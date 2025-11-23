  • Renata Rasseli
César Menotti & Fabiano celebram 20 anos de carreira com show em Vitória

Vitória
Publicado em 23/11/2025 às 04h00
César Menotti, Mariana Maciel, Thaiz Breder e Fabiano Menotti

César Menotti & Fabiano com Mariana Maciel e  Thaiz Breder: no camarim do show no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada

Intensidade Tour

A dupla César Menotti & Fabiano apresentou a aclamada "Intensidade Tour - 20 Anos", na quarta-feira (19), no Espaço Patrick Ribeiro. Os fãs cantaram grandes sucessos que marcaram gerações, como "Leilão", "Ciumenta" e "Como Um Anjo", que fazem parte do primeiro álbum do projeto XX Anos Intensidade, o qual já alcançou a marca impressionante de cerca de 10 milhões de plays no YouTube em regravações.  A dupla celebra duas décadas de uma carreira sólida e marcada não apenas pelo timbre inconfundível de Fabiano, mas também pelo talento de César Menotti. Ao longo de sua trajetória, a dupla sempre esteve de olho nas novidades do mundo da música. Os Menotti mostraram sua versatilidade ao se unirem à revelação de 2022, Ana Castela, na canção inédita "Eu Sem Você Não Dá", trazendo a "boiadeira" pela primeira vez ao romantismo sertanejo. Veja as fotos de Cloves Louzada

NO RIO 

o coordenador de Inovação Aberta, Cleber Neve; o vice-presidente executivo Maely Coelho Filho, o diretor de Inovação da MedSênior, Marcus Leitão; com o apresentador do prêmi

A MedSênior se destacou mais uma vez entre as empresas que mais praticam inovação aberta com startups no Brasil. A capixaba foi reconhecida no Open Innovation Awards, premiação realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que reuniu grandes corporações brasileiras que se dedicam ao investimento em inovação e colaboração com startups. Além do reconhecimento na categoria de Serviços de Saúde, a MedSênior também figurou entre as 100 empresas de médio porte mais inovadoras do país e no ranking geral das Top 100 Open Corps, que avalia e destaca organizações que fomentam parcerias estratégicas com o ecossistema de inovação. Na foto, o coordenador de Inovação Aberta, Cleber Neve; o vice-presidente executivo Maely Coelho Filho, o diretor de Inovação da MedSênior, Marcus Leitão; com o apresentador do prêmio. Crédito: Mosaico Comunicação

Poucos&bons

Marianne Assbu e Dudu Altoé convidam para um petit comité, na terça-feira (25), ao meio-dia, com almoço na Consuelo House, no Barro Vermelho. 

Design

Filhas gêmeas de Lauro e Dani Madeira, Amanda e Laura fazem sucesso com Use. Alas,  e-commerce de bolsas feitas à mão com design brasileiro. 

TODAS ELAS 

Shymenne de Castro e Giovanna Antonelli

A vice-prefeita de Cariacica Shymenne de Castro e a atriz Giovanna Antonelli: no evento Empoderadonas do Sebrae-ES, na quarta-feira (19), no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: Denise Jacinto

Coleção Peixinhos de Adriana Delmaestro. Divulgação
nova coleção

A designer Adriana Delmaestro lança "Peixinhos", uma collab exclusiva com a filha Carolina, no próximo dia 25, na loja de Martha Paiva, em Salvador.  A coleção "Peixinhos" é resultado da primeira leva de criação de Carolina, que prova que o ditado “filha de peixe, peixinho é” . 

SHOW

Isabelle, Luciana e Everaldo Reginatto, da Matrix Music Hall, receberam o cantor Kevi Jonny no “10 Horas de Arrocha”, que lotou a casa no último sábado.

Isabelle, Luciana e Everaldo Reginatto, da Matrix Music Hall, receberam o cantor Kevi Jonny no "10 Horas de Arrocha". Crédito: Divulgação

