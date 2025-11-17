Artista paulista Laerte Ramos apresenta "Escapismo" em Vitória

O artista Laerte Ramos e a galerista Thais Hilal: no vernissage de "Escapismo", na OÁ Galeria. Crédito: Mônica Zorzanelli
Arte
O artista paulista Laerte Ramos apresenta a exposição Escapismo, na OÁ Galeria, em Vitória. A mostra reúne 50 obras inéditas, entre tapeçarias, esculturas, pinturas-objeto e experimentações gráficas, que atravessam o campo da gravura e da cerâmica para investigar as relações entre matéria, imagem e tempo. Fica aberta até o dia 20 de dezembro. Veja quem circulou pelo vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.
QUERIDOS DE RR
Giovanna Destri e Café Lindenberg: em tarde de festa em Vitória. Crédito: Maressa Moura
Na Itália
Os advogados Bruno Finamore Simoni e Felipe Finamore Simoni, sócios do tradicional Finamore Simoni Advogados, estão em Lecce, na Itália, até dia 20 de novembro, participando do congresso “Desafios do Direito Empresarial Frente à Globalização”. O escritório, que é referência nacional em Direito Empresarial e Recuperação de Empresas, conta com mais de 55 anos de atuação.
Em Aracruz
O lançamento do Edifício Sollar Benedito Cavallieri, projeto da Astral Construtora, com assinatura de Sandro Pretti, está marcado para o dia 26 de novembro, em Aracruz. O anfitrião é o empresário Etore Cavallieri. O prefeito da cidade Dr. Coutinho e de sua filha Jeesala confirmaram presença.
Esporte
O esporte capixaba está em clima de festa. A edição 2025 do Prêmio Melhores do Esporte Capixaba segue avançando e já movimentou mais de 100 atletas indicados por 39 federações em sua primeira fase. Agora, os olhos se voltam para a votação popular, que começa no dia 18 de novembro e segue até 8 de dezembro. Serão 41 premiados, representando mais de 39 modalidades, na grande noite marcada para 18 de dezembro, no Le Buffet Master.
Saúde
A capital capixaba se prepara para receber um novo espaço dedicado à saúde, performance e qualidade de vida: a Mariana Comério Clínica, que abre as portas na Enseada do Suá. A inauguração, marcada para o dia 27 de novembro, promete agitar o circuito de saúde com um elegante coquetel para convidados. À frente do projeto está a médica nutróloga Mariana Comério, que celebra uma nova fase de expansão e consolidação de sua atuação profissional.
Espaço com alma
Para marcar seus 20 anos de carreira, o arquiteto Vitor Cipriano promove um talk sobre “Espaço com Alma”, que une sofisticação, funcionalidade e conexão com o ambiente, no dia 19 de novembro, no Kairū Restaurante. A convidada para falar sobre o tema será Flávia da Veiga, especialista em Ciência da Felicidade.
Prêmio
Unimed Sul Capixaba segue acumulando conquistas importantes no cenário da saúde. Este ano, estreou na categoria grande porte do ranking Great Place to Work 2025, sendo reconhecida entre as melhores empresas do Brasil; foi reconhecida entre os melhores hospitais do mundo pela Newsweek e garantiu posição de destaque no ranking Melhores & Maiores da Exame como a melhor operadora de médio porte do Sistema Unimed. Também recebeu prêmios regionais, como o Gazeta Empresarial, reforçando sua trajetória de excelência.
COQUETEL
Monica Cupertino, Márcia Paolielo e Ludmila Sodré: em encontro de arquitetos e designers em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Caminhada de 15 minutos ...
Uma nova pesquisa internacional mostrou que caminhar por apenas 15 minutos sem interrupções pode trazer benefícios significativos para a saúde e a longevidade. O estudo avaliou mais de 33 mil pessoas e revelou que pequenas caminhadas contínuas reduzem o risco de doenças cardíacas e até de morte precoce.
... aumenta longevidade
A médica de família e comunidade da Bluzz Saúde, Dra. Jetele DelBem Seleme Piana, destaca que o movimento constante faz diferença real no dia a dia. “Pequenas caminhadas ativam mecanismos importantes do metabolismo, ajudam a proteger o coração e ainda melhoram o humor e a disposição”, afirma.
HAPPY HOUR
Lívia, Berger, Thainá Santi e Suzana Machado. Crédito: Mônica Zorzanelli
Todas Elas no EMPODERAdonas
O Todas Elas, projeto da Rede Gazeta, chega ao EMPODERAdonas, maior evento de empreendedorismo feminino do Espírito Santo! Com uma programação especial para quem quer se inspirar com histórias reais de mulheres que fazem acontecer, o encontro será no dia 19 de novembro, às 14h, no Centro de Convenções de Vitória. A imersão também conta com grandes nomes como Giovanna Antonelli, Negra Li, Natália Beauty e Laine Valgas. As inscrições gratuitas estão abertas pelo site empoderadonas.com.br.
ENCONTRO
Carol Zamboni e Carol Del Piero: em coquetel para arquitetos e designer na Ilha. Crédito: Divulgação
