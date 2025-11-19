Débora Leal recebe para visita guiada no Parque Cultural Casa do Governador

Lígia Diniz e Felipe Fiorotti receberão no antigo hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi, no dia 25 de novembro, das 13h30 às 17h30, para a tradicional Open House da CASACOR ES. O convite já foi enviado para os maiores profissionais de arquitetura, urbanismo, paisagismo e design de interiores do Estado, que vão conhecer os ambientes da mostra e escolher seus espaços. O tema nacional da CASACOR em 2026 é “Mente e Coração”, um convite para olhar para a casa como refúgio em tempos de inteligência artificial e excesso de informações.

Nova loja

A grife Reserva, reconhecida pelo famoso Pica-Pau, expande sua presença no Espírito Santo com a abertura de sua quinta loja, agora no Shopping Mestre Álvaro, em Serra. A nova unidade possui localização estratégica para atender áreas importantes de Vitória e Serra, como Jardim Camburi e Bairro de Fátima. Carol e Ricardo Lobato, empreendedores que consolidaram a Reserva no estado ao longo de dez anos, expressam seu entusiasmo com a chegada a Serra, reforçando a missão da marca de ir além das tendências de vestuário, cultivando um elo genuíno com a identidade e o público capixaba. Um coquetel para convidados irá movimentar o mall na noite desta quarta-feira, 19, em parceria com o Outback Steakhouse e com o uísque Jameson.