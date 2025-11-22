Arquiteto Vitor Cipriano celebra 20 anos de carreira com festa em Vila Velha

O arquiteto Vitor Cipriano celebrou seus 20 anos de uma trajetória dedicada a criar ambientes com alma. Na quarta-feira (19), o profissional recebeu clientes, parceiros e a imprensa para comemorar a data no Kairü Restaurante, na Prainha, em Vila Velha. O encontro contou com um talk sobre “Espaços com alma" com a especialista em ciência da felicidade Flávia da Veiga, seguido de um almoço assinado pelo chef da casa Igor Trabarck. Veja as fotos de Cacá Lima.

CINEMA IN CONCERT

Trilhas que marcaram gerações vão ganhar vida em uma experiência inédita promovida pelo Shopping Vitória: o Cinema In Concert, apresentação que une o melhor do cinema à emoção da música clássica conduzida ao vivo pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira. Uma imersão entre imagem, som e sentimento que promete envolver o público em uma sinfonia que revisita grandes sucessos das telonas. A sessão é exclusiva para convidados e acontece neste sábado (22), às 10h, no Cinemark do Shopping Vitória. Na tela, trechos de filmes clássicos e contemporâneos serão exibidos enquanto a orquestra interpreta os temas que atravessaram décadas. Entre os destaques do repertório estão O Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, Titanic, Gladiador, 007 – Skyfall, Pearl Harbor, Ghost, O Guarda-Costas, entre outros marcos do cinema mundial.