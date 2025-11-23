César Menotti & Fabiano celebram 20 anos de carreira com show em Vitória

A dupla César Menotti & Fabiano apresentou a aclamada "Intensidade Tour - 20 Anos", na quarta-feira (19), no Espaço Patrick Ribeiro. Os fãs cantaram grandes sucessos que marcaram gerações, como "Leilão", "Ciumenta" e "Como Um Anjo", que fazem parte do primeiro álbum do projeto XX Anos Intensidade, o qual já alcançou a marca impressionante de cerca de 10 milhões de plays no YouTube em regravações. A dupla celebra duas décadas de uma carreira sólida e marcada não apenas pelo timbre inconfundível de Fabiano, mas também pelo talento de César Menotti. Ao longo de sua trajetória, a dupla sempre esteve de olho nas novidades do mundo da música. Os Menotti mostraram sua versatilidade ao se unirem à revelação de 2022, Ana Castela, na canção inédita "Eu Sem Você Não Dá", trazendo a "boiadeira" pela primeira vez ao romantismo sertanejo. Veja as fotos de Cloves Louzada