Veja como foi a festa do 16° Prêmio Marcas de Valor de A Gazeta

Pedro Lourenço Filho, Marcello Moraes, Bruno Passoni, Pedro Lourenço (Supermercados BH), Val Fernandes e Café Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super badalada a festa da 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor, nesta quinta-feira (13), no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória. Realizado pela Rede Gazeta, o evento reconhece empresas que conquistaram a admiração dos capixabas por meio de propósito, relacionamento e entrega de excelência.
O estudo que dá origem à premiação mede a percepção e o prestígio das marcas no Espírito Santo — e serve como um termômetro do mercado local. Para as empresas, é mais do que um reconhecimento: é uma oportunidade de entender como o público percebe seus valores.
Além das empresas homenageadas, a cerimônia também celebrou a 3ª edição do Prêmio Capixaba de Valor, que reconhece personalidades que atuam de forma inspiradora em diferentes áreas da sociedade. Ao todo, serão nove categorias: Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do Espírito Santo, Educação, Esporte, Impacto Social, Inovação e Tecnologia, Meio Ambiente, Moda e Design e Projeção Nacional.
A apresentação ficou a cargo da jornalista Rafaela Marquezine, da TV Gazeta, e do comunicador Will Loyola. A trilha sonora da noite foi assinada pelo projeto musical Vale Música, garantindo um toque especial a essa celebração do talento e da reputação.
Após a premiação, os convidados foram recebidos no rooftop do teatro com um coquetel assinado pelo Grupo Le Buffet e animado por Marcelo Ribeiro e Banda B. Confira a galeria de fotos da festa!
Ana Luiza e Getúlio (Óticas Paris). Crédito: Mônica Zorzanelli
Felipe Galveas Loureiro (Galwan), Mariana Rizzi e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli
Leo Fraga (Rede Gazeta) e Eduarda Buaiz. Crédito: Mônica Zorzanelli
Dr. Alexandre Tironi e Dr. Fabiano Pimentel (Unimed Vitória). Crédito: Mônica Zorzanelli
Nelson Teixeira, BartiraAlmeida (Capixaba de Valor Educação) , Delva e Sebastião Almeida. Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Tommasi e equipe do Laboratório Tommasi. Crédito: Mônica Zorzanelli
Carla Nascimento, Talita Santos, Rodrigo Vasconcelos e Henriqueta Pinheiro (Vale). Crédito: Mônica Zorzanelli
Paulo Baraona (Senai) e Pedro Rigo (Sebrae). Crédito: Mônica Zorzanelli
Rominique Fernandes, Atanasio Albuquerque, Marcelo Siqueira e Dellon Viana (Cofril) . Crédito: Mônica Zorzanelli
Luiz Coutinho (Extrabom). Crédito: Mônica Zorzanelli
Diego Araujo e Raony R. Rocio (Campinho e Coroa) . Crédito: Mônica Zorzanelli
Anatalício dos Reis Silva, Capixaba de Valor (Inovação e Tecnologia). Crédito: Mônica Zorzanelli
Sidnei Correa de Andrade (Vivo). Crédito: Mônica Zorzanelli
Sergio Luiz Fernandes Baptista e Jackeline Sinis (Claro). Crédito: Mônica Zorzanelli
Will Loyola e Rafaela Marquezine: os apresentadores da premiação. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana Perini, Renata Rasseli e Douglas Motta comandaram a cobertura para a coluna Pelo Mercado, que vai mostrar tudo da festa e dos premiados nos intervalos da nossa TV Gazeta.
Mayari Jubini (Capixaba de Valor - Moda e Design). Crédito: Mônica Zorzanelli
Luiz Augusto Fagundes e Marilucia Dalla (Hospital Santa Rita). Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduardo, Mariana e Café Lindenberg (Rede Gazeta). Crédito: Mônica Zorzanelli
16º Prêmio Marcas de Valor de A GAZETA
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível