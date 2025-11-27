Construtora do ES apresenta novo lançamento no Barro Vermelho

A Mazzini e a Igom apresentaram, em evento badalado, um empreendimento onde a paisagem é protagonista: o Casa Ilzze, no Barro Vermelho, com vista panorâmica que vai da Ponte da Passagem à Ponte de Camburi, tendo o Mestre Álvaro como moldura natural. O lançamento foi no talk "Novos Ângulos, Novas Formas de Pensar", na Casa Chocolateria, conduzido por Juarez Gustavo Soares e Flavia da Veiga, que compartilharam estratégias de transformação e novas perspectivas para 2026. No almoço, uma homenagem a dona Ilze Helena Chiabai Couriel, antiga moradora do endereço que inspirou o nome do empreendimento assinado pela DG Projetos, com interiores by Mariah Cardoso. No menu assinado pela chef Mariana Paradella, ceviche, arroz de coco defumado com peixe, ravióli cacio e pepe e uma sobremesa criada com exclusividade pela chef Flávia Gama inspirada na Ponte Ayrton Senna. Quem cuidou de todos os detalhes foi Stella Miranda. Veja as fotos!