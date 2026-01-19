Se cuida

Saúde no verão: 9 mitos e verdades para ficar atento e aproveitar o calor com segurança

Especialistas esclarecem as principais dúvidas e indicam quais cuidados realmente fazem diferença

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:31

As crenças populares sobre saúde no verão nem sempre tem base científica Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Durante a estação mais quente do ano, aumentam as atividades ao ar livre, as viagens, os banhos de piscina e de mar. Nesse período, é comum surgir algumas dúvidas sobre cuidados com a saúde nesta época. Apesar de algumas crenças populares atravessarem gerações, nem sempre elas têm base científica. Outras, embora pareçam exageros, escondem riscos reais.

Para ajudar a aproveitar o verão com mais segurança, especialistas esclarecem as principais dúvidas sobre exposição ao sol, alimentação, hidratação e riscos comuns do período. Confira!

1. Limão na pele queima quando exposto ao sol

Verdade. O contato da pele com limão e outras frutas cítricas, seguido de exposição solar, pode causar uma reação chamada fitofotodermatose, que provoca manchas , vermelhidão e até bolhas. “Caso isso aconteça, a recomendação é lavar bem a região com água e sabão e aplicar protetor solar, reduzindo o risco de manchas e lesões na pele”, explica Marcella Pincelli, dermatologista dos laboratórios Delboni Salomão Zoppi e Lavoisier, da Dasa.

2. Comer e entrar na água causa congestão

Mito. Não é necessário esperar horas para entrar no mar ou na piscina após se alimentar. Em geral, o que pode ocorrer é apenas um leve desconforto após refeições muito pesadas.

3. Água muito gelada pode causar choque térmico

Depende. Entrar bruscamente em água muito fria, especialmente após exposição prolongada ao sol ou consumo de álcool, pode provocar mal-estar, tontura e cãibras. A água fria faz os vasos sanguíneos da pele se contraírem rapidamente para preservar o calor corporal e essa resposta repentina pode alterar momentaneamente a circulação, levando a tontura, fraqueza ou sensação de mal-estar.

“Em algumas pessoas, especialmente desidratadas ou que consumiram álcool, pode ocorrer uma queda ou oscilação da pressão, aumentando o risco de tontura ou desmaio”, explica a infectologista do Delboni Salomão Zoppi e Lavoisier, Rosana Richtmann.

4. Bronzeado protege a pele

Mito. O bronzeado não protege contra os danos do sol. Pelo contrário: é um sinal de agressão à pele e aumenta o risco de envelhecimento precoce e câncer de pele. “A pele bronzeada não está protegida; ela já foi lesionada. A exposição solar repetida sem proteção aumenta o risco de envelhecimento precoce e de câncer de pele ao longo do tempo”, alerta Marcella Pincelli.

5. Beber cerveja ajuda a se hidratar no calor

Mito. Bebidas alcoólicas têm efeito diurético e podem aumentar a desidratação , especialmente em dias quentes.

A boca seca é um dos sinais que indicam que o organismo está precisando de reposição de líquidos Crédito: Imagem: Zoteva | Shutterstock

6. Desidratação pode acontecer mesmo sem sentir sede

Verdade. A sede nem sempre acompanha a perda de líquidos. No calor, o organismo pode se desidratar silenciosamente. Sintomas como urina escura, dor de cabeça, cansaço, tontura e boca seca indicam que o organismo já está precisando de reposição de líquidos. Rosana Richtmann explica que “quando a pessoa sente sede intensa, muitas vezes o corpo já está em um estágio inicial de desidratação, o que reforça a importância de beber água regularmente ao longo do dia”.

7. Crianças e idosos sofrem mais com o calor

Verdade. Esses grupos são mais vulneráveis à desidratação e à insolação, pois têm maior dificuldade de regular a temperatura corporal. O organismo infantil perde líquidos mais rapidamente, especialmente pelo suor e as crianças nem sempre reconhecem ou comunicam que estão com sede, favorecendo a desidratação silenciosa.

No caso dos idosos, com o envelhecimento, o mecanismo que estimula a sede se torna menos eficiente e tem menor capacidade de regular a temperatura. O uso de alguns medicamentos comuns nessa faixa etária, como diuréticos e anti-hipertensivos, também podem aumentar a perda de líquidos.

8. Piscinas mal-cuidadas podem transmitir doenças

Verdade. Água sem tratamento adequado pode favorecer infecções de pele, ouvido, olhos e problemas gastrointestinais. “Piscinas sem tratamento adequado podem se tornar um ambiente propício para a proliferação de bactérias, vírus e fungos. A água contaminada entra em contato direto com a pele, olhos, ouvidos e boca, o que pode resultar em infecções cutâneas, conjuntivite, otites e quadros gastrointestinais”, alerta a infectologista Rosana Richtmann.

9. Alimentos estragam mais rápido no calor

Verdade. Altas temperaturas favorecem a proliferação de bactérias, aumentando o risco de intoxicação alimentar. “Quando a comida não é armazenada ou refrigerada corretamente, o risco de contaminação e de intoxicação alimentar aumenta significativamente”, diz Rosana Richtmann.

Informação correta é uma das principais aliadas para aproveitar o verão com saúde e segurança. Adotar cuidados simples, baseados em orientação médica, ajuda a prevenir problemas comuns da estação e garante que os dias de calor sejam aproveitados da melhor forma possível.

Por Bárbara Cheffer

