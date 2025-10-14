Operação em Vitória tem 120 kg de fios de cobre apreendidos e 2 detidos

O proprietário de um ferro-velho, de 48 anos, e um funcionário, de 60, foram detidos, e cerca de 120 kg de fios de cobre foram apreendidos durante a Operação Fios de Cobre III, realizada nesta terça-feira (14) com objetivo de combater a receptação e a venda ilegal desse tipo de material. Segundo a Polícia Civil, os alvos da ação foram três ferros-velhos e uma residência, em Vitória. Além dos fios sem procedência comprovada, foram apreendidos um notebook, partes de bicicletas de uso compartilhado, cigarros e até pássaros que estavam em gaiolas.