Por que governo do ES distribuiu mais de 400 mil mudas de eucalipto

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) distribuiu, neste ano, 409 mil mudas de eucalipto para produtores rurais do Espírito Santo de 18 municípios. A iniciativa, segundo o instituto, contribui para ampliar a oferta de madeira legalizada e renovável, reduzindo a necessidade de extração da vegetação nativa.



Entre os benefícios esperados pelo Incaper, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), estão a diminuição do desmatamento, a conservação de recursos naturais nas propriedades e a geração de novas oportunidades de renda para famílias rurais.

Entre os municípios atendidos, três se destacaram pelo maior volume de mudas distribuídas e pelo número de produtores beneficiados: Santa Teresa lidera com 111,4 mil mudas entregues a 56 agricultores; Mimoso do Sul aparece em seguida, com 50 mil mudas para 25 produtores; e Marechal Floriano recebeu 58,5 mil mudas, atendendo a 30 agricultores.

Engenheiro florestal do Incaper, Raoni Ludovino defende a distribuição das mudas de eucalipto: “Muitos agricultores necessitam de madeira de qualidade para diversas finalidades, como estacas, serraria e carvoaria”.

Ludovino aponta outras vantagens: “O eucalipto se destaca por apresentar crescimento rápido e retilíneo, características que permitem suprir essa necessidade sem que os produtores recorram às matas nativas. Outra vantagem é seu vigor de rebrote, possibilitando um segundo ciclo produtivo na mesma área, o que reduz custos e aumenta a eficiência do manejo florestal”.

Segundo o Incaper, o plantio também pode ser realizado em áreas de baixa aptidão agrícola, permitindo o aproveitamento de espaços pouco utilizados nas propriedades. “Para o público atendido, esse é um dos maiores benefícios: acessar madeira de qualidade por um custo mais baixo, já que o cultivo não concorre com outras atividades produtivas e pode ser integrado ao planejamento da propriedade”, complementa o engenheiro.

MANEJO SUSTENTÁVEL

Além disso, o eucalipto pode ser manejado de forma sustentável, integrando-se a sistemas consorciados com culturas agrícolas, que favorecem o uso racional do solo e a diversificação da produção. O plantio também é uma alternativa eficiente para a recuperação de áreas degradadas, atuando como espécie pioneira na restauração do solo, na proteção dos recursos hídricos e na melhoria da qualidade ambiental das propriedades.

“Quando realizado de forma técnica e planejada, o plantio contribui para a conservação do solo e da água, além de auxiliar na captura de carbono, ajudando no enfrentamento às mudanças climáticas”, destaca o engenheiro florestal e gerente de planejamento do Incaper, Pedro Carvalho, que coordena a ação no instituto.

As mudas de eucalipto também foram distribuídas para agricultores dos seguintes municípios: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Itarana, Santa Leopoldina, Viana, Aracruz, Ecoporanga, Linhares, Pedro Canário e Ponto Belo.

