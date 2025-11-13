Veja quem levou para casa o troféu “Capixaba de Valor” 2025

Na noite desta quinta-feira (13), o Teatro Sesc Glória recebeu a terceira edição do Prêmio “Capixaba de Valor”, uma honraria concedida a profissionais que, em vários campos, colaboram para o crescimento e fortalecimento do Espírito Santo. Crédito: Arthur Louzada

Na noite desta quinta-feira (13), o Teatro Sesc Glória recebeu a terceira edição do Prêmio “Capixaba de Valor”, uma honraria concedida a profissionais que, em vários campos, colaboram para o crescimento e fortalecimento do Espírito Santo. A premiação integrou a cerimônia do Marcas de Valor, evento que celebra as empresas mais admiradas pelos capixabas.



Sendo capixabas de nascença ou de coração, dez personalidades foram reconhecidas. Ao todo, foram nove categorias: Ciência e Saúde; Cultura, Desenvolvimento do Espírito Santo; Educação e Esporte; Impacto Social, Inovação e Tecnologia; Meio Ambiente e Moda; e Design e Projeção Nacional.

A escolha dos premiados foi feita em votação aberta a todos os funcionários da Rede Gazeta, com participação dos editores e colunistas de A Gazeta e da TV Gazeta, que contribuíram com a formação da lista de candidatos.

CIÊNCIA E SAÚDE - Ethel Maciel

Ethel Maciel, enfermeira e pesquisadora da UFES. Crédito: Vitor Jubini

Enfermeira formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela lidera o Laboratório de Epidemiologia da universidade. Além disso, possui mestrado em enfermagem e doutorado em epidemiologia pela UERJ, além de pós-doutorado na Johns Hopkins. Atualmente, ela preside o Grupo Consultivo Estratégico e Técnico para a Tuberculose (STAG-TB) da Organização Mundial da Saúde (OMS).

CULTURA E PROJEÇÃO NACIONAL - Lorena Pires

A capixaba Lorena Pires, de 25 anos, integra a Academia da Ópera de Paris. Crédito: Vinícius Jardim

Cantora lírica e natural de Vitória, ela é a primeira mulher brasileira a integrar o quadro de cantores da renomada Academia de Ópera de Paris. Tem bacharelado em Música com habilitação em Canto pela Faculdade de Música do Espírito Santo

DESENVOLVIMENTO DO ES - Wanderson Lamoia

Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia. Crédito: Divulgação

Presidente do Grupo Lamoia, maior indústria de sorvetes do Espírito Santo, responsável pelas marcas Paletitas, Real Gelato, Luigi, Naturon e ICream.

EDUCAÇÃO - Bartira Almeida

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte. Crédito: Arquivo pessoal

Fundadora e presidente do Instituto Ponte, uma ONG que tem o propósito de promover a ascensão social em uma geração, por meio da educação de qualidade, para jovens em vulnerabilidade social. Ela atua há 25 anos no ramo da construção e incorporação de imóveis e há dez anos como voluntária ativo no Terceiro Setor.

ESPORTE - Sofia Madeira

Sofia Madeira, ginasta capixaba . Crédito: Carlos Alberto Silva

Integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Sofia fez parte da equipe que conquistou duas medalhas de prata inéditas para o Brasil em mundiais, na prova geral e na série mista, com três bolas e dois arcos do 41° Campeonato Mundial, em agosto deste ano.

IMPACTO SOCIAL - Serenata de Favela

Apresentação do Instituto Serenata de Favela. Crédito: Cloves Louzada

O projeto nasceu no Morro do Quadro, em Vitória, o Projeto Cultural Serenata de Favela trabalha com música, poesia e educação para promover a inclusão social nas periferias, atendendo centenas de crianças e jovens.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - Anatalício dos Reis Silva

Anatalício dos Reis Silva. Crédito: Divulgação

Produtor rural capixaba, ele desenvolveu um peneirador portátil de café, o dispositivo já recebeu prêmios internacionais por promover eficiência e inclusão social no setor cafeeiro

MEIO AMBIENTE - André Agostini

André Agostini. Crédito: Divulgação

Pioneiro na transformação de dejetos de animais em fertilizantes

MODA E DESIGN - Mayari Jubini

Mayari Jubini. Crédito: Divulgação

Natural de Cariacica e idealizadora da marca Artemisi, a estilista já vestiu personalidades nacionais e internacionais, como: Demi Lovato, Julia Fox, Anitta e Xuxa.

