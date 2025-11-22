Arquiteto Vitor Cipriano celebra 20 anos de carreira com festa em Vila Velha

Vitor Cipriano, Flavia da Veiga e Sabrina Nicoli: celebrando os 20 anos de carreiro de Vitor com um talk sobre Espaços com Alma. Crédito: Cacá Lima
Ambientes com alma
O arquiteto Vitor Cipriano celebrou seus 20 anos de uma trajetória dedicada a criar ambientes com alma. Na quarta-feira (19), o profissional recebeu clientes, parceiros e a imprensa para comemorar a data no Kairü Restaurante, na Prainha, em Vila Velha. O encontro contou com um talk sobre “Espaços com alma" com a especialista em ciência da felicidade Flávia da Veiga, seguido de um almoço assinado pelo chef da casa Igor Trabarck. Veja as fotos de Cacá Lima.
JANTAR
Cecília Zon, CEO da Invite Inc., e Leonardo Freitas, CEO do Grupo Uaine, receberam clientes e parceiros para um jantar especial no Aleixo, na noite desta terça-feira (18). Na foto: Bruna Rody, Cecília e Otamar Rogério . Crédito: Arthur Louzada
CINEMA IN CONCERT
Trilhas que marcaram gerações vão ganhar vida em uma experiência inédita promovida pelo Shopping Vitória: o Cinema In Concert, apresentação que une o melhor do cinema à emoção da música clássica conduzida ao vivo pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira. Uma imersão entre imagem, som e sentimento que promete envolver o público em uma sinfonia que revisita grandes sucessos das telonas. A sessão é exclusiva para convidados e acontece neste sábado (22), às 10h, no Cinemark do Shopping Vitória. Na tela, trechos de filmes clássicos e contemporâneos serão exibidos enquanto a orquestra interpreta os temas que atravessaram décadas. Entre os destaques do repertório estão O Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, Titanic, Gladiador, 007 – Skyfall, Pearl Harbor, Ghost, O Guarda-Costas, entre outros marcos do cinema mundial.
Vida sexual do brasileiro 1
Um novo estudo sobre a vida sexual dos brasileiros chamou atenção ao mostrar que a internet passou a influenciar diretamente o desejo, as expectativas e até a percepção de intimidade. A pesquisa aponta queda na frequência sexual, aumento da duração das relações e um novo peso para o sexo virtual, que tem gerado mais ansiedade de performance, sobretudo entre os homens.
Vida sexual do brasileiro 2
A ginecologista da Bluzz Saúde, Dra. Anna Bimbato, reforça que a autonomia feminina tem mudado a dinâmica dos encontros. “As mulheres estão mais conscientes de seu corpo e do que desejam. Isso faz com que a busca por uma relação mais equilibrada e satisfatória seja cada vez mais comum”, disse. Segundo a médica, a comparação com conteúdos on-line interfere na construção de relações reais. “Muitas pessoas chegam com dúvidas, inseguranças e até sintomas físicos ligados à ansiedade de performance”, explica.
EM BRASÍLIA
a Ordem dos Advogados do Brasil celebra 95 anos reafirmando sua história de coragem e defesa da democracia A Ordem dos Advogados do Brasil celebrou, nesta terça-feira (18), seus 95 anos de fundação em uma solenidade histórica no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (DF). O evento reuniu representantes de todo o Sistema OAB e autoridades dos Três Poderes. A OAB – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) esteve representada neste importante evento pela presidente Érica Neves e os diretores José Antônio Neffa Junior, Camila Brunhara Biazati Helal, Carlos Augusto da Motta Leal e Eduardo Sarlo, que representaram o Espírito Santo neste importante marco institucional. Na foto: José Antônio Neffa Junior, Camila Brunhara Biazati Helal, Érica Neves, Carlos Augusto da Motta Leal e Eduardo Sarlo. Crédito: Divulgação
Os advogados criminalistas Rafael Lima e Larah Brahim participaram do Fórum de Buenos Aires, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. O encontro reuniu lideranças políticas, jurídicas, acadêmicas e institucionais em um debate de alto nível sobre temas estratégicos para o fortalecimento jurídico, econômico e institucional.
Lançamento
A Orvel Renault, em Vitória, prepara para convidados, uma noite muito especial de lançamento do mais novo SUV da marca, com sofisticado coquetel e participação musical da cantora Liége, acompanhada da banda Lumière,, na noite da próxima quinta-feira (27), no evento Boreal Day. Durante o evento será possível conhecer de perto os diferenciais do novo SUV, que chega em três versões — Evolution, Techno e Iconic
Natal 2025
Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória, convida a população a participar do Natal Mágico CDL 2025, campanha que promete movimentar o comércio da Grande Vitória com mais de R$ 70 mil em prêmios e mais de 300 lojas participantes. Entre 25 de novembro e 26 de dezembro, cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas garante cupons para concorrer a uma moto 0 km, bicicletas elétricas e vales-compras. Para Alcântara, a ação reforça o espírito natalino e valoriza o comércio local em um dos períodos mais importantes do ano para o varejo.
