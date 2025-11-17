Artista paulista Laerte Ramos apresenta "Escapismo" em Vitória

O artista paulista Laerte Ramos apresenta a exposição Escapismo, na OÁ Galeria, em Vitória. A mostra reúne 50 obras inéditas, entre tapeçarias, esculturas, pinturas-objeto e experimentações gráficas, que atravessam o campo da gravura e da cerâmica para investigar as relações entre matéria, imagem e tempo. Fica aberta até o dia 20 de dezembro. Veja quem circulou pelo vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.

QUERIDOS DE RR

Na Itália Os advogados Bruno Finamore Simoni e Felipe Finamore Simoni, sócios do tradicional Finamore Simoni Advogados, estão em Lecce, na Itália, até dia 20 de novembro, participando do congresso “Desafios do Direito Empresarial Frente à Globalização”. O escritório, que é referência nacional em Direito Empresarial e Recuperação de Empresas, conta com mais de 55 anos de atuação.

Em Aracruz O lançamento do Edifício Sollar Benedito Cavallieri, projeto da Astral Construtora, com assinatura de Sandro Pretti, está marcado para o dia 26 de novembro, em Aracruz. O anfitrião é o empresário Etore Cavallieri. O prefeito da cidade Dr. Coutinho e de sua filha Jeesala confirmaram presença.

Esporte O esporte capixaba está em clima de festa. A edição 2025 do Prêmio Melhores do Esporte Capixaba segue avançando e já movimentou mais de 100 atletas indicados por 39 federações em sua primeira fase. Agora, os olhos se voltam para a votação popular, que começa no dia 18 de novembro e segue até 8 de dezembro. Serão 41 premiados, representando mais de 39 modalidades, na grande noite marcada para 18 de dezembro, no Le Buffet Master.

Saúde A capital capixaba se prepara para receber um novo espaço dedicado à saúde, performance e qualidade de vida: a Mariana Comério Clínica, que abre as portas na Enseada do Suá. A inauguração, marcada para o dia 27 de novembro, promete agitar o circuito de saúde com um elegante coquetel para convidados. À frente do projeto está a médica nutróloga Mariana Comério, que celebra uma nova fase de expansão e consolidação de sua atuação profissional.

Espaço com alma Para marcar seus 20 anos de carreira, o arquiteto Vitor Cipriano promove um talk sobre “Espaço com Alma”, que une sofisticação, funcionalidade e conexão com o ambiente, no dia 19 de novembro, no Kairū Restaurante. A convidada para falar sobre o tema será Flávia da Veiga, especialista em Ciência da Felicidade.