César Menotti & Fabiano celebram 20 anos de carreira com show em Vitória

César Menotti & Fabiano com Mariana Maciel e Thaiz Breder: no camarim do show no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada
Intensidade Tour
A dupla César Menotti & Fabiano apresentou a aclamada "Intensidade Tour - 20 Anos", na quarta-feira (19), no Espaço Patrick Ribeiro. Os fãs cantaram grandes sucessos que marcaram gerações, como "Leilão", "Ciumenta" e "Como Um Anjo", que fazem parte do primeiro álbum do projeto XX Anos Intensidade, o qual já alcançou a marca impressionante de cerca de 10 milhões de plays no YouTube em regravações. A dupla celebra duas décadas de uma carreira sólida e marcada não apenas pelo timbre inconfundível de Fabiano, mas também pelo talento de César Menotti. Ao longo de sua trajetória, a dupla sempre esteve de olho nas novidades do mundo da música. Os Menotti mostraram sua versatilidade ao se unirem à revelação de 2022, Ana Castela, na canção inédita "Eu Sem Você Não Dá", trazendo a "boiadeira" pela primeira vez ao romantismo sertanejo. Veja as fotos de Cloves Louzada
NO RIO
A MedSênior se destacou mais uma vez entre as empresas que mais praticam inovação aberta com startups no Brasil. A capixaba foi reconhecida no Open Innovation Awards, premiação realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que reuniu grandes corporações brasileiras que se dedicam ao investimento em inovação e colaboração com startups. Além do reconhecimento na categoria de Serviços de Saúde, a MedSênior também figurou entre as 100 empresas de médio porte mais inovadoras do país e no ranking geral das Top 100 Open Corps, que avalia e destaca organizações que fomentam parcerias estratégicas com o ecossistema de inovação. Na foto, o coordenador de Inovação Aberta, Cleber Neve; o vice-presidente executivo Maely Coelho Filho, o diretor de Inovação da MedSênior, Marcus Leitão; com o apresentador do prêmio. Crédito: Mosaico Comunicação
Poucos&bons
Marianne Assbu e Dudu Altoé convidam para um petit comité, na terça-feira (25), ao meio-dia, com almoço na Consuelo House, no Barro Vermelho.
Design
Filhas gêmeas de Lauro e Dani Madeira, Amanda e Laura fazem sucesso com Use. Alas, e-commerce de bolsas feitas à mão com design brasileiro.
TODAS ELAS
A vice-prefeita de Cariacica Shymenne de Castro e a atriz Giovanna Antonelli: no evento Empoderadonas do Sebrae-ES, na quarta-feira (19), no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: Denise Jacinto
A designer Adriana Delmaestro lança "Peixinhos", uma collab exclusiva com a filha Carolina, no próximo dia 25, na loja de Martha Paiva, em Salvador. A coleção "Peixinhos" é resultado da primeira leva de criação de Carolina, que prova que o ditado “filha de peixe, peixinho é” .
SHOW
Isabelle, Luciana e Everaldo Reginatto, da Matrix Music Hall, receberam o cantor Kevi Jonny no “10 Horas de Arrocha”. Crédito: Divulgação
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível