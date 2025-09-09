Home
Exportações do ES para os EUA caem 12% no primeiro mês do tarifaço

Exportações do ES para os EUA caem 12% no primeiro mês do tarifaço

As exportações oriundas do Espírito Santo para os Estados Unidos somaram US$ 185,2 milhões em agosto, enquanto em julho foram US$ 210 milhões

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:04

Contêineres
Movimentação de contêineres: apesar da queda, os EUA continuam sendo o principal parceiro comercial do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

No primeiro mês de vigência do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados UnidosDonald Trump, aos produtos brasileiros, as exportações do Espírito Santo para o país norte-americano caíram 12% em agosto.

As exportações oriundas do Espírito Santo para os Estados Unidos somaram US$ 185,2 milhões em agosto, enquanto em julho foram US$ 210 milhões

Exportações do ES para os EUA caem 12% no primeiro mês do tarifaço

As exportações oriundas do Estado para os EUA somaram US$ 185,2 milhões em agosto, enquanto em julho foram US$ 210 milhões. Ao longo de 2025, agosto foi o único mês em que as exportações capixabas para os EUA foram inferiores a US$ 200 milhões.

Mesmo assim, os Estados Unidos continuam sendo o principal parceiro comercial do Estado, com 22% das exportações. No geral, o volume de exportações brasileiras para os Estados Unidos tiveram queda de 18,5% em agosto.

Considerando todos os parceiros comerciais, as exportações capixabas totalizaram US$ 842,37 milhões em agosto de 2025, queda de 5,8% frente ao mês anterior, segundo informações levantadas pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

A queda de 12% nas exportações para os EUA respondeu por -2,85 pontos percentuais (p.p.) da variação total de -5,80%.

Para pesquisadores do IJSN, como desde 2021 as exportações do Espírito Santo para os Estados Unidos variam em uma faixa entre US$ 150 milhões e US$ 380 milhões, não é possível afirmar se essa redução é devido às tarifas.

Por outro lado, o Brasil aumentou a venda para países como Singapura, Países Baixos (Holanda) e Coreia do Sul. O comércio com Singapura cresceu 68,4%, respondendo por 9,3% das exportações capixabas, segundo dados do Ministério  do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

As exportações para os Países Baixos cresceram 107,9% em agosto. Assim, o país europeu respondeu por 7% das exportações do Estado. Já para a Coreia do Sul, as exportações cresceram 160,5% em agosto, sendo o país asiático o quarto com o qual o Espírito Santos mais fez negócios. 

Variação por produtos

Quanto aos produtos exportados em agosto de 2025 de forma geral pelo Estado, as maiores quedas vieram da redução nas vendas de café em grãos, com diminuição de 38,59% entre julho e agosto. As rochas ornamentais trabalhadas tiveram redução de 47,85% e produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado apresentaram queda de 22,39%.

Por outro lado, houve incremento, principalmente, em óleos brutos de petróleo, com alta de 110%, produtos semimanufaturados de ligas de aço, com crescimento de 750,87% e óleos de petróleo, exceto óleos brutos, com 110,36%.

Ainda assim, os Estados Unidos permaneceram no primeiro lugar no ranking das vendas de rochas ornamentais trabalhadas, com US$ 32,87 milhões.

Por fim, a redução nas vendas de produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado veio principalmente da queda nas vendas para a França, que contribuiu com -45,64 pontos percentuais (p.p.), enquanto as vendas para os Estados Unidos subiram (+68,90%) e ajudaram a suavizar a queda total com +18,94 p.p. de contribuição relativa.

Já quantos aos produtos exportados, especificamente para os Estados Unidos, em agosto de 2025, a redução de -12,10% observada frente ao mês imediatamente anterior veio principalmente de rochas ornamentais trabalhadas, que contribuiu com queda de 58,59%, e óleos brutos de petróleo, com redução de 48,34%.

Por outro lado, houve incremento das vendas de produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado (68,9%), produtos e celulose (69,92%).

