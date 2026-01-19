Saúde no verão: 9 mitos e verdades para ficar atento e aproveitar o calor com segurança

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:31
Durante a estação mais quente do ano, aumentam as atividades ao ar livre, as viagens, os banhos de piscina e de mar. Nesse período, é comum surgir algumas dúvidas sobre cuidados com a saúde nesta época. Apesar de algumas crenças populares atravessarem gerações, nem sempre elas têm base científica. Outras, embora pareçam exageros, escondem riscos reais.
Para ajudar a aproveitar o verão com mais segurança, especialistas esclarecem as principais dúvidas sobre exposição ao sol, alimentação, hidratação e riscos comuns do período. Confira!
Verdade. O contato da pele com limão e outras frutas cítricas, seguido de exposição solar, pode causar uma reação chamada fitofotodermatose, que provoca manchas , vermelhidão e até bolhas. “Caso isso aconteça, a recomendação é lavar bem a região com água e sabão e aplicar protetor solar, reduzindo o risco de manchas e lesões na pele”, explica Marcella Pincelli, dermatologista dos laboratórios Delboni Salomão Zoppi e Lavoisier, da Dasa.
Mito. Não é necessário esperar horas para entrar no mar ou na piscina após se alimentar. Em geral, o que pode ocorrer é apenas um leve desconforto após refeições muito pesadas.
Depende. Entrar bruscamente em água muito fria, especialmente após exposição prolongada ao sol ou consumo de álcool, pode provocar mal-estar, tontura e cãibras. A água fria faz os vasos sanguíneos da pele se contraírem rapidamente para preservar o calor corporal e essa resposta repentina pode alterar momentaneamente a circulação, levando a tontura, fraqueza ou sensação de mal-estar.
“Em algumas pessoas, especialmente desidratadas ou que consumiram álcool, pode ocorrer uma queda ou oscilação da pressão, aumentando o risco de tontura ou desmaio”, explica a infectologista do Delboni Salomão Zoppi e Lavoisier, Rosana Richtmann.
Mito. O bronzeado não protege contra os danos do sol. Pelo contrário: é um sinal de agressão à pele e aumenta o risco de envelhecimento precoce e câncer de pele. “A pele bronzeada não está protegida; ela já foi lesionada. A exposição solar repetida sem proteção aumenta o risco de envelhecimento precoce e de câncer de pele ao longo do tempo”, alerta Marcella Pincelli.
Mito. Bebidas alcoólicas têm efeito diurético e podem aumentar a desidratação , especialmente em dias quentes.
Verdade. A sede nem sempre acompanha a perda de líquidos. No calor, o organismo pode se desidratar silenciosamente. Sintomas como urina escura, dor de cabeça, cansaço, tontura e boca seca indicam que o organismo já está precisando de reposição de líquidos. Rosana Richtmann explica que “quando a pessoa sente sede intensa, muitas vezes o corpo já está em um estágio inicial de desidratação, o que reforça a importância de beber água regularmente ao longo do dia”.
Verdade. Esses grupos são mais vulneráveis à desidratação e à insolação, pois têm maior dificuldade de regular a temperatura corporal. O organismo infantil perde líquidos mais rapidamente, especialmente pelo suor e as crianças nem sempre reconhecem ou comunicam que estão com sede, favorecendo a desidratação silenciosa.
No caso dos idosos, com o envelhecimento, o mecanismo que estimula a sede se torna menos eficiente e tem menor capacidade de regular a temperatura. O uso de alguns medicamentos comuns nessa faixa etária, como diuréticos e anti-hipertensivos, também podem aumentar a perda de líquidos.
Verdade. Água sem tratamento adequado pode favorecer infecções de pele, ouvido, olhos e problemas gastrointestinais. “Piscinas sem tratamento adequado podem se tornar um ambiente propício para a proliferação de bactérias, vírus e fungos. A água contaminada entra em contato direto com a pele, olhos, ouvidos e boca, o que pode resultar em infecções cutâneas, conjuntivite, otites e quadros gastrointestinais”, alerta a infectologista Rosana Richtmann.
Verdade. Altas temperaturas favorecem a proliferação de bactérias, aumentando o risco de intoxicação alimentar. “Quando a comida não é armazenada ou refrigerada corretamente, o risco de contaminação e de intoxicação alimentar aumenta significativamente”, diz Rosana Richtmann.
Informação correta é uma das principais aliadas para aproveitar o verão com saúde e segurança. Adotar cuidados simples, baseados em orientação médica, ajuda a prevenir problemas comuns da estação e garante que os dias de calor sejam aproveitados da melhor forma possível.
Por Bárbara Cheffer
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o