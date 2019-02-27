Contorno de Iconha será inaugurado nesta quinta-feira (28)

Depois de R$ 80 milhões investidos, o Contorno de Iconha, que vai destravar o tráfego no trecho sul da BR 101, ficou pronto. A construção do Contorno teve início em setembro de 2016, apenas 15 dias depois da licença ambiental e a entrega estava prevista para março, mas foi possível terminá-la antes do Carnaval. O trecho de 7,84 km será aberto nesta quinta-feira (28) e conta com a presença do Ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e do Governador do Estado, Renato Casagrande.

O novo trecho, de 7,84 quilômetros de extensão, poderá ser percorrido em aproximadamente sete minutos, com respeito ao limite de velocidade da via. Situação diferente da enfrentada hoje pelos motoristas com os constantes congestionamentos formados pelo tráfego de caminhões e carros de passeio na área urbana, o que pode atrasar a viagem em até uma hora. Com o contorno, o motorista vai economizar, portanto, 53 minutos.

Na obra também foram construídas duas pontes e o planejamento seguiu padrões internacionais de desempenho, com curvas suaves, aclives e declives moderados, todos compatíveis com a velocidade média de 80 km/h e com a classe da rodovia. Confira a entrevista com o diretor-superintendente da Eco 101, Jeancarlo Mezzomo.