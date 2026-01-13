Se cuida

Água de coco de caixinha ou natural: qual é mais segura para a saúde?

Leve e rica em sais minerais, a bebida é uma opção saudável para repor os líquidos perdidos no verão

A água de coco é uma das bebidas mais consumidas nos dias de calor Crédito: Imagem: GaudiLab | Shutterstock

Com o calor do verão, a água de coco se torna uma das bebidas mais procuradas para refrescar e hidratar o organismo. Naturalmente leve e rica em sais minerais, ela é associada a uma opção saudável para repor os líquidos perdidos com o suor. No entanto, muitas pessoas se perguntam se a opção industrializada, vendida em caixinhas, oferece a mesma segurança e qualidade da versão natural, recém-retirada do coco.

Água de coco natural

Segundo Natalia Ipaves, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, cada versão da água de coco apresenta vantagens e cuidados específicos. “A água de coco natural é mais fresca e preserva melhor vitaminas, minerais e eletrólitos, mas precisa ser consumida rapidamente. Se armazenada de forma inadequada, pode se contaminar com bactérias e fungos, oferecendo risco de intoxicação alimentar”, alerta. Ela explica que a bebida deve ser mantida em geladeira e consumida preferencialmente em até 24 horas após ser retirada do fruto.

Água de coco de caixinha

A água de coco de caixinha, industrializada, passa por processos de pasteurização e embalagem asséptica, que aumentam a durabilidade e reduzem o risco de contaminação. “Esses produtos são mais seguros do ponto de vista microbiológico e podem ser transportados com mais facilidade, mas muitas vezes contém adição de conservantes ou açúcares, que devem ser observados, especialmente por pessoas com restrição alimentar ou controle de peso”, explica a nutricionista.

A leitura do rótulo é essencial na escolha da água de coco de caixinha Crédito: Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock

Cuidados essenciais para garantir a saúde

Natalia Ipaves também destaca que, independentemente da versão escolhida, é importante verificar a procedência e armazenamento. “Evitar água de coco natural de procedência duvidosa ou exposta ao sol, e conferir validade e condições de conservação da água de coco industrializada, são cuidados essenciais para garantir segurança e saúde ”, completa.

Atenção com a hidratação

A coordenadora reforça que a hidratação ideal combina água de coco com ingestão regular de água e alimentos ricos em líquidos e minerais, como frutas e verduras. “A água de coco é excelente para repor eletrólitos perdidos com suor, mas não substitui a hidratação básica necessária ao longo do dia, especialmente durante atividades físicas ou exposição ao sol”, orienta.

Aspectos que merecem atenção

Em suma, é importante se atentar a fatores que influenciam tanto o valor nutricional quanto a segurança do consumo. “Para aproveitar o verão com segurança, o consumidor deve escolher a opção que melhor se adequa à sua rotina, respeitar os cuidados de armazenamento e consumo, e sempre ficar atento a sinais de alteração no sabor, cheiro ou aparência da bebida ”, conclui Natalia Ipaves.

Por Bianca Lodi Rieg

