassaria 11 mil quilômetros e levaria cerca de 10 dias.

A coordenação do transporte foi conduzida pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres do Amazonas (Cetas-AM), vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelos cuidados dos animais desde o resgate até a definição de um novo lar adequado.

Em suas redes sociais, o Zoo Park das Montanhas adotou um tom de mistério e bom humor para anunciar a novidade, sem, no entanto, revelar qual é a novidade do zoológico. “Algo muito fofo está prestes a chegar ao Zoo Park. A natureza nunca para de surpreender… e vem novidade por aí!”, diz o início do texto.

“Ainda é segredo, mas a gente pode dar uma pista. Dica: vem da Amazônia, adora viver nas alturas, tem jeitinho de ursinho e conquista todo mundo com essa barriguinha fofa. Spoiler: é pequeno no tamanho, mas gigante em encanto e importância para a educação ambiental”, completa o zoo na sua postagem.

Barrigudinho, o mais jovem dos dois primatas, foi entregue voluntariamente ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) em Manaus por um cuidador que relatou dificuldades em continuar com os cuidados do animal.

Já Bob, encontrado em situação de maus-tratos em Tefé, no interior daquele Estado, estava amarrado a uma árvore, sem acesso a água ou alimentação, o que motivou a intervenção das autoridades.

CARACTERÍSTICAS DOS MACACOS-BARRIGUDOS

Os macacos-barrigudos (Lagothrix lagotricha cana) habitam, principalmente, a Floresta Amazônica de terra firme, mas pode usar as florestas alagadas em épocas com alta abundância de frutos neste hábitat.

Sua alimentação é composta principalmente de frutos e sementes, folhas e invertebrados. Devido a uma dieta essencialmente frugívora e seu grande tamanho corporal, possuem um papel significativo na dispersão de sementes nas florestas ao longo de sua extensão de ocorrência e sua extinção pode ser considerada como um importante distúrbio ao ecossistema.

