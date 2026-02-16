Homem morre afogado após entrar em represa em Boa Esperança
Publicado em 16/02/2026 às 17h19
Um homem de 56 anos morreu afogado em uma represa na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele entrou na água por volta das 17h e não foi mais visto. A corporação foi acionada e uma equipe de mergulho iniciou as buscas ainda durante a tarde. O corpo foi localizado no início da tarde desta segunda-feira (16). O nome da vítima não foi divulgado.
A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.