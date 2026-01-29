Home
Comida na praia: 15 dicas para se alimentar bem e com segurança

Comida na praia: 15 dicas para se alimentar bem e com segurança

Veja cuidados importantes para reduzir riscos e aproveitar o dia de sol com mais tranquilidade

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:29

Alguns cuidados simples na alimentação podem te ajudar a aproveitar o calor sem preocupações (Imagem: adriaticfoto | Shutterstock)
Alguns cuidados simples na alimentação podem te ajudar a aproveitar o calor sem preocupações Crédito: Imagem: adriaticfoto | Shutterstock

Na praia, cuidar da alimentação é essencial para garantir a saúde e o bem-estar durante os momentos de lazer. Mesmo que o calor favoreça a proliferação de bactérias e possa estragar os alimentos com mais rapidez, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. Assim, é possível reduzir riscos e aproveitar o dia de sol com mais tranquilidade, segurança e disposição.

Veja cuidados importantes para reduzir riscos e aproveitar o dia de sol com mais tranquilidade

Comida na praia: 15 dicas para se alimentar bem e com segurança

Para o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, fellow da The Obesity Society – TOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), o segredo está em fazer boas escolhas. O médico explica que é importante escolher alimentos que tenham maior durabilidade no calor, bem como aqueles “leves, com baixo teor de gorduras, açúcar e sal, e ricos em água, essenciais para hidratação. E sempre tenha a preocupação de higienizar as mãos antes de comer”.

Além disso, ele alerta para a conservação, com o uso de bolsa térmica com gelo ou placas congeladas, para manter os alimentos resfriados. “Quanto maior o calor, menor a segurança. O consumo de alimentos mal armazenados ou expostos ao calor por muito tempo, é um descuido que favorece a proliferação de bactérias e pode causar mal-estar e outros riscos à saúde”, afirma.

A seguir, veja algumas dicas para aproveitar o verão com segurança e garantir a saúde na alimentação!

1. Escolha alimentos leves e frescos

Na praia, é importante optar por alimentos leves e frescos. Além disso, deve-se evitar comidas ricas em gorduras e sal.

2. Foco na hidratação inteligente

Prefira água natural ou de coco. Refrigerantes e bebidas prontas geralmente são ricos em açúcar. Pode se preparar em casa sucos naturais ou água saborizada com frutas (sem açúcar), mantendo em garrafas que conservam a refrigeração.

3. Atenção à escolha das frutas

Para garantir mais durabilidade, leve frutas inteiras, já lavadas e com casca, para conservar mais até a hora de consumir. Maçã, pera, banana e mexerica são boas escolhas. Atenção com as cítricas, pois em contato com a pele há o risco de causar queimaduras e manchas.

4. Sanduíches leves e seguros

Opte por pães ou wraps integrais. Se tiver carne no recheio — frango, por exemplo — precisa estar bem cozido. O atum com cenoura ralada é uma boa opção. Maionese, molhos e recheios cremosos não devem ser usados, pois estragam facilmente no calor e podem induzir a proliferação de bactérias.

5. Evite alimentos gordurosos

Na praia, é importante evitar frituras, alimentos gordurosos e muito condimentados. Isso porque podem dificultar a digestão e causar mal-estar.

6. Fuja dos doces

Evite doces cheios de cremes e chocolate, pois são mais difíceis de serem conservados quando expostos ao sol.

Além de ajudarem no funcionamento do corpo, as oleaginosas são perfeitas como petisco na praia (Imagem: Krzysztof Slusarczyk | Shutterstock)
Além de ajudarem no funcionamento do corpo, as oleaginosas são perfeitas como petisco na praia Crédito: Imagem: Krzysztof Slusarczyk | Shutterstock

7. Aposte em oleaginosas

Faça um mix comnozes, amêndoas e castanhas.É ótima opção para “beliscar” na praia .

8. Salada de grãos

Use quinoa, lentilha, legumes frescos, ervas e azeite para preparar a salada. É rica em fibras, proteínas e nutrientes essenciais, garantindo energia ao longo do dia.

9. Barrinhas de cereal

Na praia, as barrinhas de cereal podem ajudar a saciar aquela vontade de um docinho. Elas possuem fibras e carboidratos.

10. Chips de batata-doce

Ao optar por chips de batata-doce, escolha a versão assada. Contém fibras e nutrientes. Quando feitos em casa, são ainda mais saudáveis.

11. Biscoito de polvilho

O biscoito de polvilho não contém glúten, sendo opção para pessoas com intolerância ou doença celíaca. Além disso, é de fácil digestão.

12. Palito de legumes e vegetais crus

Para a praia, levar palitos de legumes e vegetais crus garantem saciedade de forma leve e saborosa. Cenoura e pepino são boas opções.

13. Atenção aos alimentos industrializados

Os alimentos industrializados sempre devem estar embalados e dentro do prazo da validade. Atenção ao comprar de ambulantes na areia, pois podem ter ficado expostos ao calor por longos períodos.

14. Camarões, coxinhas e queijos na brasa

Muito cuidado com a higiene destes e outros alimentos comercializados na praia, pois não se sabe a procedência e cuidados no manejo e preparo.

15. Cuidado com a conservação

Utilize bolsa térmica com gelo ou placas congeladas para manter os alimentos resfriados por mais tempo durante a exposição ao sol. Quanto maior o calor, menor a segurança.

Por Edna Vairoletti

