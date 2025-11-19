Débora Leal recebe para visita guiada no Parque Cultural Casa do Governador

Ada Mota e Débora Leal: em experiência ‘artsy’ , nesta segunda-feira. em Vila Velha. Crédito: Cloves Louzada
Moda no parque
À frente da Manolita, marca queridinha de sapatos, a empresária Débora Leal promoveu uma experiência ‘artsy’ , nesta segunda-feira (17), no Parque Cultural Casa do Governador. em Vila Velha. As convidadas participaram de uma visita guiada comandada pelos curadores Flávia Dalla e Omar Salomão, seguida de almoço sob o lindo dia de sol e verde no parque. Veja as fotos de Cloves Louzada.
LANÇAMENTO
A Byem, marca internacional do grupo Badam Beauty, chegou ao Espírito Santo com o conceito de "joalheria da beleza", oferecendo cosméticos que combinam tecnologia, elegância e propósito. Lançada na Beauty Fair, a marca promoveu um evento de lançamento badalado na Casa Chocolateria, e contou com a presença do sócio da Badam, Leonardo Adami. No clique, a familia responsável pelo Grupo Ridana, distribuir oficial no Espírito Santo e em Minas Gerais: Isabela Coelho, Telmo Coelho, Sonia Coelho, Bárbara Coelho Laranja, Carlos Henrique Laranja e a pequena Antonela. Crédito: Pedro Oliver
Open house
Lígia Diniz e Felipe Fiorotti receberão no antigo hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi, no dia 25 de novembro, das 13h30 às 17h30, para a tradicional Open House da CASACOR ES. O convite já foi enviado para os maiores profissionais de arquitetura, urbanismo, paisagismo e design de interiores do Estado, que vão conhecer os ambientes da mostra e escolher seus espaços. O tema nacional da CASACOR em 2026 é “Mente e Coração”, um convite para olhar para a casa como refúgio em tempos de inteligência artificial e excesso de informações.
Nova loja
A grife Reserva, reconhecida pelo famoso Pica-Pau, expande sua presença no Espírito Santo com a abertura de sua quinta loja, agora no Shopping Mestre Álvaro, em Serra. A nova unidade possui localização estratégica para atender áreas importantes de Vitória e Serra, como Jardim Camburi e Bairro de Fátima. Carol e Ricardo Lobato, empreendedores que consolidaram a Reserva no estado ao longo de dez anos, expressam seu entusiasmo com a chegada a Serra, reforçando a missão da marca de ir além das tendências de vestuário, cultivando um elo genuíno com a identidade e o público capixaba. Um coquetel para convidados irá movimentar o mall na noite desta quarta-feira, 19, em parceria com o Outback Steakhouse e com o uísque Jameson.
Resort
Angelina e Nina Cortes convidam para o oquetel de lançamento da terceira coleção cápsula Bazzar Resort, no dia 26, das 16h às 20h, na Loja Bazzar.
A equipe do Clube Pres de Benefícios marcou presença na Feijoada de Confraternização do Mercado Segurador Capixaba 2025. O evento, realizado pelo Sincor, sindicato que representa os corretores, foi no último sábado (15), no Clube dos Oficiais, em Vitória. Na foto, da esquerda para a direita: Juliana Silva, administrativo do Clube Pres; José Rômulo da Silva, presidente do Sincor; Luciana Maurício, assistente de produtos do Clube Pres; e Adilson José Pacheco, diretor comercial do Clube Pres. A empresa chegou ao mercado capixaba recentemente, com modelo inovador de gestão em seguros de vida em grupo e acidentes pessoais. O Clube Pres teve investimento inicial de R$ 1 milhão e meta de alcançar 2 milhões de vidas seguradas em dois anos.
EM SANTA TERESA
O município de Santa Teresa ganhou, nesta semana, o novo escritório turístico do Sebrae/ES, inaugurado em clima de celebração. Ao final da solenidade, o prefeito Kleber Medici surpreendeu os presentes ao apresentar a nova identidade visual do Museu da Imigração Italiana, criada pela Jargo, empresa de design dirigida por Jarbas Gomes. A novidade foi recebida com entusiasmo pelos teresenses, que destacaram o fortalecimento do senso de pertencimento com o museu a partir da nova marca, “MIIST”, adotando uma sigla de referência, à semelhança de instituições como o Museu de Arte de São Paulo, denominado MASP. Na foto: o diretor-superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, o prefeito Kleber Medici e o designer Jarbas Gomes . Crédito: Divulgação
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível