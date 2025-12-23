Região Serrana

Aeroporto das Montanhas: edital será publicado no fim de dezembro, diz Casagrande

Projeto está na fase de desapropriação de imóveis na área que deve ser utilizada para a construção do terminal no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:57

O edital licitatório para construção do Aeroporto das Montanhas, na Região Serrana do Espírito Santo, será publicado em 30 de dezembro. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM), na manhã desta terça-feira (23).

Segundo Casagrande, o projeto está na fase de desapropriação de imóveis na área que deve ser utilizada para a construção do terminal, no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante. Quando o edital for publicado, será aberto um prazo de três meses para seleção da empresa responsável pela mão de obra.

“Enquanto isso, resolveremos as desapropriações para a construção de mais um aeroporto regional no Estado. Com acordo ou sem acordo [para desapropriação], vamos avançar com as obras lá”, afirma Casagrande.

A fase atual foi iniciada pelo governo capixaba em outubro, quando Casagrande deu sinal verde para a ação após uma reunião com o empresariado, lideranças locais e com prefeitos e vereadores da Região Serrana.

Superada a etapa de desapropriações e publicado o edital para contratação de mão de obra, o aeroporto deve começar a ser erguido às margens da rodovia ES 447 e a poucos quilômetros da BR 262, em meados do segundo semestre de 2026, como projetam lideranças da região.

Para o governador, quando sair do papel, o novo aeroporto será relevante para o fomento turístico nas montanhas capixabas. Já em relação à movimentação de aviação comercial, o chefe do Executivo avalia que o tema depende de demanda e não necessariamente de acordos com companhias aéreas para abertura de viagens, como as existentes em Linhares e Belo Horizonte (MG), operadas pela Azul.

“Além de cumprir um papel turístico, o aeroporto deve servir como base para a Defesa Civil em caso de emergência, deve servir para atendimentos a pacientes acidentados e também para transportes de órgãos, por exemplo”, diz Casagrande.

Veja a entrevista completa com Casagrande

Série de estudos

O projeto do Aeroporto das Montanhas é uma demanda antiga da região, mas voltou aos holofotes em abril deste ano, quando uma reunião entre representantes do governo do Estado e lideranças políticas da Região Serrana abriu precedentes para a retomada do projeto atualmente tocado pela Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).



Segundo o projeto, aviões do modelo ATR-42, com capacidade para até 50 passageiros, por exemplo, vão poder pousar no novo aeroporto capixaba.

Avião ATR-42 é um dos que deve operar no Aeroporto das Montanhas Capixabas Crédito: Divulgação / ATR

Projeções do governo estadual destacam que a construção do aeroporto faz parte de uma demanda por conectividade aérea, especialmente entre o litoral e o interior. A localização, no distrito de Alto Caxixe, foi escolhida pelas condições topográficas e meteorológicas, com a ausência de obstáculos críticos para os voos.

Um grupo de estudos do governo chegou a avaliar oito cenários de construção da pista ligados a detalhes como topografia; presença de obstáculos; alinhamento com o vento; impacto ambiental (devido à supressão vegetal para as obras); viabilidade de operação de aeronaves como o ATR-42 e a estimativa de custo de facilidade e execução.

