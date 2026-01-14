Quer pegar uvas no pé? Temporada de colheita está aberta no ES

Hercílio Krohling e sua mulher, Maria Terezinha Krohling, vendem uva no interior de Alfredo Chaves. Crédito: Divulgação

A tradição da colheita de uvas no verão está cada vez mais viva em Alfredo Chaves, principalmente nas localidades de Iriritimirim e São Bento de Urânia. Os visitantes podem passear entre as parreiras, registrar o momento com fotos e vídeos e degustar a fruta direto do pé. Quem preferir, é só pagar e levar a fruta para casa.



O Sítio Três Lagoas, em Iriritimirim, que fica a 20 quilômetros do centro da cidade, já está aberto esperando o público para conhecer de perto a produção das uvas Isabel Precoce e Niágara Rosada.

Em São Bento de Urânia, por sua vez, as uvas são comercializadas até fevereiro, um pouco antes do 60º Festival da Uva e do Vinho, que será realizado nos dias 7 e 8 de março.

No Sítio Três Lagoas, a visitação ocorre aos sábados e domingos, das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento, até o fim da produção. A colheita, no entanto, é feita exclusivamente pelo proprietário, Hercílio Antônio Krohling e sua mulher, Maria Terezinha Roveda Krohling, garantindo que os cachos selecionados estejam no ponto ideal para consumo. O quilo da uva colhida no momento do atendimento custa R$ 20,00.

Com meio hectare de área plantada e cerca de 200 pés de uva, a expectativa de colheita para esta temporada é de 800 kg. “Estaremos aqui para receber a todos com muito carinho. Os visitantes poderão vivenciar a experiência de viver no campo e comprar a uva direto do pé”, ressalta Hercílio.

O sítio foca exclusivamente na experiência da colheita, não contando com área de lazer ou alimentação. Durante a semana, é possível agendar a experiência pelo Instagram do sítio ou pelo Whatsapp (27) 99800-1439.

Em São Bento de Urânia, a 64 quilômetros da sede de Alfredo Chaves (via BR 262), um dos locais onde se pode colher e comprar uvas é o Sítio Verde, de Severino Busato (27) 99839-1148. Ele cobra R$ 10 pelo quilo da uva. O atendimento é diário.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais