  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi a festa do 16° Prêmio Marcas de Valor de A Gazeta

Vitória
Publicado em 14/11/2025 às 09h57
Pedro Lourenço Filho, Marcello Moraes, Bruno Passoni, Pedro Lourenço, Val Fernandes e Café Linden

Pedro Lourenço Filho, Marcello Moraes, Bruno Passoni, Pedro Lourenço (Supermercados BH), Val Fernandes e Café Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi super badalada a festa da 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor, nesta quinta-feira (13), no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.  Realizado pela Rede Gazeta, o evento reconhece empresas que conquistaram a admiração dos capixabas por meio de propósito, relacionamento e entrega de excelência.

O estudo que dá origem à premiação mede a percepção e o prestígio das marcas no Espírito Santo — e serve como um termômetro do mercado local. Para as empresas, é mais do que um reconhecimento: é uma oportunidade de entender como o público percebe seus valores.

Além das empresas homenageadas, a cerimônia também celebrou a 3ª edição do Prêmio Capixaba de Valor, que reconhece personalidades que atuam de forma inspiradora em diferentes áreas da sociedade. Ao todo, serão nove categorias: Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do Espírito Santo, Educação, Esporte, Impacto Social, Inovação e Tecnologia, Meio Ambiente, Moda e Design e Projeção Nacional.

A apresentação ficou a cargo da jornalista Rafaela Marquezine, da TV Gazeta, e do comunicador Will Loyola. A trilha sonora da noite foi assinada pelo projeto musical Vale Música, garantindo um toque especial a essa celebração do talento e da reputação. 

Após a premiação, os convidados foram recebidos no rooftop do teatro com um coquetel assinado pelo Grupo Le Buffet e animado por Marcelo Ribeiro e Banda B.  Confira a galeria de fotos da festa!

Ana Luiza e Getúlio (Óticas Paris)

Ana Luiza e Getúlio (Óticas Paris). Crédito: Mônica Zorzanelli

Felipe Loureiro, Mariana Rizzi e Renata Rasseli

Felipe Galveas Loureiro (Galwan), Mariana Rizzi e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli

Leo Fraga e Eduarda Buaiz

Leo Fraga (Rede Gazeta) e Eduarda Buaiz. Crédito: Mônica Zorzanelli

Dr. Alexandre Tironi e Dr. Fabiano Pimentel (Unimed Vitória)

Dr. Alexandre Tironi e Dr. Fabiano Pimentel (Unimed Vitória). Crédito: Mônica Zorzanelli

Nelson Teixeira, BartiraAlmeida (Capixaba de Valor Educação) , Delva e Sebastião Almeida

Nelson Teixeira, BartiraAlmeida (Capixaba de Valor Educação) , Delva e Sebastião Almeida. Crédito: Mônica Zorzanelli

Juliana Tommasi e equipe do Laboratório Tommasi

Juliana Tommasi e equipe do Laboratório Tommasi. Crédito: Mônica Zorzanelli

Carla Nascimento, Talita Santos, Rodrigo Vasconcelos e Henriqueta Pinheiro (Vale)

Carla Nascimento, Talita Santos, Rodrigo Vasconcelos e Henriqueta Pinheiro (Vale). Crédito: Mônica Zorzanelli

Paulo Baraona (Senai) e Pedro Rigo (Sebrae)

Paulo Baraona (Senai) e Pedro Rigo (Sebrae). Crédito: Mônica Zorzanelli

Rominique Fernandes, Atanasio Albuquerque, Marcelo Siqueira e Dellon Viana (Cofril)

Rominique Fernandes, Atanasio Albuquerque, Marcelo Siqueira e Dellon Viana (Cofril) . Crédito: Mônica Zorzanelli

Luiz Coutinho (Extrabom)

Luiz Coutinho (Extrabom). Crédito: Mônica Zorzanelli

Diego Araujo e Raony R. Rocio (Campinho e Coroa)

Diego Araujo e Raony R. Rocio (Campinho e Coroa) . Crédito: Mônica Zorzanelli

Anatalício dos Reis Silva (Capixaba de Valor Inovação e Tecnologia)

Anatalício dos Reis Silva, Capixaba de Valor (Inovação e Tecnologia). Crédito: Mônica Zorzanelli

Sidnei Correa de Andrade (Vivo)

Sidnei Correa de Andrade (Vivo). Crédito: Mônica Zorzanelli

Sergio Luiz Fernandes Baptista e Jackeline Sinis (Claro)

Sergio Luiz Fernandes Baptista e Jackeline Sinis (Claro). Crédito: Mônica Zorzanelli

Will Loyola e Rafaela Marquezine (Rede Gazeta)

Will Loyola e Rafaela Marquezine: os apresentadores da premiação. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mariana Perini, Renata Rasseli e Douglas Motta. Cloves Louzada
Pelo mercado + RR 

Mariana Perini, Renata Rasseli e Douglas Motta comandaram a cobertura para a coluna Pelo Mercado, que vai mostrar tudo da festa e dos premiados nos intervalos da nossa TV Gazeta. 

Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )

Mayari Jubini (Capixaba de Valor - Moda e Design). Crédito: Mônica Zorzanelli

Luiz Augusto Fagundes e Marilucia Dalla (Hospital Santa Rita)

Luiz Augusto Fagundes e Marilucia Dalla (Hospital Santa Rita). Crédito: Mônica Zorzanelli

Eduardo, Mariana e Café Lindenberg (Rede Gazeta)

Eduardo, Mariana e Café Lindenberg (Rede Gazeta). Crédito: Mônica Zorzanelli

16º Prêmio Marcas de Valor de A GAZETA

Vencedores do Marcas de Valor 2025
Vencedores do Marcas de Valor 2025. Mônica Zorzanelli
Bruno Passoni, Jaime Troiano e Bruno Araújo
Bruno Passoni, Jaime Troiano e Bruno Araújo. Mônica Zorzanelli
Mariana Perini, Renata Rasseli e Douglas Motta
Mariana Perini, Renata Rasseli e Douglas Motta. Cloves Louzada
Diego Araujo, Elis Carvalho, Lethicia Ribeiro, Felipe Khoury, Renata Rasseli e Daniela Carla
Diego Araujo, Elis Carvalho, Lethicia Ribeiro, Felipe Khoury, Renata Rasseli e Daniela Carla. Arthur Louzada
Mariana Perini e Douglas Motta
Mariana Perini e Douglas Motta. Arthur Louzada
Time Estúdio Gazeta
Time Estúdio Gazeta. Arthur Louzada
Bartira Almeida, Renata Rasseli e Mariana Perini
Bartira Almeida, Renata Rasseli e Mariana Perini. Arthur Louzada
Manoel Vigguini e Bárbara Dias (Farmácia Santa Lúcia)
Manoel Vigguini e Bárbara Dias (Farmácia Santa Lúcia). Mônica Zorzanelli
Vale Música
Vale Música . Mônica Zorzanelli
Rhavena Frossard (MiniPreço)
Rhavena Frossard (MiniPreço). Mônica Zorzanelli
Marcio Paulo Silva (Dalla)
Marcio Paulo Silva (Dalla). Mônica Zorzanelli
Sidnei Correa de Andrade (Vivo)
Sidnei Correa de Andrade (Vivo). Mônica Zorzanelli
Giulianno Bresciani (Multivix)
Giulianno Bresciani (Multivix). Mônica Zorzanelli
Vencedores do Marcas de Valor 2025
Vencedores do Marcas de Valor 2025. Mônica Zorzanelli
Clécia Cavalcanti representando Wanderson Lamoia, Capixaba de Valor Desenvolvimento do ES
Clécia Cavalcanti representando Wanderson Lamoia, Capixaba de Valor Desenvolvimento do ES. Mônica Zorzanelli
Felipe Loureiro e Mariana Rizzini (Galwan)
Felipe Loureiro e Mariana Rizzini (Galwan). Mônica Zorzanelli
Michelle Bissoli (Rede Gazeta) e Arthur Campostrini (Leroy Merlin)
Michelle Bissoli (Rede Gazeta) e Arthur Campostrini (Leroy Merlin). Mônica Zorzanelli
Flávia Souza e Pedro Rigo (Sebrae)
Flávia Souza e Pedro Rigo (Sebrae). Mônica Zorzanelli
Claudio Sipolatti e Bruno Passoni
Claudio Sipolatti e Bruno Passoni. Mônica Zorzanelli
Antônio Camilo e Bruno Araújo
Antônio Camilo e Bruno Araújo. Mônica Zorzanelli
Café Lindenberg, Marcello Moraes e Bruno Passoni (Rede Gazeta)
Café Lindenberg, Marcello Moraes e Bruno Passoni (Rede Gazeta). Mônica Zorzanelli
Pedro Lourenço Filho, Marcello Moraes, Bruno Passoni, Pedro Lourenço, Val Fernandes e Café Linden
Pedro Lourenço Filho, Marcello Moraes, Bruno Passoni, Pedro Lourenço, Val Fernandes e Café Linden. Mônica Zorzanelli
Ana Luiza Azevedo e Renata Rasseli
Ana Luiza Azevedo e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Paulo Baraona (Senai) e Pedro Rigo (Sebrae)
Paulo Baraona (Senai) e Pedro Rigo (Sebrae). Mônica Zorzanelli
Rominique Fernandes, Atanasio Albuquerque, Marcelo Siqueira e Dellon Viana (Cofril)
Rominique Fernandes, Atanasio Albuquerque, Marcelo Siqueira e Dellon Viana (Cofril) . Mônica Zorzanelli
Leo Davel e George Comper Zimmer (Senac)
Leo Davel e George Comper Zimmer (Senac). Mônica Zorzanelli
Giulianno Bresciani (MULTIVIX)
Giulianno Bresciani (MULTIVIX) . Mônica Zorzanelli
André Agostini (Capixaba de Valor Meio Ambiente)
André Agostini (Capixaba de Valor Meio Ambiente). Mônica Zorzanelli
Geferson Santos , Paulo Baraona e Tatiane Pincete (Senai)
Geferson Santos , Paulo Baraona e Tatiane Pincete (Senai). Mônica Zorzanelli
Anatalício dos Reis Silva (Capixaba de Valor Inovação e Tecnologia)
Geferson Santos , Paulo Baraona e Tatiane Pincete (Senai). Mônica Zorzanelli
Raony R. Rocio e Ianna Rodrigues (CAMPINHO E COROA)
CAMPINHO E COROA - Raony R. Rocio e Ianna Rodrigues. Mônica Zorzanelli
Márcio Ferreira (Arroz Sepé)
Márcio Ferreira (Arroz Sepé). Mônica Zorzanelli
Wellington Pedro da Silva (Atacadão)
Wellington Pedro da Silva (Atacadão). Mônica Zorzanelli
Luiz Augusto Fagundes e Marilucia Dalla (Hospital Santa Rita)
Luiz Augusto Fagundes e Marilucia Dalla (Hospital Santa Rita). Mônica Zorzanelli
George Comper Zimmer (Senac)
George Comper Zimmer (Senac). Mônica Zorzanelli
Rodrigo Ruggiero (Vale)
Rodrigo Ruggiero (Vale). Mônica Zorzanelli
Sergio Luiz Fernandes Baptista (Claro)
Sergio Luiz Fernandes Baptista (Claro). Mônica Zorzanelli
Felipe Loureiro (Galwan)
Felipe Loureiro (Galwan). Mônica Zorzanelli
Pedro Rigo (Sebrae)
Pedro Rigo (Sebrae). Mônica Zorzanelli
Adenice Pires, mãe de Lorena Pires (Capixaba de valor Cultura)
Adenice Pires, mãe de Lorena Pires (Capixaba de valor Cultura). Mônica Zorzanelli
Diego Araujo e Raony R. Rocio (Campinho e Coroa)
Diego Araujo e Raony R. Rocio (Campinho e Coroa) . Mônica Zorzanelli
Valentim Bassini (Danúbio)
Valentim Bassini (Danúbio). Mônica Zorzanelli
Luiz Coutinho (Extrabom)
Luiz Coutinho (Extrabom). Mônica Zorzanelli
Luciene Pratti e Cesar MC (Capixaba de Valor Impacto Social)
Luciene Pratti e Cesar MC (Capixaba de Valor Impacto Social). Mônica Zorzanelli
Ana Luiza e Getúlio (Óticas Paris)
Ana Luiza e Getúlio (Óticas Paris). Mônica Zorzanelli
Juliana Tommasi e equipe do Laboratório Tommasi
Juliana Tommasi e equipe do Laboratório Tommasi. Mônica Zorzanelli
Pedro Lourenço (filho e pai) e Val Fernandes de Oliveira (Supermercados BH)
Pedro Lourenço (filho e pai) e Val Fernandes de Oliveira (Supermercados BH). Mônica Zorzanelli
Claudio Sipolatti (Sipolatti)
Claudio Sipolatti (Sipolatti). Mônica Zorzanelli
Patricia Poubel Chieppe (AGUIA BRANCA)
Patricia Poubel Chieppe (AGUIA BRANCA). Mônica Zorzanelli
Leo Fraga e Eduarda Buaiz
Leo Fraga e Eduarda Buaiz. Mônica Zorzanelli
Aline Stefanon (Morar Construtora)
Aline Stefanon (Morar Construtora). Mônica Zorzanelli
Fabiano Marins (GAROTO)
Fabiano Marins (GAROTO). Mônica Zorzanelli
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN ). Mônica Zorzanelli
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - MODA E DESIGN )

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Vale Música
Prêmio Marcas de Valor 2025 revela anfitriões e atração especial da noite
“Capixaba de Valor”
Veja os premiados com o troféu “Capixaba de Valor” 2025

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta Rede Gazeta Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível