Cerveja de 600 ml pode custar de R$ 13 a R$ 28 nas praias da Grande Vitória

Levantamento de A Gazeta mostra que bebida pode ser encontrada nas orlas a partir de R$ 12, considerando local, marca e tamanho

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:54

Levantamento feito por A Gazeta mostra que, em média, a cerveja de 600 ml custa R$ 17,70 nas praias da Capital. Crédito: Shutterstock

Tomar uma cerveja gelada é um dos hábitos mais comuns ao aproveitar uma praia. Porém, esse costume pode pesar no bolso. Na Grande Vitória, o preço da garrafa de 600 ml, por exemplo, varia de R$ 13 a R$ 28 — uma diferença de 115%, dependendo do local. A reportagem de A Gazeta foi às principais praias da região para conferir por quanto o produto tem sido vendido na alta temporada.

O levantamento — concentrado nas praias de Vitória, Serra e Vila Velha, nos dias 8,9 e 16 de janeiro, respectivamente — considerou diferentes formatos para mapear o custo desse lazer à beira-mar. Levando em conta diferentes tipos de embalagens, marcas e estabelecimentos consultados, a amplitude de preços mostra que o gasto do consumidor pode mais que dobrar até no mesmo calçadão.

Do mais caro ao mais barato

Os dois extremos da pesquisa estão na Praia de Camburi, em Vitória. O valor mais baixo foi encontrado no Quiosque da Cida, onde a cerveja de 600 ml custa a partir de R$ 13. Já o preço mais alto, de R$ 28, é praticado no Restaurante Tarrafas (Quisoque K3) da orla. Na Curva da Jurema, os preços ficam em um patamar intermediário. Por lá, a cerveja, seja long neck, seja garrafa tradicional, varia entre R$ 12 e R$ 17.

Em Manguinhos, na Serra, o preço médio da cerveja de 600 ml gira em torno de R$ 18, valor considerado padrão entre os restaurantes da região, que têm maior apelo gastronômico.

Já em Vila Velha, nas praias de Itaparica e Praia da Costa, o valor da garrafa de 600 ml fica entre R$ 19 e R$ 20, enquanto o latão pode ser encontrado por valores próximos de R$ 13 em barracas mais simples.

''É o preço de verão”

Para quem está aproveitando os dias de sol, a alta não chega a ser surpresa. A família Papi é das que costumam aproveitar as férias para visitar as praias e ter novas experiências. Mesmo assim, a alta nos preços dos produtos nunca é novidade.

“O preço está um pouco salgado. É o preço de verão, né? Sempre sobe. De um jeito ou de outro, acaba subindo”, comenta Júlia, irmã mais velha da família.

Família Papi, frequentadora da praia de Manguinhos. Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo ela, mesmo comparando praias com perfis diferentes, a sensação é de que os valores seguem um padrão semelhante quando se trata de áreas à beira-mar.

“Aqui é uma experiência diferente também. Tem estrutura, parquinho, mais opções de restaurantes. Acaba pesando no preço, mas vale a pena”, finalizou.

