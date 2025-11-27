Construtora do ES apresenta novo lançamento no Barro Vermelho

Luiz Guilherme Mazzinni, Hermann Schneider, Ilze Helena Chiabai Couriel, Ivelize Chiabai Arpini e Luiz Cláudio Mazzini. Crédito: Mariana Andrich
A Mazzini e a Igom apresentaram, em evento badalado, um empreendimento onde a paisagem é protagonista: o Casa Ilzze, no Barro Vermelho, com vista panorâmica que vai da Ponte da Passagem à Ponte de Camburi, tendo o Mestre Álvaro como moldura natural. O lançamento foi no talk "Novos Ângulos, Novas Formas de Pensar", na Casa Chocolateria, conduzido por Juarez Gustavo Soares e Flavia da Veiga, que compartilharam estratégias de transformação e novas perspectivas para 2026. No almoço, uma homenagem a dona Ilze Helena Chiabai Couriel, antiga moradora do endereço que inspirou o nome do empreendimento assinado pela DG Projetos, com interiores by Mariah Cardoso. No menu assinado pela chef Mariana Paradella, ceviche, arroz de coco defumado com peixe, ravióli cacio e pepe e uma sobremesa criada com exclusividade pela chef Flávia Gama inspirada na Ponte Ayrton Senna. Quem cuidou de todos os detalhes foi Stella Miranda. Veja as fotos!
DIREITO
Prof. Dr. Marcelo Abelha Rodrigues, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., Ministro Sérgio Luiz Kukina Rodrigues e o Prof. Dr. José Rogério Cruz e Tucci na aula de encerramento do ano letivo da Escola da Magistratura do ES, a EMES. Crédito: Gabriela Zamprogno
Parabéns pra você!
Hélia Dórea comemora idade nova com festa no próximo dia 3 de dezembro, às 20h, no Lareira Up, em Vitória. Estaremos lá!
Em Brasília
A oftalmologista Liliana Nóbrega desembarca em Brasília nesta quinta-feira (27) para dar palestras sobre olho seco para profissionais da área.
Em Iriri
Iriri vai ganhar sua primeira livraria de frente para o mar. Criada pela publicitária e especialista em literatura Elisa Quadros, a Lúcia Livraria nasce alinhada à tendência das grandes capitais: espaços onde o leitor pode sentar, ler e aproveitar um ambiente acolhedor. A abertura está prevista para dezembro, com cerca de 3 mil títulos e curadoria de Orlando Prado, responsável pela consultoria de livrarias icônicas como Megafauna e Bibla, em São Paulo, e Janela Livraria, no Rio de Janeiro.
QUERIDAS DE RR
Sandra Fonseca e Regina Chequer: em noite de festa no Lareira Up, em Vitória. Crédito: Cacá Lima
A jornalista e escritora capixaba Sílvia Rachel Chiabai lança nesta quinta-feira (27), em Vitória (ES), o livro Papéis picados 2: novas reflexões, palpites e outras irreverências irrelevantes. A obra dá continuidade ao universo criativo iniciado em Papéis picados (2021), pela Editora Maré. O lançamento será Kaffa Cafeteria, em Vitória, a partir das 17h.
EXPOSIÇÃO
Na exposição “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis”, que pode ser visitada até o dia 7 de dezembro, no Armazém 5, do Porto de Vitória, no centro da cidade, a arquiteta Angela Gomes, do Studio DAUS, que coordena a mostra, com as filhas Amanda e Alice Lobos, Matheus Borges e a artista Viva Vilar. . Crédito: Contatus Comunicação
Fim de Ano
Sob a batuta do arquiteto Heliomar Venâncio, no próximo dia 10, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Espírito Santo (AsBEA/ES) realiza sua festa de encerramento de 2025, reunindo profissionais e representantes dos escritórios associados no Shopping Vitória Decor, em Santa Lúcia. O encontro será dedicado a celebrar resultados, ampliar conexões e alinhar perspectivas para o próximo ano.
TEATRO
Patricia Pichamone e Sergio Mastropasqua: na peça "Um Picasso", no novo Espaço Cultural Vix, em Santa Lúcia. O espaço multiuso dedicado a cursos, encontros, leituras e, agora, apresentações teatrais. Idealizado pela atriz Patricia Pichamone e pelo ator Sergio Mastropasqua, o espaço pretende ser uma ponte de criação entre as cidades de São Paulo e Vitória, por meio da atuação da Cia. Teatral Círculo de Atores em parceria com o Grupo Beta de Teatro. A peça fica em cartaz até 8 de dezembro . Crédito: Mônica Zorzanelli
