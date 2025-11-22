  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado.

Arquiteto Vitor Cipriano celebra 20 anos de carreira com festa em Vila Velha

Vitória
Publicado em 22/11/2025 às 04h00
Vitor Cipriano, Flavia da Veiga e Sabrina Nicoli

Vitor Cipriano, Flavia da Veiga e Sabrina Nicoli: celebrando os 20 anos de carreiro de Vitor com um talk sobre Espaços com Alma. Crédito: Cacá Lima

Ambientes com alma

O arquiteto Vitor Cipriano celebrou seus 20 anos de uma trajetória  dedicada a criar ambientes com alma. Na quarta-feira (19), o profissional recebeu clientes,  parceiros  e a imprensa para comemorar a data no Kairü Restaurante, na Prainha, em Vila Velha. O encontro contou com um talk sobre “Espaços com alma" com a especialista em ciência da felicidade Flávia da Veiga, seguido de um almoço assinado pelo chef da casa Igor Trabarck. Veja as fotos de Cacá Lima.

JANTAR

Bruna, Cecília e Otamar Rogério no jantar para amigos e parceiros para apresentar do Vive Le Vin

Cecília Zon, CEO da Invite Inc., e Leonardo Freitas, CEO do Grupo Uaine, receberam clientes e parceiros para um jantar especial no Aleixo, na noite desta terça-feira (18). Na foto: Bruna Rody, Cecília e Otamar Rogério . Crédito: Arthur Louzada

CINEMA IN CONCERT

Trilhas que marcaram gerações vão ganhar vida em uma experiência inédita promovida pelo Shopping Vitória: o Cinema In Concert, apresentação que une o melhor do cinema à emoção da música clássica conduzida ao vivo pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira. Uma imersão entre imagem, som e sentimento que promete envolver o público em uma sinfonia que revisita grandes sucessos das telonas.  A sessão é exclusiva para convidados e acontece neste sábado (22), às 10h, no Cinemark do Shopping Vitória. Na tela, trechos de filmes clássicos e contemporâneos serão exibidos enquanto a orquestra interpreta os temas que atravessaram décadas. Entre os destaques do repertório estão O Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, Titanic, Gladiador, 007 – Skyfall, Pearl Harbor, Ghost, O Guarda-Costas, entre outros marcos do cinema mundial.

Vida sexual do brasileiro 1 

Um novo estudo sobre a vida sexual dos brasileiros chamou atenção ao mostrar que a internet passou a influenciar diretamente o desejo, as expectativas e até a percepção de intimidade. A pesquisa aponta queda na frequência sexual, aumento da duração das relações e um novo peso para o sexo virtual, que tem gerado mais ansiedade de performance, sobretudo entre os homens. 

Vida sexual do brasileiro 2

A ginecologista da Bluzz Saúde, Dra. Anna Bimbato, reforça que a autonomia feminina tem mudado a dinâmica dos encontros. “As mulheres estão mais conscientes de seu corpo e do que desejam. Isso faz com que a busca por uma relação mais equilibrada e satisfatória seja cada vez mais comum”, disse. Segundo a médica, a comparação com conteúdos on-line interfere na construção de relações reais. “Muitas pessoas chegam com dúvidas, inseguranças e até sintomas físicos ligados à ansiedade de performance”, explica.

EM BRASÍLIA

José Antônio Neffa Junior, Camila Brunhara Biazati Helal, Érica Neves, Carlos Augusto da Motta Leal e Eduardo Sarlo.

a Ordem dos Advogados do Brasil celebra 95 anos reafirmando sua história de coragem e defesa da democracia A Ordem dos Advogados do Brasil celebrou, nesta terça-feira (18), seus 95 anos de fundação em uma solenidade histórica no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (DF). O evento reuniu representantes de todo o Sistema OAB e autoridades dos Três Poderes. A OAB – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) esteve representada neste importante evento pela presidente Érica Neves e os diretores José Antônio Neffa Junior, Camila Brunhara Biazati Helal, Carlos Augusto da Motta Leal e Eduardo Sarlo, que representaram o Espírito Santo neste importante marco institucional. Na foto: José Antônio Neffa Junior, Camila Brunhara Biazati Helal, Érica Neves, Carlos Augusto da Motta Leal e Eduardo Sarlo. Crédito: Divulgação

Os advogados criminalistas Rafael Lima e Larah Brahim . Divulgação
em Buenos Aires

Os advogados criminalistas Rafael Lima e Larah Brahim participaram do Fórum de Buenos Aires, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. O encontro reuniu lideranças políticas, jurídicas, acadêmicas e institucionais em um debate de alto nível sobre temas estratégicos para o fortalecimento jurídico, econômico e institucional.

Lançamento

A Orvel Renault, em Vitória, prepara para convidados, uma noite muito especial de lançamento do mais novo SUV da marca, com sofisticado coquetel e participação musical da cantora Liége, acompanhada da banda Lumière,, na noite da próxima quinta-feira (27), no evento Boreal Day. Durante o evento será possível conhecer de perto os diferenciais do novo SUV, que chega em três versões — Evolution, Techno e Iconic

Natal 2025

Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória, convida a população a participar do Natal Mágico CDL 2025, campanha que promete movimentar o comércio da Grande Vitória com mais de R$ 70 mil em prêmios e mais de 300 lojas participantes. Entre 25 de novembro e 26 de dezembro, cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas garante cupons para concorrer a uma moto 0 km, bicicletas elétricas e vales-compras. Para Alcântara, a ação reforça o espírito natalino e valoriza o comércio local em um dos períodos mais importantes do ano para o varejo.

