Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Contorno de Iconha será inaugurado nesta quinta-feira (28)

O trecho de 7,84 km será aberto nesta quinta-feira (28) e conta com a presença do Ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e do Governador do Estado, Renato Casagrande

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 20:30

Publicado em 

27 fev 2019 às 20:30
Depois de R$ 80 milhões investidos, o Contorno de Iconha, que vai destravar o tráfego no trecho sul da BR 101, ficou pronto. A construção do Contorno teve início em setembro de 2016, apenas 15 dias depois da licença ambiental e a entrega estava prevista para março, mas foi possível terminá-la antes do Carnaval. O trecho de 7,84 km será aberto nesta quinta-feira (28) e conta com a presença do Ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e do Governador do Estado, Renato Casagrande.
O novo trecho, de 7,84 quilômetros de extensão, poderá ser percorrido em aproximadamente sete minutos, com respeito ao limite de velocidade da via. Situação diferente da enfrentada hoje pelos motoristas com os constantes congestionamentos formados pelo tráfego de caminhões e carros de passeio na área urbana, o que pode atrasar a viagem em até uma hora. Com o contorno, o motorista vai economizar, portanto, 53 minutos.
Na obra também foram construídas duas pontes e o planejamento seguiu padrões internacionais de desempenho, com curvas suaves, aclives e declives moderados, todos compatíveis com a velocidade média de 80 km/h e com a classe da rodovia. Confira a entrevista com o diretor-superintendente da Eco 101, Jeancarlo Mezzomo.
Entrevista - John Gomes - Jeancarlo Mezzomo - 27-02-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados