Preço de material escolar no ES pode variar até 684%; veja como economizar

Levantamento do Procon-ES mostra que um mesmo item da lista escolar pode custar até sete vezes mais de uma loja para outra; confira dicas para economizar na hora da compra

Eduarda Lisboa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:15

Comprar material escolar sem pesquisar pode sair bem mais caro do que o esperado. Uma pesquisa do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) revelou que o preço de um mesmo produto pode variar até 684% entre lojas no Espírito Santo. Essa diferença é suficiente para fazer o mesmo material escolar custar cerca de sete vezes mais e pesar no orçamento das famílias neste início de ano letivo.

O Procon-ES analisou 84 itens, distribuídos em 28 categorias, incluindo canetas, lápis, estojos, mochilas, lancheiras, colas, tesouras, réguas, pastas e diferentes tipos de cadernos. Segundo a pesquisa, produtos comuns da lista escolar apresentaram diferenças expressivas de preço quando comparados entre estabelecimentos físicos e lojas virtuais, reforçando a importância do planejamento antes das compras.

Período de compras de materiais escolares deve ser marcado por pesquisas para que aquisições não afetem o orçamento familiar Crédito: Pexels

No Espírito Santo, entre os maiores contrastes está a caneta Pilot BP-1 Retrátil 0,7, com três unidades, encontrada por valores que vão de R$ 4,15 a R$ 28,40, o que representa uma variação de 684%. Outro exemplo é a régua escolar de 20 centímetros da marca Acrinil, com preços entre R$ 2,40 e R$ 17,39, uma diferença de 625%.

Nem mesmo itens considerados indispensáveis escapam das oscilações. O caderno de capa dura, presente na maioria das listas escolares, registrou variação de 349% entre os locais pesquisados. Já a pasta aba elástico ofício cristal, da linha Dello, teve diferença de 508%, enquanto a tinta guache de seis cores, da Acrilex, chegou a 436% de variação.

A pesquisa também identificou disparidades em produtos menos lembrados, mas igualmente necessários, como o compasso Study com lápis, da Maped, encontrado por preços entre R$ 5,99 e R$ 32,90, uma diferença de 449%.

Dicas de como economizar

Com o avanço dos filhos nas séries escolares, a lista de materiais tende a aumentar, assim como os custos. Segundo a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, comparar preços continua sendo uma das principais estratégias para economizar.



“Em muitos casos, o mesmo produto apresenta variações muito altas de um estabelecimento para outro. Pesquisar antes de comprar faz diferença real no orçamento das famílias”, destaca Letícia Coelho.

Diante desse cenário de preços tão diferentes para os mesmos produtos, A Gazeta reuniu orientações práticas para ajudar pais e responsáveis a economizar na compra do material escolar, sem comprometer o orçamento da família.

01 Planeje antes de comprar Antes de sair às compras, vale colocar no papel todos os gastos do ano letivo, como mensalidade, material escolar, uniforme e transporte. Esse planejamento ajuda a definir quanto pode ser gasto sem apertar o orçamento da família.

02 Compre com antecedência Janeiro costuma ser o mês mais caro para comprar material escolar por causa da alta procura. Se a escola divulgar a lista mais cedo, aproveite para se organizar e comprar antes, quando os preços tendem a ser mais baixos.

03 Reaproveite o que for possível Muitos itens do ano anterior ainda podem estar em bom estado, como cadernos, lápis, canetas e estojos. Também vale verificar se materiais de irmãos mais velhos podem ser reutilizados.

04 Pesquise, compare e negocie Compare preços entre papelarias de bairro, grandes redes e lojas online. Pergunte sobre descontos para pagamento via Pix, use cupons de desconto e, se possível, combine compras com outros pais para tentar conseguir preços de atacado.

O Procon-ES reforça a importância de se ater apenas aos itens exigidos pela escola, evitando gastos desnecessários com produtos fora da lista. Em caso de irregularidades, descumprimento de contrato ou dúvidas, o consumidor pode registrar reclamação no Procon-ES, presencialmente (mediante agendamento), pelo site do órgão ou pelo WhatsApp (27) 3134-8499.

